Matías Kranevitter volvió a jugar en la reserva de River y Esteban Fernández hizo el gol de su vida, con triple amago y definición de zurda

escuchar

River, con Matías Kranevitter como titular después de la fractura sufrida a finales del año pasado, goleó este sábado a Talleres de Córdoba por 3 a 0 y quedó como escolta del líder Vélez Sarsfield en el torneo de Reserva.

Los mediocampistas Esteban Fernández y Claudio “Diablito” Echeverri, figura del seleccionado Sub 17, y el delantero Agustín Ruberto marcaron para los “Millonarios” en el River Camp en el único partido disputado este sábado por la 16ta. fecha.

La undécima victoria en el campeonato colocó a River -que sufrió la expulsión del atacante Alexis González- como único escolta con 34 puntos y a 3 de Vélez; mientras que Talleres es undécimo con 24 unidades. El Colo Kranevitter, uno de los primeros refuerzos de River en la era de Martín Demichelis, se lesionó en su estreno durante un amistoso ante Unión La Calera de Chile, el 12 de diciembre pasado por una dura falta de César Pérez que le produjo fractura del tobillo.

En la reserva de River, Matías Kranevitter Twitter

El tucumano, de 29 años, vistió por última vez la camiseta riverplatense (de manera oficial) en la final del Mundial de Clubes 2015 perdida con Barcelona por 3 a 0, el 20 de diciembre de ese año en Japón. El pasado domingo integró el banco de suplentes en el superclásico ante Boca Juniors, pero el entrenador no le dio minutos.

“Soy el que más ganas tiene de volver a jugar. La gente siempre me apoya y eso en el día a día es muy importante”, expresó Kranevitter en diálogo con Télam el día anterior a volver a jugar con la camiseta de River. Y agregó: “Todo el apoyo que recibo es un plus para el día a día, realmente disfruto mucho estar acá en esta gran institución. Soy hincha del club, volví por la camiseta y por las ganas de estar, ojalá me toque jugar cuanto antes”. Kranevitter explicó sentirse bien físicamente y dijo que espera ir agarrando ritmo de a poco. “Luego de haber estado tanto tiempo parado, cuesta volver y sobre todo ponerse a la par de los compañeros, hay que hacer un esfuerzo grande para estar a la altura”, había dicho.

Más allá de Kranevitter, el gol de Esteban Fernández fue una obra de arte: pasó entre tres rivales entre amagos y definió de zuda, en una obra de arte que llamó la atención de todos.

PFFF, EL GOLAZO DE ESTEBAN FERNÁNDEZ EN LA RESERVA DE RIVER. 🤯🎩pic.twitter.com/aw2Y2BgwbS — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 13, 2023

Resumen de la 16ta. fecha:

Miércoles: Central Córdoba de Santiago del Estero 2-Barracas Central 0. Jueves: San Lorenzo 1-Banfield 0; Estudiantes (LP) 4-Defensa y Justicia 0; Arsenal 0-Newell’s 2; y Lanús 0-Huracán 4.Viernes: Colón 1-Instituto 1; Rosario Central 1-Vélez 4; Racing 0-Platense 0; Belgrano 1-Boca 0; Argentinos 3-Atlético Tucumán 0 y Tigre 2-Independiente 0. Hoy: River 3-Talleres 0. Domingo: Sarmiento de Junín-Unión de Santa Fe (a las 11).

Posiciones: Vélez 37 puntos; River 34; Belgrano 32; River y Racing 31; Lanús 30; Independiente 28; Tigre y Defensa 27; Estudiantes 26; Argentinos, Talleres (C) y Colón 24; Rosario Central y San Lorenzo 23; Newell’s 22; Banfield 21; Huracán y Central Córdoba (SE) 20; Boca e Instituto 19; Arsenal 18; Barracas Central 17; A. Tucumán 15; Unión 14; Gimnasia (LP) 12; Sarmiento (J) y Godoy Cruz 11; y Platense 10.

LA NACION