River Plate vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Torneo Clausura 2026 se pondrá al día el próxmo miércoles 14 de octubre con el partido pendiente entre Sarmiento de Junín y River Plate, programado a las 19 en el estadio Eva Perón y correspondiente a la undécima fecha del Grupo B.

En la previa al cotejo que arbitrará Nazareno Arasa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.76 contra 5.41 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.35.

El encuentro se postergó durante la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales porque el Millonario tenía afectado a varios jugadores a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina -el arquero Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa-.

El Verde atraviesa un gran presente de la mano de Facundo Sava porque marcha cuarto en la tabla de posiciones con 19 puntos y tiene ante sí una gran ocasión para alcanzar a los tres líderes que son Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, todos con 22. Su campaña es de seis triunfos, una parda y cuatro derrotas y de lograr otra alegría prácticamente se clasificará a los playoffs, el objetivo primordial después de haberse salvado del descenso por la tabla de promedios porque ya se decidió para Estudiantes de Río Cuarto.

El conjunto de Leonardo Ponzio, por su parte, le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 1 a 0 en el Monumental el sábado pasado sin mostrar una buena imagen, pero sumó puntos y necesita volver a hacerlo en Junín para meterse definitivamente en zona de clasificación a octavos de final. Actualmente marcha noveno en la zona B con 16 puntos producto de cinco triunfos, un empate y cinco derrotas y en caso de imponerse puede escalar hasta el cuarto lugar por diferencia de goles sobre Sarmiento, Huracán y Gimnasia de La Plata.

El conjunto del barrio porteño de Núñez también necesita las unidades para la Tabla Anual, en la que se ubica noveno con 45 unidades y, de momento, está accediendo a la Copa Sudamericana 2027. Con una victoria, ascenderá posiciones, pero sobre todo quedará muy cerca de los que elencos que están ingresando a la Libertadores.

Lo positivo para el DT interino es que, tras recuperar a Aníbal Moreno, muy posiblemente también tenga a disposición a Thiago Almada, quien superó una dolencia muscular.

Thiago Almada llegó a River en el último mercado de pases y ya se consolidó como una de las estrellas del plantel ALEJANDRO PAGNI - AFP

Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026 y ganó River 2 a 0 en el estadio Monumental con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre.