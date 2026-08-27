Bronca en el Monumental: empujones, gritos y un hall que estalló con el pedido de regreso de Ramón Díaz a River

Una situación crítica y la paciencia sin crédito. Los hinchas de River se hicieron escuchar tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe. Es por eso que el hall del anillo central del Monumental fue hervidero con el reclamo para “que se vayan todos” y con un pedido muy específico para el futuro del conjunto millonario: el regreso, una vez más, de Ramón Díaz.

La tensión fue escalando a medida que los simpatizantes de River se congregaban cerca de los accesos principales del estadio. Y las primeras reacciones fue con el ensordecedor cántico: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...”. Incluso, por momentos algunos hinchas parecían dispuestos a más que sólo contar y algunos miembros de la seguridad privada del Monumental tuvieron que intervenir para bajar el clima. Incluso, algunos videos mostraron forcejeos de socios de River con el dirigente (vocal) Ramiro Álvarez.

"Que se vayan todos"

El reclamo no se limitó únicamente al repudio general por la situación futbolística acuciante, sino que en el medio de los insultos y la recriminación por la falta de respuestas adentro de la cancha, la multitud unificó su voz para aclamar el regreso de Ramón Díaz, un ídolo de la casa: “Cantemos todos para que vuelva Ramón...”

Por último, los hinchas les apuntaron a los jugadores. Pese a que nueve de ellos son refuerzos y otros tantos fueron apartados por decisión de los dirigentes del club, muchos de los integrantes del plantel vienen acumulando fracasos a lo largo de estos últimos meses. Eliminaciones dolorosas, superclásicos perdidos, clasificaciones a copas internacionales desperdiciadas, fueron los causantes del repudio de los hinchas: “La camiseta de River se tiene que transpirar”.

Pedido por Ramón

El futuro de Coudet

Los hinchas también fueron muy claro respecto del ciclo de Eduardo Coudet. Si se escucharon silbidos antes del partido cuando su nombre fue mencionado por los altoparlantes del Monumental, tras la eliminación fue unánime el pedido del final del proceso del entrenador millonario.

Si bien no hay certeza de qué va a suceder, Coudet anoche suspendió la habitual conferencia de prensa, se reunió con los principales dirigentes de River en el vestuario y habrían acordado que en las primeras horas de este jueves les comunicará su determinación. El plantel se entrenará esta tarde de cara al duelo del domingo próximo, ante Banfield, pero la atención estará puesta en conocer si continúa Coudet o Marcelo Escudero comienza su tercer interinato al frente del equipo.

Tensión en el Monumental

Con la eliminación de anoche, River vive un segundo semestre inquietante, porque hasta está complicado para disputar la próxima Copa Libertadores. La salida de Copa Argentina ante Aldosivi, las seis derrotas consecutivas por el torneo local que marcan la peor racha en el profesionalismo de los millonarios, y esta caída por penales ante Independiente Santa Fe, cerraron 45 días de terror para el conjunto de Núñez.