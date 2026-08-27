VIDEO: así fueron los goles de Driussi para River y el empate de Independiente Santa Fe por la Sudamericana

Daba la impresión de que era cuestión de paciencia para que llegara el gol de River. Y daba también la impresión de Sebastián Driussi tendría algo que ver. El delantero había estado muy cerca en un par de ocasiones hasta que por fin liberó el desahogo en el estadio Monumental, que aguardaba ansioso la apertura ante Independiente Santa Fe, de Colombia, en el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Claro que la alegría no duraría demasiado tiempo. Y la noche tendría deparado un final dramático con la clasificación por penales del conjunto visitante, que se impuso por 8-7 tras el 1-1 en el tiempo regular.

Si bien River dominaba el terreno y el desarrollo, el gol se demoraba. Eso era un mal síntoma para un Millonario que andaba torcido, con un director técnico cada vez más cuestionado, como Eduardo Coudet. Pero la calma apareció de repente a los seis minutos del segundo tiempo. Gonzalo Montiel se escapó por la derecha y lanzó un centro que Driussi aprovechó por el segundo palo. Festejo. Emoción. Liberación.

El gol de Driussi

Driussi estuvo muy cerca en el comienzo del partido, cuando River arremetió contra el área colombiana. La primera fue al minuto, nomás. Un despeje defectuoso de la defensa de Independiente Santa Fe dejó la pelota para el delantero, que buscó el arco de volea. El balón le quedó alto y su remate se fue por encima del travesaño.

La primera de Driussi

RIVER AVISÓ DE ENTRADA



Primera chance para el Millonario ante Santa Fe: la volea de Driussi se fue por arriba del travesaño.



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Después, a los seis, el Millonario armó una gran jugada colectiva y, tras un pase atrás, encontró al mismo Driussi, que remató cruzado y afuera. La última antes del gol, a los 18 minutos, cuando erró al remate de zurda cuando la pelota le había quedado servida.

La segunda de Driussi

OTRA VEZ DRIUSSI TUVO EL PRIMERO



Arranque furioso del delantero que regresa al equipo titular de River que nuevamente intentó abrir el marcador.



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Driussi, al que las lesiones lo tuvieron a maltraer -la última un desgarro que le demandó 35 días de recuperación- y no era titular desde el 16 de mayo, en un partido contra Rosario Central, se llevó la gran recompensa con una efusiva ovación al ser reemplazado por el colombiano Rafael Santos Borré, a los 16 minutos del segundo período.

La definición de Fagúndez en el penal que significó el empate de Independiente Santa Fe Gonzalo Colini - La Nación

La tranquilidad no iba a durar mucho para River. Tras un córner, Lucas Martínez Quarta tapó un remate dentro del área y la pelota impactó en su mano. Esteban Ostojich sancionó penal para Independiente Santa Fe.

Nicolás Fagúndez cambió el penal por gol con un remate potente y abajo que superó a Santiago Beltrán, que la tocó pero no logró desviarla. Independiente Santa Fe iguala 1-1 ante River y la serie vuelve a estar empatada.

El empate de Independiente Santa Fe

El nerviosismo y la tensión se extendieron por el Monumental a medida que River buscaba con desesperación e Independiente Santa Fe resistía en busca de la definición por penales. El “movete River, movete” ya se escuchaba desde los cuatro costados. Hasta que no hubo más que hacer el tiempo regular.

“No importa si el arquero va para acá o para allá. Hay que patear convencidos, vamos, viejo, vamos”, arengó el capitán Nicolás Otamendi. River se encomendaba a su suerte en un momento delicado.

No pudo ser para el conjunto dirigido por Coudet, que miraba incrédulo la definición por penales, en la que arquero Lucas Beltrán atajó tres remates. Pero el guardavallas de River, el único ovacionado en un ardoroso Monumental, también pateó y fallo. Y el otro arquero, Asprilla, acertó y decretó la eliminación del conjunto argentino.