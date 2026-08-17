Coudet se cruzó con un periodista tras el triunfo de River: “Puse mi cabeza sobre la mesa”

Tras cortar una racha de seis derrotas consecutivas con el triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors, el DT de River, Eduardo “Chacho” Coudet, protagonizó un tenso cruce con un periodista durante la conferencia de prensa. El entrenador se molestó cuando el cronista le dijo que se había tomado con “cierta liviandad” la seguidilla de seis derrotas, lo interrumpió en seco y dijo: “No te equivoques. Puse mi cabeza sobre la mesa el partido pasado”.

“No lo digo con ninguna liviandad”, insistió Coudet, que, sin dudarlo, defendió su postura y aseguró que conoce perfectamente las consecuencias de estar al frente de River. “Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. Pongo la cabeza yo y siempre la voy a poner yo”, sostuvo durante el breve, pero tenso diálogo con el periodista Hernán Santarsiero.

Cuando el cronista intentó continuar con su planteo y le señaló que había apuntado contra el periodismo por las críticas recibidas durante la seguidilla de derrotas, el DT volvió a interrumpirlo. “No le apunto a nadie. ¿Ves que no se puede hablar? Justamente por lo que estás diciendo. Es por lo cual hay que venir acá y decir ‘muchachos, ganamos’ e irse. ¿A qué periodismo le apunté? Lo que digo es tratar de sacar fantasmas, nada más", dijo.

⚪🔴🗣️ El cruce del Chacho Coudet con un periodista tras la victoria de River por 2-0 ante Argentinos en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/aFkUZB462G — TyC Sports (@TyCSports) August 17, 2026

Coudet también rechazó que se minimizara el trabajo realizado junto con su cuerpo técnico y los jugadores durante el mal momento del equipo. “¿Vos te creés que yo la paso bien cuando nos ganan? ¿No sé todo lo que me juego?”, cuestionó. Y agregó: “Trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece al trabajo”.

Correa y Montiel festejan el triunfo de River ante Argentinos Juniors @RiverPlate

La conferencia de prensa tuvo lugar luego de que el conjunto millonario cortara una racha histórica de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA al imponerse ante Argentinos Juniors en el Monumental por una nueva fecha del Torneo Clausura.

Coudet y un fuerte cruce con un periodista tras la victoria de River ante Argentinos Juniors. Gonzalo Colini - LA NACION

Gonzalo Montiel, que luego debió ser reemplazado por una molestia, abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo y Ángel Correa, de penal, sentenció el encuentro a los 43 del complemento. El triunfo significó los primeros tres puntos del equipo de River en la liga local.

“Teníamos la necesidad de ganar, de cortar una racha, de hacerlo en casa, con nuestra gente”, comenzó Coudet, que encontró en el respaldo de sus jugadores una de las principales razones para mantener el optimismo durante el peor momento. “Siento que se tiran de cabeza por mí y por River. Tener esa sensación para cualquiera es importantísimo”, aseguró el Chacho, por fuera del cruce con el periodista.

Coudet también repitió una idea que había planteado después de la derrota ante Tigre: en River, sabe, no existe margen para la espera. “Entiendo que solo se puede hablar de tiempos de trabajo cuando ganás;cuando perdés, en un club de esta magnitud, es excusa. Puedo ser directo con cualquier respuesta: sé que si no ganás tenés que poner la cabeza, y la pongo. Que vas a estar cuestionado, y no hay ningún problema”.