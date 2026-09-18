Di Carlo argumentó la posición de River ante la AFA: “No podés pretender que te quiera el que no te quiere”

La cuarta sesión ordinaria de Comisión Directiva desde que Stefano Di Carlo asumió como presidente de River, el lunes 3 de noviembre de 2025, dejó un repertorio amplio en materia de asuntos y nuevamente volvió a reflejar las diferencias cada vez más profundas entre la institución de Núñez y la conducción de la AFA.

Cerca del final de la reunión desarrollada durante la tarde del jueves en el salón Rafael Aragón Cabrera, ubicado en el primer piso del estadio Monumental, con decenas de socios como testigos, Di Carlo respondió en detalle una consulta de Carlos Trillo, principal vocal de la minoría, acerca de la relación con la entidad que encabeza Claudio Tapia.

Di Carlo ratificó la posición de River de mantener un vínculo distante con la AFA Ricardo Pristupluk

“Diálogo institucional hay siempre, y nunca dejó de haber, independientemente de los momentos en los que hemos estado dentro de la estructura de la AFA y momentos en los que no. No por eso hemos dejado de tener el vínculo cordial e institucional que siempre se ha tenido, pero después también hay que ver una cuestión sobre la que creo que también requiere evangelizar y es esto de una costumbre que yo entiendo que es una postura vieja y remanida del fútbol de ‘tenés que estar adentro, tenés que arreglar’. Ahora, cuando eso te pone en conflicto con los valores tradicionales de lo que somos, de lo que representás, de lo que defendés, ‘estar adentro, acordar’ y todas esas frases hechas, cómodas, simpáticas y amigables significan renunciar a ciertos valores y resignar ciertas cosas. Y más aún cuando el presidente de AFA evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River. Eso es una realidad. Entonces, hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política, con fundamentos, pero vos los que no podés pretender es que te quiera el que no te quiere”, argumentó el titular de la institución de Núñez sobre la toma de distancia con la AFA en determinadas situaciones.

Claudio Chiqui Tapia le entrega un obsequio a Stefano Di Carlo; la relación de River con la AFA es meramente institucional

Di Carlo enfatizó los motivos de la decisión que el club millonario dio a conocer el 5 de marzo mediante un comunicado oficial y que sostuvo en la conferencia de prensa que brindó el pasado 11 de agosto. “Vamos a construir desde River una posición del fútbol que queremos, que puede ser concluyente o no. Lo que no vamos a hacer esa postura cómoda, histórica y tradicional de arreglar y someterte para ponerlo en palabras porque, si no, es una frase amigable y parece que tenés la solución a la vuelta de la esquina y elegís no tomarla. Arreglar quiere decir someterte a pautas de funcionamiento y lógicas de funcionamiento que no evidencian que haya respeto por la institución más importante de la Argentina”, resaltó.

Ochenta y cuatro minutos duró el cónclave donde fue ratificada la ruptura con la AFA de “Chiqui” Tapia y también se formalizó el rol de Leonardo Ponzio como técnico de River con un contrato vigente desde el reciente 1° de septiembre hasta el 31 de agosto de 2027. Más allá de la confianza que hay en el exmediocampista central, quien ganó sus tres partidos oficiales hasta ahora, el vínculo rige por un año como consecuencia de una exigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, cuya normativa indica que un interinato no puede exceder dos encuentros.

Se confirmó a Leonardo Ponzio como DT oficial, con contrato por un año Manuel Cortina

Aunque no se dieron a conocer las cifras oficiales que invirtió el club para el mercado de pases invernal, LA NACION constató con diferentes fuentes dirigenciales cuáles fueron las erogaciones previstas: 20.000.000 de euros por el 100% del pase de Thiago Almada (Atlético de Madrid), tal como anunció Di Carlo hace cinco semanas, US$ 15.000.000 por Ángel Correa (Tigres), valor que puede incrementarse en 2.000.000 por objetivos —uno de ellos implica la obtención de la Copa Libertadores—, 7.250.000 euros sumando el cargo del préstamo y la obligación de compra por el 54 % de Lucas Beltrán (Fiorentina), 6.000.000 de euros por Mauro Arambarri (Getafe), 5.000.000 de euros por Francisco Ortega (Olympiakos), 430.000 euros por Giovanni González (Krasnodar), US$ 3.900.000 por Rafael Borré (Inter de Porto Alegre) y una operación que, entre todos los componentes acordados, demanda US$ 7.400.000 por el 80 % de los derechos económicos de Tobías Andrada (Vélez Sarsfield). En esta última transacción está incluido un amistoso, con fecha y sede a confirmar, así como también una prioridad de compra por Simón Prima (categoría 2008) y Thiago Villalba (2007), dos juveniles del club de Liniers que difícilmente sean transferidos a River.

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Además, Di Carlo reveló algunas acciones específicas sobre la tarea de Pablo Fernández Longoria, que por el momento no tuvo ninguna aparición mediática desde su designación en abril pasado. “El scouting es un ejemplo: la oportunidad de Tobías Andrada se dio con informes de una magnitud y contundencia que jamás habíamos contado”, destacó el presidente de River. Y para recalcar la labor del mencionado director deportivo nacido en España reveló un espacio inédito: “Se creó el Departamento de Performance, que nunca existió, que tiene que ver con análisis de video, nutrición, en otras áreas de fútbol”.