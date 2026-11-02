El mensaje de Verón tras las polémicas del Boca-River: “Los que te instalan que te quieren robar el fútbol son los mismos que lo robaron haciendo sus negocios”

River y Estudiantes de La Plata están en la misma sintonía desde hace tiempo y en veredas totalmente opuestas a la gestión de Claudio Chiqui Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino. Este domingo, tras el triunfo de Boca ante el conjunto millonario (1-0, en la Bombonera), que tuvo un pobre y polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, Juan Sebastián Verón publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

“Los que te cuentan, dicen y operan instalando que te quieren robar el fútbol son los mismos que hoy te lo robaron haciendo sus negocios sin importarles nada de los sacrificios que hace cada socio por su Club... muy triste todo”, posteó el ídolo y presidente del club platense, con una foto de un puño y una manifestación de hinchas rojiblancos detrás.

El posteo de Juan Sebastián Verón tras el polémico Boca vs. River en la Bombonera, con un pobre arbitraje de Nicolás Ramírez

Tras una semana cargada por las declaraciones de varios protagonistas del superclásico, el arbitraje de Ramírez no pasó inadvertido y, tuvo decisiones polémicas. Expulsó a dos defensores de River y mostró una vara diferente ante acciones similares: pese a echar correctamente a Lucas Martínez Quarta -a los 10 minutos del primer tiempo- y Gonzalo Montiel, el juez obvió la segunda amonestación para el capitán xeneize, Leandro Paredes, mientras que una dura infracción de Lautaro Blanco fue penada sólo con amonestación, más allá del parecido de esa entrada a la que había dado Montiel. Además, tampoco recibió el llamado de Silvio Trucco desde el VAR para observar la sujeción de camiseta que Lautaro Di Lollo le hizo a Nicolás Otamendi en un córner.

Montiel y Otamendi haciéndole reclamos al árbitro Nicolás Ramírez, de pobre tarea en el clásico Manuel Cortina

River y Estudiantes están unidos en una suerte de batalla pública contra la dirigencia de la AFA. A mediados del mes pasado, Stefano Di Carlo, presidente de River, recibió a Verón en el Monumental. La foto de ambos constituyó la primera muestra de unidad de dos antagonistas de Chiqui Tapia. Hace tiempo que el Pincha decidió no ir más a las reuniones del comité ejecutivo, que ya no integra, y River, que en marzo había anunciado su salida, regresó hace pocos días, manteniendo su perfil opositor. Y recibió chicanas por parte de los dirigentes más cercanos a Tapia.

La foto entre ambos dirigentes fue, también, un signo de los tiempos. Hace poco más de un año y medio, Di Carlo -por entonces secretario del club de Núñez- había fustigado a Verón por la transferencia de Sebastián Driussi. “Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza, de larga data es esto. Y se extiende a todos los hinchas de todos los clubes”, protestó en enero de 2025 y antes de un partido de River en Mendoza. Verón había hablado antes de “inseguridad” por parte del club millonario: “Nos ven como un competidor”, había alegado en medio de la pelea por el delantero, que finalmente recaló en Núñez.

Ahora, el encono con Tapia los termina uniendo. Por ahora, para la foto. Aunque en las últimas horas, tras las polémicas en la Bombonera, Verón fue enigmático -o no tanto- con ese mensajes en las redes sociales.