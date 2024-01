escuchar

La foto del hombre bronceado con una camisa floreada, los brazos tatuados y un habano en la boca se replicó en las redes sociales al mismo tiempo que, a falta de otras imágenes públicas, fue utilizada sistemáticamente para ilustrar diferentes artículos periodísticos. Ineludiblemente cautiva la atención de la audiencia, especialmente cuando el asunto llegaba acompañado de un título vinculado con la venta de Claudio Echeverri.

El protagonista en cuestión se llama Vicente Roberto Montepaone, pero lo conocen como Enzo, el nombre que emplea en sus cuentas de Facebook e Instagram. Nació el 15 de marzo de 1962 y, aunque en varios medios de comunicación se lo presentó como italiano, posee DNI argentino. El “Tano”, como le dicen aquellos que entablaron una relación de confianza, pasó del anonimato a ser reconocido mediáticamente durante las últimas semanas gracias a la transferencia del Diablito a Manchester City en una suma inicial de 14.500.000 euros más bonos que pueden aumentar la inversión hasta en 9.000.000, si se cumplen diferentes metas individuales.

Se trata del representante de la joya de River, el hombre que llevó adelante las gestiones iniciales con el equipo inglés y que, a raíz de esas negociaciones, logrará embolsar en concepto de comisión el 7 % del monto neto que percibirá la institución de Núñez por una operación que, de concretar los objetivos, totalizará 23.500.000, una cifra inferior a los 25.000.000 libres de impuestos establecidos en la cláusula de rescisión.

Residente de Marbella, la encantadora ciudad balnearia de España en la Costa del Sol, Montepaone hoy deposita toda su atención como intermediario en Echeverri. Es el único futbolista que tiene en River luego de concluir su vínculo con Jonás Luna, un mediocampista que alterna la titularidad en la reserva.

Enzo Montepaone, representante de Claudio "Diablito" Echeverri, en una imagen de sus redes sociales

“Mi representante habló con el presidente. Decían que mi representante no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar, pero me voy a quedar un año o seis meses a jugar en el club y disfrutar”, confesó el Diablito en Santiago del Estero, el 22 de diciembre pasado, después de obtener el Trofeo de Campeones al vencer por 2-0 a Rosario Central.

Ese testimonio, que luego reforzó al decir que no tenía previsto renovar su contrato con River, causó un auténtico revuelo en medio de los festejos. Echeverri sabía que su pase a Manchester City era inminente, pero públicamente se desconocía por completo el asunto. Enterado de la repercusión negativa de sus declaraciones en la televisión, se derrumbó anímicamente en el vestuario visitante del estadio Madre de Ciudades. Se dio cuenta que generó un inconveniente enorme y el malestar de los hinchas, quienes se expresaron a través de Twitter y otras redes sociales.

Más allá del enojo con el jugador, el tema se expandió hacia Montepaone, que pasó de ser un desconocido a que su nombre despertara el rechazo de la gente de River a medida que se divulgaron los detalles del contrato vigente con River, firmado el 2 de enero de 2023, es decir el mismo día que Diablito cumplió los 17 años de edad. Es que el vínculo se formalizó por 24 meses en lugar de celebrarse por tres temporadas, el máximo permitido en la Argentina para un futbolista menor de 18.

Además de las críticas hacia la dirigencia del club producto de la duración por debajo del mayor plazo posible, la bronca se trasladó al representante, quien hasta la explosión de Echeverri en el Mundial Sub 17 ostentaba como su jugador de más renombre a Lucas Biglia, subcampeón en Brasil 2014 con la selección argentina. Conoció al mediocampista cuando estaba en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors e intervino en su venta a Independiente. También lo asesoró en su viaje a Europa para sumarse a Anderlecht después de que Jorge Cyterszpiler, uno de los agentes más importantes de la Argentina, se pusiera en contacto con Montepaone para proponerle el negocio en conjunto al tener un nexo en Bélgica. Al cabo de siete temporadas, el volante pasó a Lazio, donde firmó un contrato espectacular, mientras que en 2017 dio el salto al poderoso Milan. Semejantes operaciones permitieron el crecimiento de Montepaone en el mismo año que tomó conocimiento de la existencia de un joven chaqueño que prometía ser crack.

¿De qué manera Montepaone se vinculó con Echeverri? Entre las diferentes voces en off the record consultadas por LA NACION en el ámbito dirigencial de River, una de ellas deslizó que el agente, advertido por un especialista en materia juvenil del fútbol argentino, accedió al dato de que la entidad de Núñez tenía una gran promesa en sus divisiones inferiores desde 2016, cuando el Diablito armó las valijas en Resistencia y arribó desde el Club Deportivo Luján con apenas diez años.

“Lo conozco a Claudio desde que él tenía 11 años. Conozco a su familia, viajo a Chaco. Comprendí rápidamente que se trataba de una familia de muchos valores, muy apegada al chico. Forjamos una relación que es de respeto, de mucho cariño. Creo que hoy somos familia”, reveló Montepaone, en una charla con radio La Red.

El Trofeo de Campeones en primer plano; detrás, Claudio Echeverri luce la medalla

¿Cómo es el diálogo entre el representante del Diablito y la dirigencia de River? Cordial, con bastante frecuencia desde hace unas semanas. El interlocutor directamente es el presidente, Jorge Brito. Las comunicaciones son permanentes porque es largo y complejo el proceso de la transferencia para concretar el pase de Echeverri a Manchester City, que dejó a préstamo durante 2024 al talento de 18 años recién cumplidos.

“Hubo tres ofertas por Claudio, que me pidió sí o sí quedarse en River para jugar la Copa Libertadores”, aseguró el intermediario en el mencionado reportaje radial, donde calificó como “excelente” la venta para el club. Además, desestimó las versiones periodísticas sobre un cortocircuito en las conversaciones con la dirigencia: “Nunca dejamos de hablar, siempre tuvimos comunicación. Es mentira que yo no atendía los teléfonos”.

Montepaone, de 61 años, no suele tener apariciones mediáticas. De perfil bajo, más allá de que en Instagram su foto de presentación es al mando de una embarcación, su apellido apareció en el boletín 5780 publicado por la AFA el 30 de junio de 2020, cuando él y 15 representantes más fueron dados de baja en los registros. En 2023 reprobó el complejo examen para obtener la licencia otorgada por la FIFA, pero eso no fue un impedimento para que pudiera llevar adelante las gestiones para el traspaso de Echeverri al City.

“No es del palo del fútbol”, coinciden distintas voces consultadas por LA NACION en River y el ámbito de los representantes al contestar sobre Montepaone. Lo cierto es que, con el guiño de algún formador de talentos, supo ver en Echeverri a un diamante en bruto que reúne todas las condiciones técnicas para triunfar.