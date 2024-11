Fernando Echenique le pidió la camiseta a Pity Martínez tras un pobre arbitraje en River-Barracas

River, bajo el diluvio, desató una catarata ofensiva ante Barracas y lo goleó por 3-0. El partido, en el Monumental, pudo haber terminado con un marcador más amplio. Pero el árbitro Fernando Echenique finalizó el encuentro a los 45 minutos clavados, sin adicionar ni un minuto. Pasaron por alto los diez cambios y las numerosas interrupciones. Le quitó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo la posibilidad de marcar más goles en un torneo en el que el campeón se puede definir por diferencia de gol.

Echenique, de pobre tarea, quedó en el ojo de la tormenta. Durante el partido, el técnico de River gesticuló y marcó varias veces la demora que estaban generando los jugadores del equipo visitante y que no permitía agilizar el juego. Como siempre que está Barracas de por medio, algo singular referido al arbitraje queda. Y eso ocurrió en Núñez, más allá de que River logró desanudar el partido.

Pobre arbitraje de Fernando Echenique en River vs. Barracas Central Gonzalo Colini - LA NACION

“El segundo tiempo terminó a los 45 minutos, ¿por qué? Había que respetar el tiempo de adición y no se respetó. No está bien, no está bien: No hay que hablar mucho porque te tildan de loco, pero no me gusta. A mí me gusta que el fútbol argentino esté en evolución. Ahora no hay descensos… entonces, ¿Cuál es el problema? Porque todos sospechan de todo. Me gustaría que haya reglas más claras”, expresó Gallardo durante la rueda de prensa.

Claro que Echenique no sólo fue noticia por su actuación durante el partido, sino también por un hecho que se produjo después del mismo. Ni bien terminó el partido y se juntó con los asistentes, le pidió la camiseta a Gonzalo “Pity” Martínez, el jugador de River, que había entrado en el segundo tiempo.

Pity Martínez durante la victoria de River ante Barracas Central Gonzalo Colini - LA NACION

Al salir del estadio, Echenique se vio sorprendido por el periodista Mariano Luis Larre, de TyC Sports, que le preguntó si efectivamente se había llevado la camiseta del talentoso zurdo millonario. “¿Por qué se la pediste?”, le consultó el periodista. Y el árbitro respondió: “Porque lo conozco de Huracán de hace rato, jugábamos a la pelota juntos”. El juez también contó que tiene la camiseta de Martínez de cuando jugaba en el club de Parque Patricios.

LA CAMISETA DEL PITY MARTÍNEZ FUE PARA... ¡ECHENIQUE!



Luego del triunfo de River ante Barracas Central, el árbitro le pidió la remera al zurdo y explicó: "Lo conozco de hace rato".



🎙️ @pasoapaso @mluislarre pic.twitter.com/txVokGmOm4 — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2024

Echenique no es el único árbitro de la primera división que le pide, ante los ojos de todos, una camiseta a un futbolista. En marzo pasado, en la Bombonera, el árbitro Pablo Echavarría sorprendió al pedirle la camiseta al delantero uruguayo Edinson Cavani tras la victoria de Boca frente a Racing, por la Copa de la Liga.

El goleador uruguayo se acercó a saludar a la terna arbitral y Echavarría le dijo: “Uno de los más lindos cabezazos del campeonato“. Después se alcanza a escuchar una frase que parece ser un pedido del árbitro para Cavani: “¿Habrá posibilidad de que cambiemos?“. Le charrúa lo escuchó y con leve movimiento de cabeza respondió afirmativamente a lo que pareció un acuerdo entre ambos para que Echavarría se quede con la camiseta de Matador.

¡RESPETO TOTAL POR UNA LEYENDA! Tras el partido entre Boca y Racing, el árbitro Pablo Echavarría le pidió a Cavani ¡CAMBIAR CAMISETAS! pic.twitter.com/p9l1qiZRLH — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2024

LA NACION