Pocas horas después de una verdadera exhibición en el estadio Monumental, como fue el 5-0 del domingo frente a Vélez por la Copa de la Liga, River aprobó un examen que podría haber sido incómodo. La victoria por 3-0 ante Excursionistas, en Santa Fe, por la Copa Argentina, dejó varios aspectos positivos. Uno de ellos, sin dudas, la confirmación y el brillo de Franco Mastantuono , el juvenil nacido en Azul. A los 16 años, 5 meses y 24 días, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la primera división millonaria, superando a Javier Saviola y con la misma edad que tenía Sergio Agüero al convertir por primera vez en la de Independiente.

River v Excursionistas. 07-02-24 X @RiverPlate

“Mucho no caigo, esto un sueño. Por suerte me tocó debutar desde muy chico. Gracias a mis compañeros que siempre me hacen sentir bien, cómodo, con confianza. Sin ellos no podría estar viviendo todo esto. Les agradezco mucho a ellos y a todo el equipo”, expresó el zurdo Mastantuono, que además estrelló un tiro libre en el ángulo, durante el primer tiempo.

Mastantuono superó a Saviola, que había anotado su primer tanto el 18 de octubre de 1998, ante Gimnasia de Jujuy, con 16 años, 10 meses y 7 días. Al mismo tiempo, la nueva joya de River se encumbró como el más joven en marcar en la Copa Argentina, superando a Gonzalo Nicolás Cañete, quien había anotado con 17 años, 2 meses y 22 días para Sarmiento de Resistencia, en 2011.

Un tatuaje en homenaje a Messi

El tatuaje de Franco Mastantuono. pic.twitter.com/FQns30KcDC — Diego Borinsky (@diegoborinsky) February 8, 2024

Mastantuono se destacó como tenista de más chico, jugando en el Club de Remo de Azul, donde se formó Federico Delbonis, el ganador del histórico quinto punto del equipo argentino de Copa Davis en la final de 2016 frente a Croacia. Pero su pasión deportiva también lo llevó por el camino del fútbol. Anoche reconoció que utiliza el número 30 en homenaje a uno de sus ídolos, Lionel Messi. Fue el número que el capitán del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 utilizó en sus comienzos en Barcelona. “Uso la 30 por Messi. Es un ídolo, lo admiro mucho, tengo tatuado el 18/12/2022 por él [la fecha de la final entre la Argentina y Francia en el estadio Lusail]”, contó el futbolista de River.

“Un sueño que se me acaba de cumplir”

🔊 Mastantuono, para la historia y para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/WWDgqX2vXg — River Plate (@RiverPlate) February 8, 2024

Mastantuono también admira a Neymar y Phil Foden, alguna vez destacó que observaba mucho a Matías Suárez y Julián Álvarez durante los partidos de River para incorporar conceptos y movimientos. “Líder por naturaleza”, lo describen entrenadores y compañeros que lo tuvieron en las categorías menores, de las que fue capitán. Dueño de la pelota parada (anoche demostró su exquisita pegada) y con un gran uno contra uno, en sus tres primeros partidos con la quinta división durante el segundo semestre del año pasado convirtió tres goles y se ganó la citación de Diego Placente al Mundial Sub-17 en Indonesia.

"Me llena de orgullo darles la oportunidad a los chicos. Si bien Franco tiene sólo 16 años, lo veo muy preparado desde lo mental, lo físico, lo emocional y lo técnico para hacerse cargo de situaciones atípicas de resolver a esa edad. Por eso tuvo protagonismo y lo va a seguir teniendo. Ojalá sea el primero de muchos goles con la camiseta que ama" Martín Demichelis

“Hay personas muy buenas dentro del plantel que me ayudan mucho y trato de aprender de los que hicieron una carrera bárbara en el fútbol y en River, que todo sabemos lo difícil que es. Trato de aprender de ellos. Me apoyo en Nacho (Fernández), por ejemplo, que es un referente y un jugador increíble. Trato de aprender de él”, apuntó Mastantuono, que anotó el segundo de los tres goles que el conjunto dirigido por Martín Demichelis le anotó a Excursionistas (los otros los hicieron Miguel Borja y otro juvenil destacado de las inferiores millonarias, Agustín Ruberto).

Franco Mastantuono, con el el dirigente Eduardo Barrionuevo, en agosto de 2023, al firmar su primer contrato en River https://www.instagram.com/franco.mastantuono

“Desde que llegué a River en 2019 cada vez que hago un gol me beso el escudo porque siento mucho amor por el club, que me dio de comer cuando yo era chico. Es una emoción muy grande, me dieron hasta ganas de llorar, es un sueño que se me hizo realidad”, expresó el zurdo, en TyC Sports, luego de la victoria ante Excursionistas, donde el público le endulzó los oídos aplaudiéndolo constantemente. Al ser reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo (por Rodrigo Villagra, uno de los refuerzos del equipo), Mastantuono recibió gestos de cariño de sus compañeros que aguardaban en el banco de los suplentes y de los integrantes del cuerpo técnico.

El gol soñado de Franco Mastantuono 🐔❤️pic.twitter.com/6DOqnuLh3f — River Plate (@RiverPlate) February 8, 2024

En agosto del año pasado, el mediocampista creativo firmó su primer contrato con River. El vínculo con el club de Núñez fue hasta el 31 de diciembre de 2025 y River lo blindó: el monto de la cláusula que le puso el club es de 30 millones de euros. “Arranqué a los tres años en River de Azul, donde mi papá era el técnico. Vengo de una familia muy futbolera, hice la escuelita ahí hasta los 11 años. Después pasé al Club Cemento, hasta que llegó la oportunidad de venir a River”, contó en ese momento. De cierta manera y muy rápidamente, la aparición de Mastantuono hizo olvidar el mal trago que los hinchas de River vivieron con el caso Claudio Diablito Echeverri, que a fin de año emigrará a Manchester City.

Hace unos años, entrevistado por el periodista Rubén Sagarzazu para el sitio oficial del club millonario, Mastantuono contó cómo llegó a River: “Hice una prueba en Azul y ahí me invitaron a venir a River, eso fue en 2017. Después, seguí jugando allá hasta que en 2019 estuve una semana practicando y me ficharon para jugar en la Liga. Mi primer partido fue justo en la última fecha. Me acuerdo que fue contra Banfield, en el River Camp, y salimos campeones. Fue una alegría inolvidable, jugué con pocos entrenamientos, pero gracias a la ayuda de mis compañeros pude demostrar todo sin presión. Después me ficharon para AFA, en 2020 me llevaron a un torneo en Ayacucho y justo vino la pandemia. Después hice la pretemporada con Novena”. Hoy, muy poco tiempo después, ya es uno de los grandes generadores de ilusión que ostentan los hinchas de River.

Mastantuono en las inferiores de River, utilizando la cinta de capitán Prensa River

