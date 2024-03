Habló Martín Demichelis: la tensa respuesta del DT de River a un periodista tras la derrota ante Huracán

Escuchar

Estar al frente de un equipo tan grande como River significa pasar del éxtasis al mar de dudas como si viajara en una montaña rusa, de acuerdo con los resultados que se obtengan. Eso debe de sentir Martín Demichelis, que viene de conquistar la Supercopa Argentina ante Estudiantes, pero que la coyuntura de la Copa de la Liga no le da respiro. La derrota frente a Huracán por 1 a 0 volvió a sembrar nerviosismo en un cuerpo técnico que nunca parece terminar de hacer pie. Esa tensión se vivió minutos más tarde en el estadio Tomás A. Ducó, cuando fue el turno de la conferencia de prensa del entrenador millonario.

“No conozco derrota que caiga en un buen momento, siempre no es bienvenida [sic]. Nos quedan seis puntos en la Copa de la Liga para ganarlos y cumplir el próximo objetivo, que es clasificar entre los cuatro”, arrancó su alocución Demichelis con visible gesto de malestar. No es para menos: en un partido en el que River nunca jugó bien, una contra letal en el último cuarto de hora del encuentro lo dejó con las manos vacías aunque en esta jornada tiene asegurada su permanencia en el lote de cuatro equipos con posibilidades de pasar a los playoffs.

Los futbolistas de River se retiran del campo de juego; detrás de ellos, Martín Demichelis LA NACION/Gonzalo M. Colini

“Arrancamos bien los primeros minutos”, dijo el DT, que admitió que en la primera parte su equipo no funcionó: “Estuvimos muy erráticos, nos costó muchísimo. En el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, con mejor circulación de pelota… No concretamos las que tuvimos y en una falta ofensiva nos agarran de contra, en una de las pocas Huracán nos concretó y ganó. Sin hablar de merecimiento, nos deberíamos haber llevado mínimo un empate, pero la realidad es que nos vamos con nada”.

El entrenador prosiguió en su análisis: “Hicimos muchos cambios ofensivos para llevarnos los tres puntos, había espacios para jugar, los cambios entraron bien, los hicimos para ir en busca de un resultado. Me quedo con el segundo tiempo que hicimos y lo perdimos, el primer tiempo no me gustó, no me gusta ver un equipo tan impreciso”. También aclaró que el inminente debut en la Copa Libertadores no fue una distracción: “La cabeza estaba ciento por ciento acá, no hablamos con los jugadores de Deportivo Táchira”.

Demichelis, que no quiso ahondar en situaciones individuales (como cuando se lo consultó por el bajo nivel de Esequiel Barco o por el ingreso de Claudio Echeverri), tuvo su momento de mayor tensión sobre el final de la conferencia de prensa, cuando un periodista le preguntó por si creía que algunos futbolistas no entendían su mensaje. Fue entonces cuando el DT levantó el tono y respondió: “¿Qué mensaje? Preguntales a los jugadores si les llega o no el mensaje. Hay una idea. A pesar de que sea doloroso perder, la primera derrota en la Copa de la Liga, hay números que reflejan un montón de cosas hasta hoy, después perder siempre duele. No sé de qué mensaje me hablás”, contestó tajante.

