Juanfer Quintero jugó un partido homenaje en Colombia y habló tras rescindir con River

La desvinculación de Juan Fernando Quintero de River ya es un hecho, pero las explicaciones del colombiano siguen sumando capítulos. Dos días después de que el club anunciara oficialmente la rescisión de su contrato por mutuo acuerdo, el mediocampista volvió a referirse a una salida que distó mucho de la que imaginaba cuando regresó a Núñez.

“Estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones en las que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones, y así fue”, expresó el futbolista, que eligió bajar el tono respecto de sus declaraciones de la semana última, aunque sin modificar el fondo de su postura frente a su vínculo con el entrenador millonario.

Desde Medellín, donde participó del partido homenaje a Macnelly Torres, Quintero mantuvo una charla con ESPN en la que dejó en claro que, más allá de cómo terminó esta etapa con el conjunto millonario, su vínculo con River permanece intacto. En el encuentro, además, compartió escenario con Franco Armani, uno de los referentes del plantel millonario.

🇨🇴 JUANFER QUINTERO PRESENTE: luego de rescindir su contrato con River, el colombiano está jugando en la despedida de Macnelly Torres en Medellín.



⚽ Disfrutá lo mejor del fútbol en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/5VSQj1Ubrc — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 27, 2026

“El amor y el vínculo van a ser eternos, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, esto es fútbol, son situaciones en las que hay que seguir, como en la vida. Hay que tomar decisiones. Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River”, señaló.

La despedida del colombiano puso punto final a una semana marcada por versiones cruzadas y señales de una relación desgastada con Eduardo Coudet. Aunque el club recién oficializó la salida el viernes, desde hacía tiempo se intuía que el desenlace era inminente.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo después de las declaraciones del entrenador tras el partido ante Aldosivi. En aquella oportunidad, el Chacho aseguró que el jugador debía reincorporarse el jueves anterior. Sin embargo, Quintero salió públicamente a ofrecer otra versión de los hechos.

Juanfer y su mensaje para Macnelly Torres



El volante elogió la carrera del Mago en su despedida oficial del fútbol profesional.#LaÚltimaFunción



▶️ Mira #F10Colombia en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/bQB7hRd9RO — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 27, 2026

“El entrenador dijo una cosa, pero con el presidente ya se había hablado antes del Mundial de volver el 30. Con el entrenador no hablo desde que me fui; si lo dijo es porque no tenía conocimiento de la situación, tenía un viaje y lo hablé antes del Mundial con el presidente”, había dicho el mediocampista, marcando una diferencia evidente con el cuerpo técnico.

En la misma entrevista también reveló que existían discrepancias futbolísticas entre ambos. “Tenemos gustos futbolísticos diferentes”, sostuvo, al tiempo que negó haber estado alejado de la posibilidad de regresar antes de tiempo.

De hecho, explicó que estaba dispuesto a interrumpir las vacaciones que se había tomado por cuestiones personales si desde River le hubieran transmitido que era una pieza indispensable para el proyecto. “Si yo fuera prioridad, a las 24 horas estaba acá. Si me necesitan, voy a estar siempre. Después del Mundial uno quiere descanso, pero el trabajo nunca lo dejé. Si era prioridad, ya estaría allá”, dijo Juanfer.

¿Dónde jugará Juanfer tras su salida de River?



El colombiano no quiso entrar en detalles sobre su futuro tras la salida del conjunto argentino.



▶️ Mira #F10Colombia en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vEogkcQRvG — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 27, 2026

Mientras la polémica por su partida empieza a quedar atrás, el volante de 33 años ya concentra su atención en el próximo desafío de su carrera. Atlético Mineiro aparece entre los interesados en incorporarlo, aunque en las últimas horas surgió con fuerza la opción de Cagliari.

Según medios colombianos, el club italiano avanzó en las gestiones para incorporarlo y cuenta con un aliado importante: Yerry Mina. Su compatriota, actualmente en el plantel, podría desempeñar un papel clave para acercar posiciones y facilitar un acuerdo. Si la negociación prospera, Quintero volverá al fútbol europeo, donde ya vistió las camisetas de Pescara, Porto y Rennes.