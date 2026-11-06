La AFA sancionó por tres fechas a Gonzalo Montiel, que recién podrá regresar para la semifinal del Clausura

Gonzalo Montiel, lateral derecho de River y la selección argentina, fue suspendido por tres fechas luego de su expulsión en el superclásico del último domingo. El tribunal de Disciplina de la AFA aplicó el castigo en base al informe del árbitro del partido, Nicolás Ramírez, que calificó la patada del campeón del mundo en Qatar 2022 sobre Lautaro Blanco como “juego brusco grave”.

Así, el exdefensor de Sevilla, de España, y Nottingham Forest, de Inglaterra, se perderá los partidos de octavos y cuartos de final de la Liga Profesional. Recién podrá volver para la semifinal, en caso de que su club acceda a esa instancia, ya que esta tarde vio el encuentro ante Aldosivi (Mar del Plata) desde la tribuna del estadio José María Minella.

El momento de la plancha de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco: el lateral derecho de River recibió tres fechas de suspensión Gonzalo Colini - La Nación

En el cuerpo técnico de River y en las oficinas del Monumental ya intuían que el castigo a Montiel sería de tres fechas. Lo curioso es que el futbolista de Sarmiento Santiago Salle también vio la tarjeta roja por “juego brusco grave” (así lo consignó Andrés Merlos, árbitro del partido entre los de Junín y Rosario Central). Y, sin embargo, recibió dos jornadas de suspensión. Una menos que el lateral de la selección. La razón, en principio, pudo haber estado en que el jugador de River no presentó descargo. Además, Lucas Martínez Quarta recibió una fecha, que ya cumplió contra el Tiburón marplatense. Podrá volver en los octavos de final del Clausura.

Un informe del periodista Silvio Maverino recopiló todas las expulsiones por “juego brusco grave” durante el presente torneo. Los infractores recibieron una o dos fechas (al uruguayo Franco Nicola, de Atlético Tucumán, le rebajaron una jornada luego de haberle dado dos). Nunca el castigo del tribunal de Disciplina excedió esa cifra: tres de los expulsados purgaron un partido; ocho de ellos tuvieron dos jornadas de castigo. Montiel es la excepción: recibió tres.

Nicolás Ramírez, árbitro del último superclásico, le saca la tarjeta roja a Gonzalo Montiel, de River, por un planchazo sobre Lautaro Blanco, de Boca Gonzalo Colini - La Nación

El fallo del tribunal de Disciplina no es apelable: así ocurre con todos los castigos inferiores a diez fechas. De esta manera, el órgano que preside el escribano Fernando Mitjans podría dar por terminada la sanción cuando quiera. O incluso llegar a reducirla como hizo con el uruguayo Nicola, de Atlético Tucumán.

“Nos condicionó”

Luego del superclásico -y de ver la tarjeta roja- Montiel, se encargó de enumerar cada jugada que se llevó River para considerar el doble criterio de Ramírez. “Hubo jugadas puntuales donde el árbitro nos condicionó. La de Blanco es igual que la mía, pero a él le saca amarilla y a mí me expulsa. Hubo dos penales claros a Otamendi. Paredes tenía amarilla e hizo un foul tirándose a barrer: era amarilla y roja. Di Lollo tenía amarilla y le hizo el penal a Otamendi, era otra amarilla. Velasco tenía amarilla y se tira [simulación] en una jugada, era otra amarilla. Así es muy difícil. Habría que preguntarle al árbitro por qué tomó esas decisiones que nos jugó en contra, tendría que ser igual para los dos”.

Particularmente, el lateral enfatizó en su expulsión directa por la plancha al propio Blanco. “El árbitro no me decía nada, no tenía fundamentos para explicar lo que pasaba. Blanco hizo la misma falta que yo, entonces decís ‘algo pasa’. Es para analizar porque jugábamos el clásico como tal y nos condicionó”, declaró con cierta resignación. Y explicó por qué tardó cinco minutos en salir: “Estaba esperando que por lo menos revisaran mi jugada. El cuarto [árbitro] no sabía qué decir ni cómo explicarme”.

"EL ÁRBITRO NOS CONDICIONÓ"



Gonzalo Montiel explotó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico



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“Lo que pasó hoy se vio claro. Tenemos mucha bronca e impotencia. No nos gusta perder, pero mas así, con esas situaciones. Siendo claros, no es normal. Hay que analizar un poco el criterio de todo. No hay que normalizar cómo nos condicionó en un clásico, ambos nos jugábamos mucho”, terminó Montiel, que no quiso extenderse en un análisis futbolístico.