Por el terremoto en Colombia, la Conmebol suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe

Producto de los destrozos que provocó el terremoto que sacudió este lunes el oeste y el centro de Colombia, el partido que River debía disputar ante Independiente Santa Fe este miércoles fue suspendido por la Conmebol. El plantel dirigido por Eduardo Coudet tenía previsto viajar este martes hacia Bogotá, una de las zonas afectadas, para jugar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En principio, el duelo con el equipo conducido por el argentino Pablo Repetto se disputaría la semana siguiente, en sede a confirmar. La intención es que se juegue en Colombia, aunque podría trasladarse a otra ciudad o, como última alternativa, a algún país vecino, con el objetivo de que Santa Fe conserve en lo posible la condición de local.

Nicolás Otamendi, capitán de River Manuel Cortina - LA NACION

La confirmación llegó este lunes a las 19:25, a través de un comunicado de Conmebol en su sitio web:

“La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:

Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU)

Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente".

En medio de la crisis futbolística, Eduardo Coudet tendrá unos días más de trabajo antes de afrontar la serie frente a Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana @riverplate

Antes de conocerse la decisión de la Conmebol, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había anunciado la suspensión de todos los partidos de los torneos locales previstos para esta semana, por lo que desde temprano se especulaba con la posibilidad de que el encuentro del Millonario corriera la misma suerte.

“Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan. Por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la Dimayor concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia”, reza el comunicado de la liga.

𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/SyFxNUggkN — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

De esta forma, el próximo partido de River sería este domingo a las 18, ante Argentinos Juniors, en el Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el que acumula cuatro derrotas y todavía no convirtió goles.

Por el momento, la posibilidad que toma más fuerza es que la ida ante Santa Fe se juegue el miércoles 19, fecha en la que originalmente estaba prevista la revancha en Buenos Aires, mientras que la vuelta se trasladaría al 26 de agosto, entre los compromisos ante Vélez, como local, y Banfield, como visitante.

Por lo pronto, River deberá modificar su agenda, ya que tenía previsto entrenarse este martes en Ezeiza y luego partir rumbo a Bogotá. Más allá de la tragedia que enluta a Colombia, con al menos 111 muertos, Coudet tendrá unos días más de trabajo antes de afrontar una serie clave ante los colombianos, en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo y luego de que el propio entrenador pusiera en duda su continuidad si los resultados no siguen acompañando.

Thiago Almada ya firmó su contrato y es nuevo jugador de River

Además, Thiago Almada, que firmó este lunes su contrato con River, también estaría en condiciones de jugar por la Copa, ya que fue inscrito entre los cinco cambios del club en la lista de buena fe y tendrá más de una semana completa de entrenamientos para empezar a conocerse con sus nuevos compañeros e incluso pelear por un lugar en el equipo, algo que difícilmente hubiera podido hacer si el partido se disputaba este miércoles.

Los otros futbolistas que ingresan en la nómina para la llave de octavos de final son Nicolás Otamendi, Tobías Andrada, Ángel Correa y Rafael Santos Borré, que reemplazan a Cristian Jaime, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Alex Woiski y Agustín de la Cuesta.