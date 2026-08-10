Thiago Almada llegó a la Argentina y se suma a los entrenamientos de River

Thiago Almada ya está en Buenos Aires. El mediocampista ofensivo, que promete ser una pieza decisiva en el esquema del Chacho Coudet en River para lo que queda del semestre, pisó suelo argentino en la madrugada de este lunes tras un vuelo proveniente de Madrid. Con 25 años, el campeón y subcampeón del mundo con la selección llegó para convertirse en la carta ofensiva más relevante del Millonario, club que cerró su contratación por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Tras completar la revisión médica en Europa, el media punta se alista para iniciar esta tarde su primera práctica junto a sus nuevos compañeros en el predio de Ezeiza.

La gestión, que se realizó a distancia para ganar tiempo, permitió que el jugador estampara su firma desde España antes de emprender viaje. El vínculo con la institución de Núñez se extenderá por los próximos tres años y medio. En el marco del acuerdo, el contrato contempla una cláusula de recompra en favor del Atlético de Madrid, fijada en 40 millones de euros y ejecutable en los próximos 18 meses. Esta incorporación, la novena en el mercado de pases actual, intenta revitalizar a River, de pésima campaña desde que finalizó el Mundial. Los números lo dicen todo: eliminado de la Copa Argentina y los cuatro partidos perdidos en el torneo Clausura. Por lo pronto, Coudet ya cuenta con el jugador incluido en la nómina para disputar la Copa Sudamericana.

THIAGO ALMADA ARRIBÓ AL PAÍS 🇦🇷



En las primeras horas de la madrugada, el surgido en Vélez pisó suelo argentino proveniente de Madrid, España, para sumarse al plantel de River y convertirse en el noveno refuerzo para Eduardo Coudet. El campeón del mundo ya tiene su contrato… pic.twitter.com/NfeR7OcXQe — TyC Sports (@TyCSports) August 10, 2026

El calendario inmediato del equipo plantea un desafío logístico importante. River visitará este miércoles a Independiente Santa Fe en Bogotá, pero la presencia de Almada parece descartada. Al respecto, el técnico Coudet fue contundente tras la caída ante Tigre: “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones”, expresó el entrenador, dejando claro que priorizará la puesta a punto física del mediocampista tras su período de receso. En consecuencia, el cuerpo técnico apunta a que el futbolista esté disponible para el encuentro del próximo domingo frente a Argentinos, en el Monumental, y para la revancha internacional de la Sudamericana en el mismo escenario.

👋 Thiago Almada llegó a la Argentina: noveno refuerzo para River. pic.twitter.com/BIu2adgAxJ — Marirró Varela ⭐️🌟⭐️ (@marirrovarela) August 10, 2026

La inactividad es el principal factor a considerar en este proceso de adaptación. El exVélez registró su último partido oficial el pasado 12 de julio, en la instancia de cuartos de final frente a Suiza. Previamente, el mediocampista había tenido una participación constante durante el Mundial, siendo titular ante Argelia y Austria, además de sumar minutos desde el banco de suplentes en los cruces contra Jordania y Cabo Verde. Con casi un mes sin competencia oficial y tras haber disfrutado de sus vacaciones, el jugador llega con la necesidad de recuperar el ritmo futbolístico necesario para la alta exigencia de River. A pesar de ello, su llegada genera una expectativa alta en los hinchas, que esperan con urgencia una remontada.