Preocupación en River por las lesiones de Montiel y Acuña: quiénes podrían reemplazarlos en Colombia

Después de un largo tiempo, River volvió a disfrutar. Después de una sonrojante eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi y de cuatro caídas en fila en el Clausura, llegó la primera victoria y, también, los primeros goles.

La victoria por 2-0 ante Argentinos Juniors, en el estadio Monumental, le dio otra energía al equipo, que ahora se enfoca en el viaje a Colombia para medirse ante Independiente Santa Fe, este miércoles en Bogotá, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Correa y Montiel festejando el primer gol -de Cachete- del triunfo de River ante Argentinos Juniors; el lateral derecho luego se lesionó @RiverPlate

Claro que no todo es satisfacción. Frente al conjunto de La Paternal se lesionó Gonzalo Montiel y, sumado a que Marcos Acuña continúa recuperándose de dificultades físicas, al técnico Eduardo Coudet se le plantea un problema en los laterales para el desafío internacional.

Montiel, autor del primer gol millonario ante Argentinos, salió por una molestia en el aductor izquierdo y si finalmente no se recupera para viajar a Colombia, Coudet deberá improvisar a un central en esa posición. ¿Por qué? Porque el uruguayo Giovanni González, el número 4 que se sumó para este semestre (para tomar el lugar de Fabricio Bustos, uno de los separados), no está inscripto en la lista de la Sudamericana. El entrenador tenía que elegir entre todos los refuerzos porque sólo podía hacer cinco modificaciones en la lista de la Conmebol.

El gol de Montiel ante Argentinos

El único lateral derecho natural disponible para viajar a Colombia es Yutiel Susano (nacido el 31 de enero de 2007, en Isidro Casanova). Zaguero reconvertido en lateral derecho, el juvenil todavía no fue incluido en ninguna convocatoria de la primera división, aunque sí formó parte de los equipos juveniles que viajaron a Portugal para afrontar el amistoso de pretemporada ante Flamengo. Ulises Giménez y Matías Unyicio, otros dos laterales derechos que estaban en el club, encontraron nuevos destinos, en Sarmiento de Junín y Racing de Montevideo, respectivamente.

Marcos Acuña se recupera de una lesión y no llegaría en condiciones para actuar en Colombia el miércoles @River

Otra opción es que Coudet utilice a un zaguero central como número 4: ¿podría ser Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero entrar como central? También podría suceder que Coudet arme una línea de tres centrales y dos carrileros que cubran las bandas: Tobías Andrada o Juan Cruz Meza podrían ser alternativas para el sector derecho.

Algo similar se plantea para el sector izquierdo. Con Acuña lesionado, habrá que ver quién actúa como número 3, ya que Francisco Ortega, el futbolista que acaba de arribar desde el fútbol de Grecia, tampoco está anotado en la lista de la Copa Sudamericana. River hizo un mercado de pases muy fuerte, contrató a nueve futbolistas y en la Copa sólo pudo inscribir a cinco: Nicolás Otamendi, Andrada, Ángel Correa, Thiago Almada y Rafael Santos Borré (quedando afuera Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Ortega y González).

Eduardo Coudet deberá hacer cambios en el partido de ida de los 8vos de final de la Sudamericana en Bogotá Manuel Cortina

El partido de ida entre River e Independiente Santa Fe, en el Estadio Campín de Bogotá, se jugará este miércoles a las 21.30 de nuestro país. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que a cargo del VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.