River avanzó en la contratación de Thiago Almada para sumar a su refuerzo estrella

River y Thiago Almada acercan sus caminos. El gran deseo del mercado millonario parece encaminarse esta semana hacia una decisión. Son las horas más determinantes de la operación porque se busca el acuerdo definitivo con Atlético de Madrid para poder cerrar al refuerzo estrella con el que el club de Núñez volvería a romper el mercado de pases en una transacción récord que rondaría los 20 millones de euros. Y aunque desde Río de Janeiro por ahora no dan el brazo a torcer, hoy la voluntad del jugador de la selección argentina parece inclinar la balanza hacia Buenos Aires.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, durante el fin de semana se dio un avance significativo y el futbolista ya dio el OK para jugar en River. Con un contrato por cuatro temporadas que ya está arreglado de palabra, ahora se está dando el tramo más arduo: la negociación con Atlético Madrid, que en junio de 2025 le pagó 21 millones de euros a Botafogo por el 50% de la ficha del volante ofensivo y busca recuperar esa inversión.

Thiago Almada y el festejo de gol en Atlético de Madrid con Julián Alvarez y Giuliano Simeone JAVIER SORIANO - AFP

Además, el convenio incluía otros cinco millones por objetivos y una obligación de compra del otro 50% en 10 millones de euros en caso de no venderlo durante las tres temporadas venideras. La mesa chica del fútbol riverplatense que encabeza el presidente Stefano Di Carlo es optimista y está convencida de realizar una fuerte inversión que transformaría el pase de Almada en el más caro de la historia del fútbol argentino.

Tras una temporada inicial con 1704 minutos acumulados en 40 partidos, cuatro goles y dos asistencias, Almada no pudo asentarse como una pieza fija del equipo de Diego Simeone y por eso se tomó la decisión de que sea uno de los transferibles del mercado de verano europeo. Al conocer esta situación, River comenzó las gestiones hace más de dos meses, previo al inicio de la Copa del Mundo, un evento que para el futbolista podía ser determinante de acuerdo a su rendimiento. Pero más allá de haber sumado tres partidos como titular y dos ingresos en la selección nacional, no fue una figura descollante y por ahora no le han llegado ofertas más seductoras que River o Flamengo del fútbol europeo.

Thiago Almada, en el Mundial ante Cabo Verde en Miami; arrancó como titular, pero con el transcurso del certamen quedó relegado Aníbal Greco - La Nación

Por su parte, desde Brasil aseguran que Flamengo -que hace semanas negocia- no se baja de la disputa por el futbolista de Fuerte Apache y continúa expectante para poder incorporarlo, aunque saben que la voluntad del volante ofensivo hoy es priorizar el regreso al país. Desde finales de julio, el Mengao acercó una propuesta seductora de 27 millones de euros por el 100% de la ficha del jugador, por lo que River ahora deberá afinar el lápiz para poder concretar su deseo y el del futbolista. En las últimas horas, José Boto, el director deportivo de Flamengo, estuvo en Argentina y se reunió con Agustín Jiménez, representante del jugador. Y al volver a Brasil fue contundente con un ultimátum: no habrá una puja constante de ofertas.

“No viajé para convencer a Almada porque sería estúpido si tuviera que ir a convencerlo. Él jugó en Brasil 6 meses y sabe de la grandeza de Flamengo”, dijo Boto. “Almada nunca nos dijo que no quería jugar en Flamengo, pero también le dijimos que no vamos a entrar en subastas. Lo que habíamos acordado va a ser si él quiere venir. ¿Saben cuántas transferencias de 20 o más millones de euros se han hecho en el fútbol brasileño? Solo siete. El presidente de Flamengo tiene responsabilidad para no dejar que Flamengo quiebre”.

Thiago Almada define su futuro, entre la intención de jugar en River y la búsqueda de Flamengo FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras 100 partidos oficiales, con 24 goles y 10 asistencias, Vélez a finales de 2021 vendió a Almada a Atlanta United por 16 millones de dólares. Luego, tras dos temporadas y media en la MLS -24 goles y 34 asistencias en 79 partidos- partió a Botafogo por una cifra cercana a los 21 millones de dólares. En Brasil solo jugó 25 partidos, con tres goles y dos asistencias en un semestre, pero fue campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao y eso lo llevó a que el grupo Eagle Football Holdings, dueño del equipo brasileño, lo depositara en Lyon, cedido sin cargo por el vínculo de multipropiedad.

Tras 16 partidos con 1213 minutos, un gol y cuatro asistencias en Francia, en junio de 2025 fue comprado por Atlético Madrid para esta última temporada. En todo ese periplo, siempre fue pieza fija para Lionel Scaloni en la selección: 21 partidos, con presencia en el título del Mundial en Qatar 2022 y en el reciente Mundial de Estados Unidos 2026. No estuvo en la Copa América 2024 debido a que fue capitán y figura del equipo Sub-23 que jugó los Juegos Olímpicos de París de aquel año.

Ahora, el futuro del pibe de Fuerte Apache parece estar nuevamente en Buenos Aires. El Guayo ya dio el sí y River acelera para poder quedarse con el refuerzo estrella del mercado.