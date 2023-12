escuchar

Santiago del Estero será la sede de una cita especial para River. La definición del Trofeo de Campeones ante Rosario Central del viernes, a las 21, no solo tendrá impregnada la obligación de cerrar el 2023 con un segundo título que le permita ganar aire y tranquilidad de cara a la pretemporada en enero. También contará con un aura emotiva y especial por la despedida de diversos referentes importantes en la historia reciente del club: Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Matías Suárez y Jonatan Maidana, entre otros, estarían viviendo su último partido con la camiseta millonaria. Un exitoso y largo ciclo empieza a cerrarse.

Dentro de un extenso plantel con 32 futbolistas profesionales actualmente trabajando con la primera división, hay al menos 10 apellidos que podrían dejar River en el libro de pases que se avecina. El único confirmado hasta el momento es Maidana, quien a los 38 años jugó el pasado 3 de noviembre ante Huracán en el Monumental su último partido en el club y se despidió del hincha millonario tras dos ciclos (2010-2018 y 2021-2023). Emblema y referente del vestuario, su partida por la finalización del contrato también podría darse a la par de la del capitán Enzo Pérez, quien también termina su vínculo el 31 de diciembre y, aunque todavía no comunicó una decisión, todo indica que no continuaría a partir de enero.

Jonatan Maidana se despidió de los hinchas de River el 3 de noviembre pasado en el Monumental GABRIEL BOUYS - AFP

En abril, River avanzó con Enzo en la renovación hasta diciembre de 2024 y todas las partes mostraban un visible optimismo para firmar. Pero en mayo, luego del superclásico ganado en el Monumental, el capitán solicitó postergar la decisión hasta fin de año. Después de una temporada futbolística con vaivenes y una sinovitis en la rodilla izquierda, más el conflicto de vestuario con el técnico Martín Demichelis por sus declaraciones off the récord en reuniones con periodistas y el gran desgaste en el último tiempo al tener que sumergirse de lleno en todo tipo de cuestiones del manejo interno del plantel, el panorama hoy ofrece más una salida que una continuidad. Todo está por resolverse para el volante, que podría ofrecer algún indicio en el Estadio Madre de Ciudades.

Enzo Pérez, el capitán de River que no renovó su contrato Rodrigo Nespolo - Digital Canon

La otra salida impactante será la de Nicolás De La Cruz, quien ya tiene un acuerdo verbal con Flamengo para firmar un contrato por los próximos cinco años en el que tendrá un demorado salto económico en el fútbol brasileño. River y Liverpool de Uruguay comparten el 50% de la ficha y en la última renovación del uruguayo hasta diciembre de 2025 -previa al Mundial de Qatar- se decidió establecer un compromiso de venta: ante una oferta de 16 millones de dólares o más, el jugador tendrá la potestad de aceptarla y emigrar. Eso ocurrirá con el Mengão, que aún debe formalizar su propuesta para concretar la transferencia en los próximos días.

Hay otros cuatro jugadores que también terminan su contrato en diciembre. Los dos primeros no continuarían en el club: Matías Suárez y Emanuel Mammana. El atacante de 35 años, que vuelve a aparecer en el radar de Belgrano de Córdoba para enero, ha jugado sólo 221 minutos en 15 partidos como suplente en el año y quedó muy relegado por los inconvenientes en su rodilla derecha que no le han permitido volver a tener continuidad. Por su parte, el defensor central de 27 años jugó su último partido el 3 de septiembre en la caída ante Vélez, solo acumuló 961 minutos en 12 partidos en el año (10 de titular) y no fue tenido en cuenta desde octubre para las últimas convocatorias. Aunque en el primer semestre sufrió lesiones musculares y sinovitis en su rodilla izquierda, en la segunda parte del año se entrenó siempre a la par de sus compañeros y no jugó por decisión de Demichelis. Aunque su prioridad era continuar en River, no ha tenido contactos de la CD y quedaría libre.

Matías Suárez se despide de River, donde ya no es considerado por sus problemas en una rodilla y la poca continuidad. River Plate - River Plate

En tanto, los otros dos tienen un panorama más favorable: Bruno Zuculini y Leandro González Pirez podrían continuar. El volante central de 30 años avanzó en un nuevo acuerdo económico, tiene una oferta de renovación por dos temporadas más y tomará una decisión antes del 31 de diciembre, sabiendo que con la partida de Enzo Pérez, Maidana y Suárez tendrá un rol de mayor peso dentro del vestuario y buscando una revancha futbolística después de un 2023 con solo dos partidos jugados, por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en febrero. Aunque lo pretenden incorporar Racing, San Lorenzo, Nacional y Universidad Católica, está cerca de renovar.

A su vez, el marcador central de 31 años también mantiene charlas con la Comisión Directiva millonaria por su continuidad. River le compró el pase en 200 mil dólares a Inter Miami tras abonar otros dos millones de dólares en los últimos dos años por un préstamo desde la MLS, y el defensor, que sumó 35 partidos de titular en el año, está en vías de llegar a un acuerdo para sostenerse en el plantel de la próxima temporada.

Bruno Zuculini jugó apenas dos partidos en 2023 por una lesión, pero podría quedarse en River ante la salida de otros referentes del club Mauro Alfieri

Por otro lado, existe un último grupo de tres futbolistas sin continuidad que podrían emigrar: Andrés Herrera, Agustín Palavecino y David Martínez. El lateral derecho fue titular 18 veces en el año, nunca pudo asentarse en su puesto por su nivel irregular y, luego de dos años en el club, buscaría una salida. El volante ofensivo que vivió su tercer año en River acumuló 37 juegos, pero con un promedio de sólo 31 minutos por partido y buscaría tener más regularidad en otro club. Hoy es pretendido por San Lorenzo y tiene propuestas de México y Grecia, superadoras desde lo económico. El defensor central solo tiene 108 minutos en tres partidos en el año por diversas lesiones, actualmente tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y, ante la falta de lugar en el plantel, también escuchará ofertas.

Así, entre históricos, referentes y relegados, el Millonario empieza a reconfigurar su plantel, que tendrá una lógica depuración entre el paso del tiempo, los niveles inconsistentes y la necesidad de achicar una plantilla que quedó muy extensa por la escasa competencia en el cierre del año. El Trofeo de Campeones puede darle a River el segundo título de Martín Demichelis, pero también sabe que le ofrecerá el cierre de muchos ciclos.