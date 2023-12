escuchar

El partido del viernes, frente a Rosario Central, en el que estará en juego el Trofeo de Campeones, muy probablemente será el último partido de Enzo Pérez con la camiseta de River. El volante, un emblema del Millonario en los últimos años, capitán y jugador insigne, no realizó ningún anuncio. Tampoco hubo confirmación oficial de parte del club. Pero todos los indicios apuntan a que la final ante Central marcará la despedida del jugador mendocino.

Para Pérez es un partido especialísimo. Él nunca lo confirmó, pero es un secreto a voces que dejará la institución cuando concluya la participación millonaria en esta temporada. Aunque de parte del club se hicieron intensas gestiones para renovar su contrato que vence el 31 de este mes, Pérez nunca acordó su continuidad con la camiseta de la banda roja. Pero no se retirará, sino que la idea es continuar en otro equipo, para lo cual tiene varias propuestas.

Lo primero y concreto es que Pérez tiene decidido irse de River. Dónde continuará su carrera es lo que aún no está claro. Sí se supo que su representante está realizando gestiones para llevarlo a Inter Miami, y acompañar a Lionel Messi, con el que compartió varios encuentros en la selección argentina, incluido el plantel que disputó el Mundial de Brasil 2014. Casi diez años después, podrían coincidir en la franquicia de Florida en la MLS. En caso de alcanzar un acuerdo, tendrá tiempo para prepararse, ya que el estreno de Inter Miami en la liga norteamericana será dentro de dos meses, el 21 de febrero próximo, frente a Real Salt Lake.

Enzo Pérez prepara el adiós a River; el mendocino debe decidir dónde jugará el año próximo Rodrigo Nespolo - Digital Canon

La magnífica historia de Enzo Pérez con la camiseta de River tendrá entonces este viernes su último episodio, en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, y en busca de un nuevo y último título. En su momento, el entrenador Martín Demichelis se explayó sobre la situación de Enzo: “Va a decidir él qué hacer con su carrera, con su futuro. Yo no lo sé, es una pregunta para él. Pero de momento hay que dejarlo tranquilo. Decidirá con su cabeza, su corazón y su familia”. Esto lo expresó antes del cotejo contra Huracán, el último que River disputó en el Monumental, antes del ciclo de recitales que se hicieron en el estadio, y por el cual el Millonario no volvió a jugar en su cancha.

“Creo que ya no me quedan más sueños por cumplir en River”, dijo Enzo Pérez tras salir campeón de la Liga Profesional a fines de julio, y allí crecieron las dudas sobre una continuidad que hasta abril parecía estar realmente encaminada. “Puede ser que haya sido mi último superclásico en el Monumental”, también había dicho en mayo tras una victoria por 1-0 a Boca sobre la hora, en un gran festejo con los fanáticos en el alambrado. Hasta la semana previa a ese cotejo se habían dado charlas muy positivas y desde la dirigencia se esperaba una resolución favorable -al punto tal que el club ya había preparado la emblemática camiseta verde de arquero para presentar su renovación-, pero Pérez nunca dio una respuesta definitiva.

Noche inolvidable: el “arquero” Enzo Pérez

¿Por qué el capitán no acordó su continuidad, a pesar del protagonismo que ha tenido todo el año? En primer lugar, entre mayo y junio padeció una sinovitis en la rodilla izquierda que lo marginó de cuatro partidos. En segundo lugar, la competencia interna es cada vez más fuerte e intensa y su físico ya no le permite esa exigencia tan alta para ser el único volante central de un equipo tan ofensivo. Por otra parte, se volvió el mayor referente de vestuario y ha tenido un gran desgaste en el último tiempo, al tener que sumergirse de lleno en todo tipo de cuestiones del manejo interno del plantel, entre ellas aquel conflicto con Demichelis por sus declaraciones off the record con periodistas que desgastó la relación. Y en cuarto lugar, hubo sondeos de la MLS para continuar su carrera en Estados Unidos. En su momento también se planteó la chance de cumplir su sueño de colgar los botines en Deportivo Maipú, de Mendoza, que estuvo muy cerca de ascender a primera, pero perdió la final del Reducido con Deportivo Riestra.

🗣️ TATA MARTINO: "NO HACE FALTA ACLARAR SI ARMANI Y ENZO PÉREZ ME GUSTAN"



El entrenador argentino se refirió a los rumores que vinculaban a los dos futbolistas de River con el Inter Miami. pic.twitter.com/i8kUv9lhzc — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2023

La posible llegada de Enzo Pérez a Inter Miami ya tuvo eco hace semanas en Estados Unidos, e incluso el entrenador de la franquicia, Gerardo Martino, debió referirse a ello en un desembarco que también incluía a Franco Armani: “Obviamente son dos jugadores de gran trayectoria de altísimo nivel, no hace falta aclara si me gustan o no. Son futbolistas muy respetables. Acá el libro de pases cerró y desconozco lo que se habla en Buenos Aires, pero con todo lo que se dice podríamos haber armado cuatro o cinco equipos diferentes”.

Por otro lado lado, Estudiantes, club que también contó en su momento con Pérez, no descarta el anhelo de volver a tener al mendocino, que se consagró campeón de la Copa Libertadores y obtuvo el Apertura 2010 con el club de La Plata. “Si en algún momento existe una posibilidad, vamos a ir por ella”, dijo hace unos días el presidente del campeón de la Copa Argentina, Martín Gorostegui, a Dsports Radio. Allí explicó: “Hoy no hay nada. Estamos esperando que él defina lo mejor para él. Si quiere volver, va a ser bienvenido”. Desde luego, el interés del Pincha creció en la medida que surgió la posible salida del volante de River.

LA NACION