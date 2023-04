River, de Marcelo Gallardo a Martín Demichelis: en qué se parecen y qué los separa en los 12 primeros partidos de cada ciclo

escuchar

Marcelo Gallardo asumió el 6 de junio de 2014 como entrenador de River. Ganador de un título doméstico en Nacional, de Montevideo, reemplazó a Ramón Díaz, que fue invitado a no continuar luego de consagrarse campeón del Torneo Final 2014. Se mantuvo durante ocho años y medio.

Martín Demichelis asumió el 16 de noviembre de 2022 como entrenador de River. Meticuloso como conductor de los juveniles de Bayern Münich, reemplazó a Marcelo Gallardo, que decidió no seguir luego de la etapa más gloriosa de la historia.

El Muñeco, de 47 años, surgió como número 10 en River, es el único en el club que consiguió la Copa Libertadores como futbolista y como entrenador, fue parte de tres etapas en la entidad millonaria, se destacó en Europa y fue integrante del seleccionado, en varias etapas y en dos Copas del Mundo. En Francia 1998 y Corea/Japón 2002. Micho, de 42, surgió como zaguero en Núñez, actuó solo en dos temporadas (70 partidos), se destacó en Europa y fue integrante del seleccionado en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Una imagen de Gallardo en 2014 Gabriel Rossi - LatinContent WO

Gallardo tomó el lugar del entrenador más exitoso (y querido) de la historia, tal vez en la misma sintonía que Angel Labruna. Demichelis ocupa el lugar, ahora sí, sin discusión, del más grande. Los especialistas de diversos ámbitos suelen decir que las comparaciones son odiosas, aunque a veces son también imprescindibles. Inevitables.

Leonardo Ponzio, una pieza indispensable en buena parte del recorrido de Gallardo y hoy, nexo entre el cuerpo técnico, el plantel y las autoridades, tiene otra visión. “Es lo peor que podemos hacer. Trato de no hablar del pasado, no está bueno. Hay que sostener lo que hizo Gallardo y seguir poniéndole ladrillos para que se siga construyendo. Para que las cosas sucedan tiene que haber un proceso y ser sostenido”, decía, con sentido común. Y agregaba: “Lo peor que se puede hacer es comparar a Gallardo con Demichelis. Si se gana jugando bien, mejor todavía. En el Mundo River no se piensa que hay que ganar como sea y después veremos. Demichelis también lo siente así”.

Campeón de la Sudamericana 2014, con el sello del primer Gallardo en River Reuters

El hilo conductor no es todo el ciclo del Muñeco, desde ya: se trata de recordar y poner sobre la mesa los inicios. Porque la comparación claramente sería injusta si se lo compara a Demichelis con los ocho años de Gallardo. ¿Pero si se toman como referencia los primeros 12 partidos oficiales del DT más ganador?

El Muñeco hizo su estreno en un encuentro contra Ferro, en el estadio Padre Martearena, de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina: luego del empate 0-0 en los 90 minutos, se impuso el Millonario por 6-5. El 27 de julio de 2014, River formó con Barovero; Solari, Maidana, Ramiro Funes Mori y Vangioni; Driussi (de 8), Ponzio y Malevo Ferreyra; Lanzini (luego, se fue); Andrada y Boyé. En el segundo tiempo ingresaron Pisculichi, Ariel Rojas y Mora. En la serie de los penales, convirtieron Vangioni, Mora, Pisculichi, Rojas, Funes Mori y Maidana. Albil contuvo el remate de Ponzio y el disparo de Lanzini fue desviado.

Micho hizo su presentación el 29 de enero de 2023, en Santiago del Estero, en el triunfo frente a Central Córdoba, en el Madre de Ciudades, por 2 a 0. El equipo: Armani; Herrera, Maidana, Mammana y Casco; Enzo Pérez; Paradela, Aliendro y Nacho Fernández; Solari y Borja. Nacho y Solari marcaron los tantos. Nueve años después, la primera coincidencia: Maidana, un caudillo, actuó en ambos exámenes. Cumplirá 38 años el 29 de julio próximo.

De Pisculichi a Nacho Fernández como un conductor definido y el respaldo de otros mediocampistas, la pelota parada como alternativa de ataque (y dudas en defensa) y una menor presión en los metros finales (no había un Borré o un Julián Álvarez en el arranque del ciclo del Muñeco), representan algunas de las coincidencias en el arranque de ambos ciclos. Demichelis hubiera preferido salir jugando (Gallardo, jamás), pero ante las dudas en los amistosos, declinó la oferta. Sin Kranevitter ni Zuculini, Aliendro es el Ponzio de hoy (hace el trabajo sucio, que ayuda a Enzo Pérez a liberarse), mientras que Beltrán ensaya en el espejo de Julián. Aquel Millonario era más vertical, este Millonario cuida más la posesión. Aquel River era más voraz, este River no desprecia el pelotazo (ni los centros con pelota en movimiento). Los dos son amigos del pase, la circulación, la sorpresa. Ir para adelante.

El Muñeco “recuperó” a Mora y Ponzio. Micho, a Paradela y González Pirez (y hasta a Herrera). La primera etapa del símbolo nacido en Merlo fue artística y agresiva. Ganó rápido: consiguió la Copa Sudamericana. La clave de esa etapa fueron las semifinales. Luego de un áspero 0-0 en la Bombonera, River se impuso por 1-0 en el Monumental. Marcelo Barovero empezó a ganar el clásico, al atajarle un penal a Emmanuel Gigliotti en el arranque. Y el zurdazo de Leonardo Pisculichi, a los 16 minutos del primer tiempo, definió la serie. River actuó con Barovero; Mercado, Pezzella, Ramiro Funes Mori y Vangioni; Carlos Sánchez, Ponzio y Rojas; Pisculichi; Mora (Cavenaghi) y Teófilo Gutiérrez. Un clásico 4-3-1-2 . Con juego y carácter. Clase y fuerza. Nació el River que competía, al fin, en el terreno internacional. La defensa era quirúrgica.

El River del hombre nacido en Justiniano Posse (Córdoba) es de los volantes, indudablemente. Nacho Fernández, Paradela, Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz, Palavecino. Un 4-1-4-1 elástico. Menos agresivo en la marca, menos combativo en general y con algunas licencias en la última línea. El primer River del Muñeco era impasable. Mercado, Pezzella, Funes Mori y Vangioni fue una síntesis perfecta. La pelota parada, en cambio, los une. Ejemplos: Mercado y Pezzella anotaron en la final de esa Sudamericana y González Pirez fue el autor del tanto del triunfo en Victoria frente a Tigre. Una curiosidad: los dos DT cambiaron rápido: Gallardo entendió que el ingreso de Ponzio y otra enjundia iban a ser necesarios, lo mismo que el Aliendro que asiste al Enzo de hoy.

Maidana, en febrero, contra Belgrano: estuvo en las presentaciones de los dos ciclos, casi diez años después Hernan Cortez - Getty Images South America

No se “casan” con nadie. Suelen cambiar de un partido a otro. Transforman la táctica durante el partido. El primer Gallardo le dio una impronta fundamental a la última línea, los partidos de este ciclo suelen presentarse en la hipótesis de un 3-2, 4-3 (muchos goles) y, ambos, desperdician demasiado las situaciones que generan.

En su última función, en el 2 a 1 sobre Racing, el 24 de octubre de 2022, formó con Armani; Herrera, Paulo Díaz, Pinola (hoy ayudante de campo de Demichelis) y Casco; Enzo Pérez; Palavecino, Barco y Solari; Beltrán y Borja. Hoy, son titulares Armani, Díaz, Casco (pasó a la otra banda y juega mejor), Enzo y Beltrán. Barco entra y sale: se mantiene casi la mitad del equipo.

El último River de Gallardo generaba mucho y no tenía tanta eficacia. Quedaba partido, muy abierto para propiciar contraataques rivales. Pisculichi fue un símbolo del segundo semestre de 2014. Tiempo atrás, recordaba: “Gallardo no se casa con nadie, él me dio la continuidad y la confianza. Me decía que me divierta en la cancha. El jugador quiere jugar siempre y capaz no entiende cuándo es el momento para otro jugador, creía que podía seguir jugando de titular, pero Marcelo cambió el esquema y empezó a jugar Ponzio. Cuando las cosas funcionan y se llegan a los objetivos, es mejor seguir así”, contaba. Fue el tiempo del doble cinco, de Ponzio-Kranevitter.

Martín Demichelis encabeza el cuerpo técnico de River que también integran Javier Pinola y Germán Lux, jugadores en la etapa anterior Prensa River

Demichelis decía: “Me gusta salir jugando, encontrar pases, evolucionar con superioridad numérica en las distintas fases de la cancha. Sin embargo, a veces no hay por qué arriesgar tanto”. Ya no lo hace más. Le da importancia a la alimentación y el peso ideal, entiende que es una de las claves para que el jugador de elite pueda marcar la diferencia. Admirador de Manuel Pellegrini y alumno de la escuela alemana (vivió en Münich 11 años, en dos etapas), es meticuloso con la planificación, el orden y los entrenamientos.

Más diferencias: en la nómina de 40 jugadores disponibles para disputar la etapa de grupos, sorprendió al incluir a diez juveniles. Nueve de ellos no hicieron su debut oficial en primera. La excepción: Franco Alfonso. Gallardo les dio vuelo a múltiples jóvenes, pero en las paradas bravas se sostenía con valores de otra madera. El Muñeco solía darles libertad a los jugadores el día después del partido. Y al día siguiente, volvían los entrenamientos. Demichelis prefiere practicar durante la jornada siguiente y darles el día libre después, otra adaptación a las modalidades europeas que supo adquirir en Alemania.

El debut copero de Demichelis, el 1-3 en La Paz contra The Strongest, no cambia la ecuación para el líder de la Liga Profesional, con 4 puntos de distancia de San Lorenzo, Racing y Rosario Central. Una nueva era, con pinceladas del primer Muñeco. El de galera y… garrote.

Los primeros 12 partidos de Demichelis

9 victorias y 3 derrotas entre la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina (no empató)

Los primeros 12 partidos de Gallardo

8 victorias y 4 empates (dos triunfos por penales) entre el torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina

El dato del Muñeco

Exactamente, pasaron 23 partidos para que el River del Muñeco sufriera su primera derrota: fue 1-0 contra Estudiantes, el 12 de noviembre. Antes había quedado eliminado por penales contra Rosario Central, por Copa Argentina. Fue 5-4, luego del 0-0.