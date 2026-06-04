FIFA confirmó las camisetas que van a usar las selecciones en todos los partidos de fase de grupos

La FIFA anunció el color de uniforme que van a usar los 48 equipos participantes del Mundial 2026 a lo largo de toda la fase de grupos, que incluye 72 partidos. El anuncio se realizó este miércoles, a ocho días del comienzo del certamen.

Las selecciones que ya fueron campeonas del mundo y participarán en esta edición utilizarán sus indumentarias tradicionales en sus respectivos estrenos, según informó FIFA. En ese marco, la Argentina se presentará con la clásica camiseta albiceleste frente a Argelia.

Argentina afrontará el primer parte del Mundial 2026 con la camiseta celeste y blanca LOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese mismo sentido, Brasil jugará con su histórica casaca amarilla y pantalón azul ante Marruecos; Inglaterra vestirá de blanco contra Croacia; Francia lucirá su combinación de azul marino y blanco frente a Senegal; Alemania saldrá al campo con su tradicional uniforme blanco, acompañado por detalles en negro, rojo y amarillo, ante Curazao; España jugará de rojo y azul frente a Cabo Verde; y Uruguay, primer campeón mundial de la historia, utilizará su característico celeste en el encuentro ante Arabia Saudita.

En cuanto a los locales, México afrontará su debut ante Sudáfrica con su reconocida camiseta verde. Canadá vestirá de rojo en el duelo ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos utilizará el uniforme inspirado en las franjas rojiblancas de su bandera para enfrentar a Paraguay en Los Ángeles.

México debutará con su clásico uniforme verde X Selección Nacional

La prioridad, según determino FIFA, será que los equipos disputen sus encuentros con la indumentaria principal. Sin embargo, cuando exista riesgo de confusión por similitud de colores, la entidad que rige el fútbol a nivel mundial aplicará distintos criterios para garantizar una diferenciación visual adecuada. Para ello, se evaluarán los uniformes de ambas selecciones, los de sus respectivos arqueros y también la vestimenta del equipo arbitral.

Además, siempre que resulte posible, se procurará que un equipo utilice colores oscuros y el otro colores claros, una medida orientada a facilitar la identificación de los jugadores por parte de las personas con daltonismo.

Uruguay, por ser una de las selecciones que logró ser campeona del mundo, tendrá el derecho de afrontar el primer encuentro, contra Arabia Saudita, con su clásica camiseta celeste Matilde Campodonico - Pool AP

Por otra parte, todas las camisetas utilizadas durante el certamen llevarán en la manga derecha el emblema oficial del torneo y, en la izquierda, el distintivo de una campaña social impulsada por la FIFA. Durante la fase de grupos se exhibirá el de la campaña Unidos por la paz; en los octavos de final, cuartos y semifinales se utilizará el escudo de Unidos por la educación. En tanto, la campaña El fútbol une el mundo estará presente en los dieciseisavos de final, en el partido por el tercer puesto y en la final.

Además, los uniformes de diferentes planteles también llevarán parches referidos a distintos logros individuales y colectivos. Por ejemplo, los jugadores que debuten en un Mundial llevarán una insignia que lo indique. Los jugadores que hayan sido ganadores de la Bota de Oro, el Balón de Oro o el Guante de Oro en ediciones anteriores también llevarán un reconocimiento a su hazaña en la camiseta. La vestimenta de los equipos también homenajeará la trayectoria de las grandes leyendas del fútbol y de la Copa del Mundo.