River empieza a palpitar el regreso de Pity Martínez: qué falta para su vuelta al Millonario

“Buscaremos que esos jugadores que nosotros vendimos durante estos años de mandato, con los cuales tenemos vínculos, puedan volver al club a una edad competitiva”. La frase de Jorge Brito en el cierre de su campaña presidencial a fines de 2021 empieza a hacerse realidad. El presidente de River avanza a paso firme en su plan de repatriación de futbolistas que se lucieron con la camiseta millonaria en los últimos años. Y luego de incorporar en el actual mercado de pases a Ramiro Funes Mori en condición de libre, uno de los regresos más esperados por los hinchas está al caer: Gonzalo “Pity” Martínez está muy cerca de sellar su retorno a Núñez.

El volante ofensivo, de 30 años, está sin jugar actualmente por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió a comienzos de este año: su último partido fue el 17 de febrero pasado, en la victoria por 2-1 sobre Al-Taawon y, cuatro días más tarde, se comunicó oficialmente la lesión. Compañero de plantel de Cristiano Ronaldo, el Pity está en Buenos Aires atravesando el tramo final de su recuperación -a cargo del ex kinesiólogo millonario Franco Bombicino- y se prevé que para finales de agosto pueda comenzar a entrenarse al 100 por ciento. Es más, para el viernes 4 de agosto tiene planificado un viaje a Barcelona para recibir el alta médica de Ramón Cugat, el reconocido médico español que lo operó.

Pity Martínez, con la camiseta de Atlanta United, el club al que emigró tras su salida de River

Según pudo saber LA NACION, el futbolista mendocino tuvo diversas charlas con la dirigencia millonaria en el último tiempo y recientemente le hizo saber al manager Enzo Francescoli su firme deseo de retornar e incorporarse en el actual mercado para ganar tiempo y completar su recuperación en River. Hoy, el gran impedimento es su contrato con los árabes: hasta junio de 2024 tiene vínculo en Al-Nassr, por lo que debe acordar una rescisión para llegar con el pase en su poder, ya que un préstamo parece poco viable por los tiempos contractuales.

Una postal que se vio poco; con la camiseta de la selección argentina Instagram

Más allá de que en el entorno del jugador dan por hecho que el jugador volverá a vestir la banda roja en los próximos meses, en la comisión directiva aún no confirman el fichaje y son más cautelosos porque aún se debe resolver su salida del club árabe. Pero, más allá de las formalidades, en los pasillos del Monumental ya se habla muchísimo del impacto emocional que produciría el regreso de uno de los íconos del ciclo más ganador de la historia. Es más, Martínez estuvo presente en el reciente 3-1 a Estudiantes que consagró a River campeón de la Liga Profesional, fue ovacionado por el público, celebró con el plantel la consagración en la fiesta privada que se organizó en el Monumental y allí hasta le confirmó a sus ex compañeros su decisión: no tiene intenciones de retornar a Arabia Saudita. “Si vuelvo, voy al banco”, dijo, entre risas, en un video que se viralizó de los festejos.

El momento más feliz de Pity Martínez: la conquista de la Libertadores 2018 Reuters

La gran incógnita es su presente futbolístico. Porque más allá del brillo de su pasado en su ciclo entre 2015 y 2018, tuvo un correcto paso por Atlanta United, con 41 partidos, ocho goles y un título en un año y medio, y una difícil estadía en Al-Nassr, que pagó 18 millones de dólares por su ficha y no lo pudo aprovechar: solo jugó 58 encuentros (42 de titular) con 3.789 minutos completados y 13 goles desde septiembre de 2020. Es decir, tiene un promedio de 19 juegos por año y 65 minutos por partido.

Gonzalo Pity Martinez, y una compañía única: Cristiano Ronaldo, a su izquierda; enfrente, Lionel Messi Instagram

¿Qué ocurrió? En marzo de 2021 sufrió la rotura del ligamento colateral externo de la rodilla derecha y recién retornó en diciembre; luego, estuvo sin acción desde junio a diciembre de 2022 por una pericarditis previa al parate por el Mundial de Qatar; y en febrero de este año sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Es decir, desde el 11 de marzo de 2021, su último encuentro antes de la primera lesión ligamentaria, pudo participar de solo 29 partidos (15 como titular).

“Sé que hice las cosas bien en el club, soy un agradecido a River porque me permitió crecer como jugador y como persona. Sé que el día de mañana voy a volver”, dijo en diciembre de 2018, antes de partir a la MLS de los Estados Unidos, luego de hacer uno de los goles más emblemáticos de la historia de la institución en la final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid ante Boca. Con 163 partidos, 35 goles, 34 asistencias y ocho títulos, logró transformarse en una de las glorias de la era moderna de River. Y ahora está listo para volver por más.