River publicó el listado de jugadores de los que prescindirá a partir de esta pretemporada

River anunció este martes por la noche qué jugadores dejarán de formar parte del plantel del club y aclaró, en un comunicado, qué situación deberá afrontar y los pasos a seguir, nombre por nombre. Este miércoles el plantel comienza la pretemporada en River Camp y luego viajará a Alicante, España.

En ese marco, el Millonario reveló que Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Wioski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán el grupo que viajará a Europa. Además aseguró que este grupo deberá presentarse a entrenar el lunes 22 de junio.

En el texto, se informó que Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco se unirán al grupo que va a realizar la pretemporada, pero en estos casos será debido a que se encuentran con negociaciones en curso para ser incorporados a otros clubes.

Comunicado oficial de River Plate respecto a la situación de los jugadores de los cuales prescindirá Captura Página River Plate

En otra parte del comunicado se detalló la situación particular de otros jugadores con situaciones puntuales. En este sentido, Kevin Castaño fue convocado para ir al Mundial 2026 con la selección de Colombia. A su vuelta, deberá incorporarse a los entrenamientos junto a los que serán desplazados del primer equipo.

El futuro de Matías Galarza Fonda también es una incógnita. El futbolista paraguayo está a préstamo en Atlanta United, de la MLS, y no será tenido en cuenta, con lo cual, en caso de que su opción de compra no sea ejecutada, deberá buscar nuevo club.

En el caso de Andrés Herrera se indicó que el próximo 30 de junio finalizará su préstamo en Columbus Crew pero que River Plate tiene negociaciones abiertas con ese mismo club de la MLS para que se efectúe su transferencia definitiva.

Paulo Díaz dejará River Gonzalo Colini - LA NACION

Además, más allá de que no fueron mencionados en el comunicado, LA NACION pudo saber que Matías Viña y Kendry Páez tampoco seguirán en el club. Sus préstamos con Flamengo y Chelsea, respectivamente, serán rescindidos. Así, el número final de jugadores que no serán parte del palntel a partir de ahora asciende a 14.

En el comunicado, publicado en la página web del club y difundido mediante sus redes sociales, el Millonario indicó que este miércoles el plantel retomará los entrenamientos y que el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, la delegación que realizará la pretemporada. En el texto también aclaró que incluso entre los jugadores que sí formarán parte de la delegación que viajará a Europa hay cuatro deportistas que fueron declarados como negociables.

Los que llegan

En el marco del recambio que anticipó semanas atrás el presidente, Stefano Di Carlo, River ya sumó dos refuerzos. Uno de ellos es el campeón del mundo Nicholas Otamendi, hincha confeso del Millonario y quien había manifestado tiempo atrás su intención de jugar en el club porteño.

Tal como informó LA NACION, el defensor de 38 años llegó a un acuerdo el 30 de mayo y firmó su precontrato en el Monumental para ser futbolista de River por 18 meses tras el 30 de junio, fecha en la que finaliza su actual vínculo con Benfica. “Es un jugador importantísimo, está muy vigente, es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Vamos a armar algo lindo”, había expresado tiempo antes el entrenador, Eduardo Coudet.

Asimismo, días después, River anunció a su segundo refuerzo: Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo de último paso por Getafe. El futbolista firmó por los próximos tres años y medio, y fue adquirido a cambio de 6 millones de euros por el 100% del pase.