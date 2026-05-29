Nicolás Otamendi cumplirá su viejo deseo: jugar en River, el equipo del que es hincha y que suma otro campeón mundial

El sueño del pibe que se crió pateando la pelota en los potreros de El Talar, en Tigre, está por cumplirse a sus 38 años. Porque aunque ya salió campeón del mundo y hasta se transformó en el defensor argentino con más títulos (26) en la historia con una intachable carrera entre Vélez, Porto, Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City y Benfica… Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi tenía una cuenta pendiente. Su ciclo futbolístico no se iba a cerrar sin vestir la camiseta del club de sus amores. Y ese día llegó: esta tarde firmó su precontrato en el Monumental para ser futbolista de River por 18 meses tras el 30 de junio, fecha en la que finaliza su actual vínculo con Benfica. El primer refuerzo para Eduardo Coudet de un mercado de pases que será más que activo.

Según pudo saber LA NACION, la semana pasada se llegó a un principio de acuerdo con el club de Núñez en los términos generales del contrato y este jueves se terminaron de pulir los detalles para rubricar el vínculo hasta diciembre de 2027. El jugador arribó el jueves al país tras las vacaciones familiares para sumarse a los entrenamientos de la selección en el predio de la AFA en Ezeiza y viajar este sábado por la noche a Estados Unidos. Por eso, se acordó la firma previa a su partida para dejar todo el terreno listo y que se pueda sumar a partir de julio al grupo que conduce Chacho, quien ya había avisado: “Es un jugador importantísimo, está muy vigente, es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Vamos a armar algo lindo”.

Calcomanías en las valijas y los termos, fotos en el Monumental, historias de Instagram alusivas a su fanatismo, desvelos de madrugada viendo partidos… Otamendi jamás ocultó su fanatismo. Pero nunca quiso prometer una llegada que luego no se pudiera dar. River ya había estado expectante en 2023 y en 2025 antes de sus últimas dos renovaciones de contrato, pero el marcador central siempre priorizó la continuidad en el fútbol europeo antes de disputar su cuarta Copa del Mundo. Ahora eligió despedirse de Benfica y quedar con el pase en su poder tras una sólida temporada con 3864 minutos repartidos en 44 partidos.

Otamendi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

“No quiero ilusionar a la gente porque si no me cag… a puteadas, pero saben que yo soy hincha. Miro todos los partidos, tengo muy buena relación con los dirigentes y no se sabe, pero Dios dirá a ver qué es lo que pasa de acá a mi fin de contrato”, había dicho en 2024. “Sigo todos los partidos. Los pasan tarde los partidos de la Copa Libertadores acá y después llego medio dormido al entrenamiento pero no pasa nada”. Ya en el verano de 2020 se habían dado los primeros guiños, luego de una foto suya que se hizo viral en el Monumental cuando jugaba en Manchester City. “No quiero poner en aprietos a Gallardo ni a River en tener que contactarme. Es complicado el regreso porque mis hijos llevan diez años en Europa, con otras costumbres. Me encantaría estar con mis padres y tomar mates, pero es un sacrificio. Aunque es tentador lo de los hinchas de River, que me manden mensajes. Soy hincha”, debió aclarar en esa oportunidad.

Nicolás Otamendi festeja con Enzo Fernández el gol del 1 a 0 a Brasil en el Maracaná en 2023 Santiago Filipuzzi

Meses más tarde, Benfica le pagó 15 millones de euros al City y el defensor dejó Inglaterra tras cinco temporadas con 210 partidos, 11 goles y nueve títulos. Se sumó a las Águilas, con las que disputó seis temporadas, con 281 partidos, 18 goles y cuatro títulos. Dos ciclos más que exitosos, aunque también a finales de 2022 se empezaron a dar los primeros contactos dirigenciales desde Núñez por el jugador, en pleno Mundial de Qatar. Hasta el propio Martín Demichelis, por entonces DT millonario, lo había intentado seducir: “Salí campeón del mundo y vení a retirarte a River. Te va a homenajear todo el fútbol argentino”.

Nicolás Otamendi en un duelo de Champions barriendo a los pies de Vinicius. Un jugador con temperamento Manu Fernandez - AP

Por aquel entonces, Otamendi tenía contrato en Portugal hasta junio de 2023 y eligió renovarlo por dos temporadas más, estirando su sueño. Luego, en pleno Mundial de Clubes y tras marcarle el recordado gol a Boca en el 2-2 del debut en Estados Unidos, volvió a firmar por otra temporada, cuando tenía diversas propuestas sobre la mesa. “Tengo opciones de varios clubes, pero mi cabeza está puesta en seguir compitiendo y estar en el radar de la Selección Argentina. Tuve ofertas de Arabia pero las descarté porque estamos a un año del Mundial”, dijo en aquella oportunidad. Ahora, después de realizar las divisiones inferiores desde los 10 años en Vélez y debutar y jugar entre 2008 y 2010 en Liniers, el “General” tendrá su retorno al fútbol argentino para vestir la banda roja.

Los nombres en danza

Mientras tanto, el presidente Stefano Di Carlo, el entrenador Coudet, el secretario deportivo Enzo Francescoli y el director deportivo Pablo Longoria continúan trabajando en la reestructuración de un plantel que buscará ser reforzado en todas sus líneas y podría tener entre 8 y 10 bajas. Y la incorporación de Otamendi no es la única que podría hacer ruido, porque en River apuntan a otros dos campeones del mundo. El gran sueño es Thiago Almada, por quien ya existió el primer contacto formal. Sin lugar prioritario en Atlético de Madrid, pero con contrato hasta 2030, es la operación más compleja. No sólo por lo costoso ya que pagaron 21 millones de euros por él hace un año- sino por la intención inicial de continuar en Europa del futbolista, con 25 años y la vidriera del Mundial como expectativa.

Thiago Almada es la gran ilusión de los dirigentes de River PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Y el segundo es Ángel Correa, quien comparte representante -Agustín Jiménez- con Almada y es un viejo anhelo riverplatense. Es pieza clave de Tigres de México y está por jugar este sábado la final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Toluca luego de un buen semestre en el que marcó ocho goles y dio nueve asistencias en 26 partidos. También tiene contrato hasta 2030 y en México pusieron poco más de seis millones de euros por su ficha el año pasado. Ya se empezó a avanzar en los números, más allá de que el atacante tiene un importante salario y Tigres busca hacer valer su inversión.

Por otro lado, River empieza a destrabar la llegada del volante central uruguayo Mauro Arambarri, quien juega desde 2017 en Getafe y es una alternativa muy concreta. El equipo español adquirió a Sebastián Boselli de forma definitiva por un millón de dólares por el 60% y el Millonario se queda con el 10% de una futura venta, ya que el 30% restante es de Defensor Sporting. Tras concretar esta operación, se espera afinar el lápiz por Arambarri, ya que Getafe exigiría unos seis millones de euros por un porcentaje de su ficha. En tanto, también continúan las conversaciones con Giovani Simeone -11 goles en 35 partidos en Torino, a préstamo desde Nápoli con obligación de compra de siete millones de euros- y Lucas Beltrán, un gran deseo que debe volver a Fiorentina tras su paso a préstamo por Valencia, con tres goles y dos asistencias en 30 juegos.