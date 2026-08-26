River vs. Independiente Santa Fe, en vivo, por los octavos de la Copa Sudamericana: el minuto a minuto del partido
En el Monumental se define quien avanza a los cuartos de final, donde espera Vasco da Gama
Coudet fue silbado en la previa
Eduardo Coudet recibió silbidos desde las tribunas del Monumental cuando su nombre apareció en las pantallas del estadio durante el anuncio de la formación de River.
Formación confirmada de Independiente Santa Fe
El entrenador uruguayo Pablo Repetto confirmó este equipo para enfrentar a River en el Monumental, en busca del batacazo.
El 11 de Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega (c).
La nómina titular del León 🦁 para enfrentar a River Plate por los octavos - vuelta de la CONMEBOL Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/zBqicnzLVl— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 26, 2026
Los once de River
Eduardo Coudet realiza cuatro cambios respecto del duelo de ida, con los regresos de Acuña, Montiel y Driussi, para buscar la clasificación como local ante Independiente Santa Fe.
El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi (c), Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
📋 Los 11 del Millonario para esta noche frente a Independiente Santa Fe ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/AxnNOWJYKX— River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026
Vasco da Gama espera en cuartos de final
El ganador de la serie entre River e Independiente Santa Fe ya conoce a su próximo rival en la Copa Sudamericana: Vasco da Gama espera en los cuartos de final. Eliminó a Olimpia por 4-1 en la vuelta en Paraguay.
Pezzella se despidió de River
En las horas previas al partido, Germán Pezzella acordó la rescisión de su contrato y cerró su segundo ciclo en River. El defensor de 35 años, que se encontraba fuera de la consideración de Eduardo Coudet y se entrenaba de manera diferenciada, quedó con el pase en su poder y todavía no definió dónde continuará su carrera. “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”, escribió Pezzella en su despedida. Su último partido con River había sido la final del Torneo Apertura ante Belgrano, a fines de mayo. Formado en las divisiones inferiores del club, deja Núñez después de dos etapas y con la intención de continuar su carrera como futbolista.
¿Cómo llegan los equipos?
La serie llega abierta a Núñez después del empate 0-0 de la semana pasada en la altura de Bogotá. Después de aquel encuentro, River empató 2-2 con Vélez en su último compromiso. Por su parte, Independiente Santa Fe también empató, en este caso con América de Cali sin goles.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de River vs. Independiente Santa Fe
River recibe este miércoles a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 21.30 en el Monumental y tendrá como árbitro al uruguayo Esteban Ostojich. Tras el 0-0 de la ida en Bogotá, el ganador avanzará a los cuartos de final, donde espera Vasco da Gama. Transmite DSports, pero podrán seguir el minuto a minuto por este medio.