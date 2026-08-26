River vs. Independiente Santa Fe, en vivo, por los octavos de la Copa Sudamericana: el minuto a minuto del partido

Eduardo Coudet realiza cuatro cambios respecto del duelo de ida, con los regresos de Acuña, Montiel y Driussi, para buscar la clasificación como local ante Independiente Santa Fe.

El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi (c), Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.