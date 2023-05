Lionel Messi y el premio Laureus: una caricia al alma tras una semana turbulenta con PSG

escuchar

Venía de vivir una semana profundamente atípica para Lionel Messi, por eso haber sido premiado este lunes en París con el Laureus como el mejor deportista del año fue una caricia al alma. Acostumbrado a ser venerado e indiscutido en todos los lugares donde pisó, en particular después de conseguir la Copa del Mundo con la selección argentina, fue en París donde hace unos días un importante grupo de hinchas decidió abstraerse de los logros futbolísticos de su carrera y juzgarlo por el inmediato presente y las exigencias de PSG. Una nueva eliminación temprana en la Champions League y el peligro latente de que Olympique de Marsella o Lens le nieguen siquiera el título de la Ligue 1, además de una sensación generalizada de ambivalencia por parte del rosarino hacia su actual club, llevaron a que, por primera vez en mucho tiempo, una figura mesiánica como él fuera bajado a tierra.

Su viaje a Arabia Saudita terminó por destapar varias de las frustraciones que tanto la dirigencia como la hinchada sentían para con el argentino. Las respuestas a la percibida indisciplina son prueba cabal de ello: el club suspendió al argentino por dos semanas, sin poder entrenar ni cobrar, y los simpatizantes, guiados por el grupo Collectif Ultras Paris, protestaron enérgicamente contra él en términos brutales: “Messi, hijo de p...”.

Tras la polémica, Messi volvió a entrenarse con PSG (twitter @psg_inside)

El número 30 no se había manifestado sobre el tema durante la semana, pero finalmente este viernes usó su cuenta de Instagram para pedir disculpas públicas a sus compañeros y el club por no respetar el deseo del entrenador Christophe Galtier, que lo había citado a entrenar el lunes: “Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener día libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Había organizado este viaje, que había cancelado anteriormente, y ahora no pude”, argumentó el rosarino.

“Pido perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”, cerró el mensaje la Pulga, vestido de saco y camisa en el video. Más temprano, Galtier se había pronunciado por primera vez sobre el tema en la conferencia de prensa previa a su partido contra Troyes, por la Ligue 1: “Repasemos la cronología. Mi dirección deportiva me informó a principios de semana de su decisión de suspender a Leo. Entonces tomé la decisión de no hacer comentarios al respecto”, dijo el DT, cuyo ciclo al frente del equipo concluiría al final de la temporada; una campaña en la que no pudo pasar más allá de los octavos de final de la Champions, el gran objetivo del club.

Messi pidió perdón al PSG y a sus compañeros por el viaje a Arabia Saudita

La palabra de Galtier fue la confirmación oficial por parte del club parisino del castigo al astro argentino, en medio de rumores sobre su futuro. El cortocircuito con la comisión directiva que encabeza el qatarí Nasser Al-Khelaïfi parece encaminarse al divorcio definitivo, y ni el club ni el futbolista firmarían el año opcional que figura en su contrato, rubricado en agosto de 2021. Las críticas a viva voz de los hinchas, que protestaron en la sede del club, también contribuyeron a que el clima diste de ser el mejor.

La caída de aquel proyecto resultó ser demasiado para los hinchas del club de la capital francesa. Furiosos por lo que consideran como una serie de actitudes distantes del argentino, además de una falta de ambición y dirección por parte de los dirigentes, hicieron saber su enojo al manifestarse este miércoles frente a las oficinas de la institución en París. Liderados por Collectif Ultras Paris, el principal grupo de simpatizantes organizados, apuntaron principalmente al argentino.

Por otra parte, el compromiso comercial por el que fue suspendido por Paris Saint-Germain puede resultarle mucho más redituable a Lionel Messi que su contrato con el club francés. PSG le paga unos 40.000.000 de euros por año, y el crack argentino estaría recibiendo hoy por hoy unos 30.000.000 de euros del ministerio de turismo local por promocionar a Arabia Saudita como destino de viajeros. En ese caso, la cuenta no daría para el rosarino: habría € 10.000.000 de pérdida . Pero claro: Messi seguirá jugando al fútbol, y el país de Medio Oriente bien puede ser su próximo hogar deportivo. Por una suma fabulosa, como acostumbra manejar la nación saudí en cada gran negocio en el que interviene.

Lionel Messi (izquierda) y Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain durante la derrota 3-1 ante Lorient, el domingo 30 de abril de 2023, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

No obstante, el deseo de la Pulga sigue siendo permanecer en el fútbol europeo. Y Barcelona, deseoso de buenas noticias para sus aficionados después de que estallara el caso Negreira, contactó con el 10 para ofrecerle un posible homenaje. Joan Laporta, sin embargo, necesitaba mucho más que una fiesta de despedida para entusiasmar a su hinchada. Y en los despachos comenzaron a trabajar en la maniobra financiera que les permitiera inscribir a Messi en la Liga española. Una maniobra más que compleja.

Confirmada su eventual salida de PSG, y ante un panorama sumamente complicado para firmar un regreso a Barcelona, el destino de Messi en el próximo mercado de pases es más que incierto. Si el rosarino quiere seguir en el Viejo Continente para llegar en forma a la Copa América 2024 deberá rebajar sus demandas salariales, o bien partir a Arabia Saudita o la MLS estadounidense. Un tema que hoy está muy lejos de definirse.