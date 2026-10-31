River Sub 16 en la Messi Cup 2026: horario, TV y streaming para ver el partido vs. Atlético de Madrid

Los “pibes” de la Sub 16 de River tienen este sábado, un nuevo gran desafío en la Messi Cup 2026, el torneo que el Millonario se quedó el año pasado en la primera edición: alcanzar la final. Desde las 16 (horario argentino), se mide con Atlético de Madrid en Miami, sede íntegra del certamen que creó el mejor jugador argentino de todos los tiempos, Lionel Messi. El juego se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3 o seguir vía streaming a través de Disney+ Premium.

El 10, recientemente retirado de la selección argentina, se lleva todas las miradas y el delirio de los futbolistas, aunque no juegue y sea el organizador. Para los Sub 16 se trata de una experiencia imperdible. No solo porque en general ‘Leo’ está ahí visitándolos y viéndolos de cerca, sino porque es una vidriera incluso para los hinchas de cada club que de esta manera pueden conocer a sus jóvenes futbolistas.

River Plate Sub 16 va por una nueva final en la Messi Cup, el torneo que creó Lionel Messi

El Millonario se metió entre los cuatro mejores tras derrotar a Flamengo por 2 a 1 en cuartos de final con goles de Bautista Burgueño y Jorge Sosa (João Silva puso en ventaja parcial al Mengão). Atlético de Madrid, por su parte, venció a Barcelona por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Martín Díaz Jiménez, Dani García e Iker Fernández (Héctor Oyana descontó para el conjunto catalán).

Para consagrarse en la primera Messi Cup, el año pasado, el equipo argentino derrotó al español por 2 a 0 con un doblete de Bruno Cabral, el goleador y el mejor jugador del torneo. Convirtió siete tantos en cinco partidos y sus números no pasaron inadvertidos para los cazatalentos europeos en los Estados Unidos. Justamente en octubre de este 2026, un año después de haber brillado en Norteamérica, firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de €100.000.000.

River vs. Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Semifinal de la Messi Cup 2026

Día : Sábado 31 de octubre.

: Sábado 31 de octubre. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Nu Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: Nu Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El ganador jugará la final contra el equipo que resulte vencedor en la otra semifinal entre Palmeiras y Ajax, que se enfrentan a las 18.

Así está el cuadro de semifinales de la Messi Cup 2026, con River Plate

Cómo ver online la Messi Cup 2026

El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pueden ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados, como es el caso de la semifinal de este sábado entre River y Atlético de Madrid, también están disponibles en televisión a través de ESPN 3.

ESPN.

Disney+ Premium.

Atlético de Madrid quiere tomarse cierta revancha de la edición 2025 ante River

El camino de River hacia las semifinales

Fecha 1 del Grupo A: 0 a 0 vs. Chelsea.

Fecha 2 del Grupo A: 2 a 0 vs. Ajax.

Fecha 3 del Grupo A: 3 a 1 vs. Inter de Milán.

Cuartos de final: 2 a 1 vs. Flamengo.

El camino de Atlético de Madrid hacia las semifinales