River vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Aldosivi y River se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El local ya está descendido y el visitante ya se clasificó a octavos de final, pero buscará el triunfo para ser local en la primera instancia de eliminación directa. El encuentro está programado para las 15 en el estadio José María Minella, con televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tiburón sabe que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, la Segunda División del fútbol argentino. Está penúltimo en su zona y en la última jornada perdió 2 a 1 con Racing. El Millonario, por su parte, viene de perder el Superclásico ante Boca por 1 a 0 en la Bombonera y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 23 unidades al igual que Belgrano y Barracas Central, a los que supera por diferencia de gol (+5 contra +3 del Pirata y +2 del Guapo).

Aldosivi perdió la categoría y jugará en la Primera Nacional a partir de la próxima temporada Fotobaires

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 17 de julio de este año, en el marco de la segunda ronda de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Aldosivi se quedó con la victoria por 3 a 1 con dos goles de Tomás Fernández y uno de Nicolás Cordero (Rafael Santos Borré descontó para River a pocos minutos del final del compromiso).

Aldosivi vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura.

Día : Jueves 5 de noviembre.

: Jueves 5 de noviembre. Hora : 15.

: 15. Estadio : José María Minella.

: José María Minella. Árbitro: A confirmar.

Aldosivi vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15 en Mar del Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44 contra los 7.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Aldosivi. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.42.