Se conoció un nuevo parte médico del futbolista que sufrió un paro cardíaco en España: “Empeoró neurológicamente”

El club Tenerife, de la segunda división de España, emitió un nuevo comunicado sobre la salud de Jesús de Miguel, jugador del club que este lunes se desplomó y sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un choque con el arquero rival. El equipo indicó que la situación del delantero empeoró y adelantaron que continuarán informando las nuevas actualizaciones del caso.

“La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas”, expresó en un escueto mensaje. Previamente, por su parte, había anunciado que el futbolista se mantenía “estable, dentro de la gravedad” del asunto, tras haber ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

[Última hora]



𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥



La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente.



Más información, en las próximas horas. https://t.co/OdWGAOW4ra pic.twitter.com/vlOBZI28TP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

El dramático episodio ocurrió este lunes durante el cruce entre Tenerife y FC Andorra, por la fecha 11 del campeonato de segunda división del campeonato español. Con el partido 2 a 2, el delantero corrió hacia un espacio libre tras un pelotazo de un compañero, sin quitarle la vista a la pelota. Allí, el arquero rival, Jesús Owono, salió a anticiparlo y terminó impactándolo.

El guardameta fue expulsado y se retiró inmediatamente del campo de juego, mientras que De Miguel quedó tendido en el campo de juego. Un rival se acercó para ver cómo estaba y notó que el delantero tenía complicaciones para respirar, por lo que llamó a los médicos. Owono, en tanto, vio la gravedad de la situación y volvió corriendo.

El duro choque en Tenerife-Andorra

Los servicios de emergencia ingresaron y asistieron al futbolista, mientras compañeros y rivales se tomaban la cabeza. Tras ello fue evacuado en ambulancia y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para someterse a estudios y observación, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por el fuerte impacto recibido. El futbolista habría recuperado el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios sanitarios en el interior de la ambulancia.

Después de la intervención de los médicos en la cancha, el partido fue suspendido por el árbitro y no se sabe cuándo se reanudará. Tal como informó Tenerife en el comunicado, De Miguel se encontraba estable luego de haber ingresado al hospital pero su situación tuvo un empeoramiento a nivel neurológico.

FC Andorra posteó en sus redes oficiales un mensaje de aliento para con el jugador afectado: “Desde el FC Andorra queremos enviar toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel después del grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife”.