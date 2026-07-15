River vs. Aldosivi, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Aldosivi se enfrentan este viernes en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador avanzará a octavos y se cruzará con Independiente Rivadavia, que dejó en el camino a Tigre. El partido está programado para las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta, con arbitraje de Andrés Gariano, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet se metió en la segunda ronda del certamen más federal del país tras derrotar a Club Ciudad de Bolívar por la mínima diferencia con un gol de Juan Fernando Quintero de penal. El Tiburón, por su parte, dejó en el camino a San Miguel por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Sosa.

Aldosivi quiere sorprender a River para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina 2026 Manuel Cortina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de abril de este año, en un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 3 a 1 como local por los tantos de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez (Tomás Fernández empató transitoriamente para Aldosivi).

River vs. Aldosivi: todo lo que hay que saber

16vos de final de la Copa Argentina 2026.

Día : Viernes 17 de julio.

: Viernes 17 de julio. Hora : 21.45.

: 21.45. Estadio : Padre Martearena de Salta.

: Padre Martearena de Salta. Árbitro: Andrés Gariano.

River vs. Aldosivi: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Salta y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a octavos de final, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.75 contra los 5.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Aldosivi. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.