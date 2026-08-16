River vs. Argentinos Juniors, en vivo, por el Torneo Clausura

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre River y Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 18 en el Monumental, con arbitraje de Facundo Tello.

El Millonario todavía no ganó ni convirtió goles en el campeonato y llega con Eduardo Coudet bajo la lupa por la muy floja campaña del equipo. La contracara es el Bicho: ganó sus cuatro partidos en el certamen y no pierde ante River desde 2023.