River vs. Argentinos Juniors, en vivo, por el Torneo Clausura
Desde las 18, el equipo de Coudet recibe al líder del Grupo B en busca de su primera victoria; debuta Thiago Almada
Partido especial para Coudet
El entrenador de River está bajo la lupa tras el flojo comienzo de semestre. Por eso, ante Argentinos Juniors se jugará mucho más que tres puntos. En la víspera de la serie con Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que comenzará este miércoles en Bogotá, necesita un triunfo que le permita encarar ese compromiso con otro respaldo.
Los 11 de Argentinos
El conjunto de Nicolás Diez, que busca sostenerse en la cima del Grupo B, formará con Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz y Tomás Molina.
#AAAJ El once del Tifón ✅ pic.twitter.com/aXjWh2qwKd— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 16, 2026
Thiago Almada, 1.710 días después
El mediapunta, de 25 años, volverá a jugar en el fútbol argentino después de casi cinco años. Su último partido fue el 10 de diciembre de 2021, en la derrota 3-2 de Vélez ante Platense, en Vicente López. Desde entonces pasó por Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid. Este domingo tendrá su estreno con la camiseta de River.
📋 Los 11 del Millonario para enfrentar a Argentinos Juniors ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/2NvMhlit7D— River Plate (@RiverPlate) August 16, 2026
River, con formación confirmada
Con Thiago Almada como titular, Eduardo Coudet definió los 11 para recibir a Argentinos Juniors: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega; Aníbal Moreno y Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada y Joaquín Freitas; Lucas Beltrán.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre River y Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 18 en el Monumental, con arbitraje de Facundo Tello.
El Millonario todavía no ganó ni convirtió goles en el campeonato y llega con Eduardo Coudet bajo la lupa por la muy floja campaña del equipo. La contracara es el Bicho: ganó sus cuatro partidos en el certamen y no pierde ante River desde 2023.
Esos colores que llevás 💪 pic.twitter.com/czwoI1E2YC— River Plate (@RiverPlate) August 16, 2026
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