River vs. Atlético Tucumán: horario y TV del partido del Torneo Clausura 2026

River visita a Atlético Tucumán este sábado, en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que inicia a las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, pone cara a cara a dos equipos que atraviesas un presente positivo: ambos acumulan cuatro partidos consecutivos sin derrotas y buscan prolongar su buen momento. El árbitro designado por la AFA es Andrés Gariano, mientras que la televisación estará a cargo de TNT Sports y el minuto a minuto de canchallena.com.

El Decano ocupa el cuarto puesto de su zona con 13 puntos, tras acumular tres victorias, cuatro empates y una sola derrota. En su última presentación venció a Racing por 2 a 1, en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez (Leonel Pérez empató transitoriamente para la Academia). El Millonario, por su parte, está décimo con 10 unidades y llega motivado tras ganarle por 3 a 1 a Independiente Rivadavia con un doblete de Tomás Galván y un tanto de Gonzalo Montiel (Álex Arce descontó para la Lepra mendocina).

River derrotó a Independiente Rivadavia en la última fecha y quiere seguir por la senda del triunfo Manuel Cortina

El historial reciente favorece al conjunto tucumano. River no le gana desde principios de 2025 y acumula dos derrotas consecutivas. El antecedente más reciente es del 3 de mayo de este año, por la novena fecha del Torneo Apertura, en la que Atlético Tucumán ganó por la mínima diferencia con un gol de Renzo Tesuri. En el último cruce en Tucumán, el 20 de septiembre de 2025, el local también celebró por 2 a 0 gracias a los goles de Cléver Ferreira y Leandro Díaz.

Atlético Tucumán vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 3.91 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.13.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante Atlético Tucumán Manuel Cortina

Posibles formaciones