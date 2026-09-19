River vs. Huracán, en vivo, por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

La llegada de Leonardo Ponzio a la dirección técnica de River cambió la dinámica del equipo, que derrotó sucesivamente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Frente a Huracán intentará conseguir la cuarta victoria consecutiva y continuar su recuperación en el semestre. El equipo dirigido por Diego Martínez, por su parte, llega al Monumental después de cortar una mala racha. Recobró impulso el domingo con un 2-1 sobre Racing luego de cuatro encuentros sin victorias, y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.