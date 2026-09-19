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River vs. Huracán, en vivo, por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

En el Monumental, el Millonario intenta prolongar la recuperación ante el Globo, que necesita sumar para la clasificación

River recibió dos golpes antes de los 10 minutos: la baja de Thiago Almada y el gol de Huracán
River recibió dos golpes antes de los 10 minutos: la baja de Thiago Almada y el gol de HuracánGonzalo Colini - La Nación

Final del primer tiempo en el Monumental

Huracán se va al descanso 1-0 ante River por el gol de Óscar Cortés. El equipo de Leonardo Ponzio tuvo la pelota y buscó el empate, pero Hernán Galíndez respondió cuando fue exigido. Además, River sufrió las lesiones de Thiago Almada y Tobías Andrada.

Facundo Waller marca a Ángel Correa
Facundo Waller marca a Ángel CorreaGonzalo Colini - La Nación

Galíndez evitó el empate de River

Tras una falta sobre Sebastián Driussi en el sector derecho, River tuvo la última del primer tiempo. El tiro libre de Ángel Correa buscó el ángulo y Hernán Galíndez voló para evitar el gol.

Se juegan tres minutos más

Ángel Correa gambeteó en una baldosa y mandó el centro rasante buscando un pie. Mauro Arambarri no llegó. Huracán sostiene la ventaja en un partido con muchas infracciones y ya acumula varias faltas. Máximo Palazzo es el único amonestado del equipo de Diego Martínez.

Correa tuvo el empate y falló frente al arco

Una recuperación de River terminó en una pared que dejó a Ángel Correa solo, de frente al arco y en la puerta del área. El delantero definió por encima del travesaño y desperdició una ocasión clara para el empate.

Otra lesión en River: salió Andrada

Tobías Andrada, de 19 años, no pudo continuar y fue reemplazado por Mauro Arambarri. El juvenil se mostró entre lágrimas en el banco, justo el día en el que había sido convocado a la selección argentina mayor.

Tobías Andrada tuvo que salir lesionado, el segundo en River
Tobías Andrada tuvo que salir lesionado, el segundo en RiverGonzalo Colini - La Nación

Cortés volvió a avisar de contra

Huracán encontró espacios en un contraataque y Óscar Cortés terminó la jugada. El colombiano enganchó y buscó colocar su remate, que pasó cerca del arco de River.

River tiene la pelota y Huracán resiste

El dominio de River es absoluto ante un Huracán que se ordena con un 4-5-1 y deja solo a Jordy Caicedo en ataque. El equipo de Diego Martínez corta el avance local con infracciones y ya acumula siete faltas.

Jordy Caicedo salta ante el cabezazo de Nicolás Otamendi
Jordy Caicedo salta ante el cabezazo de Nicolás OtamendiGonzalo Colini - La Nación

River acorrala a Huracán, pero no encuentra el empate

River empuja a Huracán contra su área y busca por distintas vías. Marcos Acuña probó desde afuera y Gonzalo Montiel acumuló centros desde la derecha, aunque el equipo de Leonardo Ponzio no volvió a exigir a Hernán Galíndez.

Lucas Blondel contra Marcos Acuña
Lucas Blondel contra Marcos AcuñaGonzalo Colini - La Nación

River domina, pero le falta claridad

River tiene la pelota y juega en campo rival ante un Huracán que retrocedió y apuesta por el contraataque. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio todavía no logra generar peligro: apenas tuvo un remate al arco.

El festejo de Huracán en el Monumental tras abrir el marcador
El festejo de Huracán en el Monumental tras abrir el marcadorGonzalo Colini - La Nación

Galíndez evitó el empate de River

Un pase largo encontró habilitado a Sebastián Driussi, que definió de primera, casi de volea. Hernán Galíndez respondió y tapó el remate para sostener el 1-0 de Huracán.

Gol de Huracán

Óscar Cortés ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo, la pelota picó dentro del área y se metió junto al segundo palo. Santiago Beltrán no alcanzó a reaccionar a tiempo, Lucas Martínez Quarta amagó el cabezazo, y Huracán se puso 1-0 ante River, con un centro que no tocó nadie.

Cambio obligado en River por la lesión de Almada

Thiago Almada no pudo continuar tras sentir una molestia y Leonardo Ponzio dispuso el ingreso de Lucas Beltrán. River pierde a uno de sus futbolistas más activos en el arranque.

Comenzó el partido en el Monumental

River y Huracán ya juegan por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio busca su cuarta victoria consecutiva.

Huracán también confirmó su formación

Diego Martínez definió a los titulares para visitar a River. Huracán formará con Hernán Galíndez (capitán); Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo.

El mismo River inicial, por cuarta vez en fila

Leonardo Ponzio confirmó a los mismos titulares por cuarto encuentro seguido. River formará con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi (capitán), Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.

El último antecedente: éxito de River

River y Huracán se enfrentaron por última vez en marzo, por la décima fecha del Apertura. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, el conjunto millonario ganó por 2-1 con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel; Jordy Caicedo convirtió para el local.

Festeja Gonzalo Montiel en el último duelo con Huracán, que River ganó en marzo en el Palacio Ducó.
Festeja Gonzalo Montiel en el último duelo con Huracán, que River ganó en marzo en el Palacio Ducó.JUAN MABROMATA - AFP

Cómo llegan los equipos

La llegada de Leonardo Ponzio a la dirección técnica de River cambió la dinámica del equipo, que derrotó sucesivamente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Frente a Huracán intentará conseguir la cuarta victoria consecutiva y continuar su recuperación en el semestre. El equipo dirigido por Diego Martínez, por su parte, llega al Monumental después de cortar una mala racha. Recobró impulso el domingo con un 2-1 sobre Racing luego de cuatro encuentros sin victorias, y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de River vs. Huracán

River recibirá a Huracán desde las 19, por la décima fecha del Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro y Fernando Echenique estará a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium y seguido minuto a minuto por LA NACION.

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