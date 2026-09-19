River vs. Huracán, en vivo, por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido
En el Monumental, el Millonario intenta prolongar la recuperación ante el Globo, que necesita sumar para la clasificación
Final del primer tiempo en el Monumental
Huracán se va al descanso 1-0 ante River por el gol de Óscar Cortés. El equipo de Leonardo Ponzio tuvo la pelota y buscó el empate, pero Hernán Galíndez respondió cuando fue exigido. Además, River sufrió las lesiones de Thiago Almada y Tobías Andrada.
Galíndez evitó el empate de River
Tras una falta sobre Sebastián Driussi en el sector derecho, River tuvo la última del primer tiempo. El tiro libre de Ángel Correa buscó el ángulo y Hernán Galíndez voló para evitar el gol.
¡¡UNA LOCURA EL VUELO DE GALÍNDEZ PARA SACARLE UN TIRO LIBRE DEL ÁNGULO A ANGELITO CORREA!! ¡¡ERA EL 1-1 DE RIVER ANTE HURACÁN!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026
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Se juegan tres minutos más
Ángel Correa gambeteó en una baldosa y mandó el centro rasante buscando un pie. Mauro Arambarri no llegó. Huracán sostiene la ventaja en un partido con muchas infracciones y ya acumula varias faltas. Máximo Palazzo es el único amonestado del equipo de Diego Martínez.
Correa tuvo el empate y falló frente al arco
Una recuperación de River terminó en una pared que dejó a Ángel Correa solo, de frente al arco y en la puerta del área. El delantero definió por encima del travesaño y desperdició una ocasión clara para el empate.
Otra lesión en River: salió Andrada
Tobías Andrada, de 19 años, no pudo continuar y fue reemplazado por Mauro Arambarri. El juvenil se mostró entre lágrimas en el banco, justo el día en el que había sido convocado a la selección argentina mayor.
Cortés volvió a avisar de contra
Huracán encontró espacios en un contraataque y Óscar Cortés terminó la jugada. El colombiano enganchó y buscó colocar su remate, que pasó cerca del arco de River.
River tiene la pelota y Huracán resiste
El dominio de River es absoluto ante un Huracán que se ordena con un 4-5-1 y deja solo a Jordy Caicedo en ataque. El equipo de Diego Martínez corta el avance local con infracciones y ya acumula siete faltas.
River acorrala a Huracán, pero no encuentra el empate
River empuja a Huracán contra su área y busca por distintas vías. Marcos Acuña probó desde afuera y Gonzalo Montiel acumuló centros desde la derecha, aunque el equipo de Leonardo Ponzio no volvió a exigir a Hernán Galíndez.
River domina, pero le falta claridad
River tiene la pelota y juega en campo rival ante un Huracán que retrocedió y apuesta por el contraataque. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio todavía no logra generar peligro: apenas tuvo un remate al arco.
Galíndez evitó el empate de River
Un pase largo encontró habilitado a Sebastián Driussi, que definió de primera, casi de volea. Hernán Galíndez respondió y tapó el remate para sostener el 1-0 de Huracán.
Gol de Huracán
Óscar Cortés ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo, la pelota picó dentro del área y se metió junto al segundo palo. Santiago Beltrán no alcanzó a reaccionar a tiempo, Lucas Martínez Quarta amagó el cabezazo, y Huracán se puso 1-0 ante River, con un centro que no tocó nadie.
Cambio obligado en River por la lesión de Almada
Thiago Almada no pudo continuar tras sentir una molestia y Leonardo Ponzio dispuso el ingreso de Lucas Beltrán. River pierde a uno de sus futbolistas más activos en el arranque.
Comenzó el partido en el Monumental
River y Huracán ya juegan por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio busca su cuarta victoria consecutiva.
Huracán también confirmó su formación
Diego Martínez definió a los titulares para visitar a River. Huracán formará con Hernán Galíndez (capitán); Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo.
¡Así forma el Globo! 🎈🗒️ pic.twitter.com/ClTEcNNMLv— CA Huracán (@CAHuracan) September 19, 2026
El mismo River inicial, por cuarta vez en fila
Leonardo Ponzio confirmó a los mismos titulares por cuarto encuentro seguido. River formará con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi (capitán), Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.
📋 Equipo confirmado para recibir a Huracán en el Monumental ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/3uiabJmXDI— River Plate (@RiverPlate) September 19, 2026
El último antecedente: éxito de River
River y Huracán se enfrentaron por última vez en marzo, por la décima fecha del Apertura. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, el conjunto millonario ganó por 2-1 con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel; Jordy Caicedo convirtió para el local.
Cómo llegan los equipos
La llegada de Leonardo Ponzio a la dirección técnica de River cambió la dinámica del equipo, que derrotó sucesivamente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Frente a Huracán intentará conseguir la cuarta victoria consecutiva y continuar su recuperación en el semestre. El equipo dirigido por Diego Martínez, por su parte, llega al Monumental después de cortar una mala racha. Recobró impulso el domingo con un 2-1 sobre Racing luego de cuatro encuentros sin victorias, y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de River vs. Huracán
River recibirá a Huracán desde las 19, por la décima fecha del Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro y Fernando Echenique estará a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium y seguido minuto a minuto por LA NACION.