River vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Tigre y River se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ninguno de los dos equipos atraviesa su mejor momento, por lo que necesitan sumar de a tres puntos para alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones. El encuentro está programado para las 17 en el estadio José Dellagiovanna, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Matador está undécimo en la zona B del certamen local, en la que el Millonario está último, con tres puntos. El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, sigue sin dejar buenas sensaciones. Perdió cinco de los últimos seis compromisos que disputó y llegó a las cinco derrotas consecutivas por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), algo que no le pasaba desde 1911. Por este motivo, necesita mejorar el rendimiento con urgencia.

Tigre viene de ganarle a Racing por 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, pero antes perdió con Estudiantes de Río Cuarto JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La última vez que se enfrentaron fue el 7 de febrero de este año, por la cuarta jornada del Torneo Apertura. Entonces, Tigre se quedó con la victoria por un contundente 4 a 1 en el estadio Monumental con un doblete de Ignacio Russo y sendas anotaciones de Tiago Serrago y José David Romero. El antecedente más reciente en Victoria, en tanto, es del 18 de febrero de 2023, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional que terminó con un triunfo de River por 1 a 0 con un tanto de Leandro González Pirez.

Tigre vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 8 de agosto.

: Sábado 8 de agosto. Hora : 17.

: 17. Estadio : José Dellagiovanna.

: José Dellagiovanna. Árbitro: Andrés Gariano.

Tigre vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17 en Victoria y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.44 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.93.