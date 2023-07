River y sus pichones de cracks: quiénes son y de qué juegan los hijos de los “ex” que están en las inferiores del club

escuchar

Llevan el fútbol en la sangre. Forma parte de la genética de cada uno de ellos. Heredan la ilusión de llegar a Primera División y vestir la camiseta de River como lo hicieron sus padres. Aunque todos se encuentran estudiando a nivel secundario, sueñan con tener la pelota como principal instrumento de trabajo en sus vidas. Se trata de Santino Gallardo, Luciano Pinola, Bastian Demichelis y Valentino López, hijos de los ex jugadores de la institución de Núñez.

A excepción del último mencionado, cuyo apellido es bastante frecuente, los demás cargan con la inevitable atención al repasar las planillas oficiales de los partidos que disputan las categorías formativas de River. Ninguno está entre las figuras, pero Santino, el tercero de los cuatro hijos del Muñeco, habitualmente es titular en la Sexta, categoría que comparte con Luciano, que suele ir al banco de suplentes. Tres años más jóvenes, Demichelis y López integran la Novena, aunque principalmente están en la consideración para la Liga Metropolitana, una competencia que en las tres divisionales de menor edad se disputa paralelamente a los torneos organizados bajo la órbita de la Liga Profesional.

Cada uno tiene una historia especial, es por eso que vale la pena realizar un repaso para conocer en profundidad quiénes son, en qué puestos se desempeñan y qué huella dejaron sus padres en River.

Santino Gallardo, hijo de Marcelo, y un gol a Boca en el predio de Ezeiza Instagram

El área como hábitat natural

A diferencia de su padre, Marcelo, y su hermano mayor, Matías, uno de los mediocampistas ofensivos de la Reserva, Santino Gallardo no está abocado a la elaboración ofensiva ni al pase entre líneas. Su misión principal está en la resolución de las jugadas. Tiene el arco rival entre ceja y ceja, aunque con el compromiso necesario a nivel colectivo. De buena contextura física y con la cuota de sacrificio que aprendió del Muñeco, el hombre más ganador de la historia de River junto con Ángel Labruna al obtener 22 títulos, es un delantero cuya zona de hábitat natural se encuentra en el área de enfrente y sus inmediaciones. Forma parte de la Sexta, dirigida por su tío, Jonathan La Rosa, de pasado reciente como entrenador de la Reserva, donde fue reemplazado por Marcelo Escudero.

Nacido el 8 de junio de 2006 en Buenos Aires, Santino se incorporó a la Prenovena de River en 2019. Hasta entonces no había competido en ningún ámbito. Una vez superada la prueba para sumarse al club, empezó a desarrollar el largo camino con un obstáculo: su participación se inició en la Octava porque el 2020 tuvo apenas una fecha disputada antes de que la pandemia detuviera el deporte en buena parte del planeta.

Alcanzapelotas en algunos partidos de River en el estadio Monumental con su padre al frente del plantel profesional, el atacante también se dio el gusto de seguir los pasos de Marcelo y generarle un disgusto a Boca: le anotó un gol en condición de visitante el reciente 29 de abril para empatar 1-1 en la versión xeneize de Ezeiza. Fue su segundo grito del año porque el 25 de marzo hizo su aporte para el 2-0 sobre Atlético Tucumán, en el norte del país.

Santino Gallardo, uno de los mediocampistas ofensivos de la Reserva de River Instagram

Siempre dispuesto a incomodar la salida rival, luchar por cada balón dividido y mostrarse como opción de pase, Santino es un delantero con porte de 9 clásico, pero sin números de goleador: en 2022 no se le dio en sus tres actuaciones para la Séptima, su categoría, pero sí contribuyó con tres tantos en 17 presentaciones para la Sexta.

En enero pasado, a través de una historia de Instagram, Santino exhibió con orgullo un regalo especial que el Muñeco le trajo desde Arabia Saudita: la camiseta número 7 que el portugués Cristiano Ronaldo utilizó en el amistoso que jugó para Riyadh Season, un combinado compuesto por jugadores de Al Nassr y Al Hilal, frente a París Saint Germain.

Ahora, en Sexta División, es el turno de Santino: así presiona el hijo de Gallardo con los colores de River. pic.twitter.com/9b5WdN6zHM — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2023

Fútbol en la sangre

Luciano Pinola llegó al mundo el 3 de julio de 2006, en Buenos Aires. Desde entonces su destino estaba ligado inevitablemente al fútbol. En esa época, su padre, Javier, era una de las figuras del Nuremberg alemán, donde estuvo una década, tras surgir de Chacarita Juniors (2000-02) y pasar por Racing (2004-05). Además, su abuelo, Jorge, había sido arquero de Platense, donde en 1974 atajó cinco partidos oficiales correspondientes al campeonato de Primera B, la segunda categoría del fútbol argentino en ese momento.

Con semejantes antecedentes, no había forma de que Luciano dejara de lado la pelota. Este año, mientras su padre es ayudante de campo de Demichelis, el joven de apenas 17 años recién cumplidos dejó Acassuso y se incorporó a las Divisiones Inferiores de River para actuar en la Sexta, categoría con la que realizó parte de la pretemporada en San Fernando del Valle de Catamarca. Generalmente forma parte del banco de suplentes, aunque ya tuvo su debut oficial el pasado 1º de abril, cuando ingresó a los 40 minutos del segundo tiempo en la goleada 7-2 del conjunto de Núñez en Ezeiza sobre Instituto, por uno de los compromisos correspondientes a la tercera fecha del campeonato.

Luciano Pinola es diestro y juega como lateral derecho en las inferiores de River Instagram

A contramano de su padre, multicampeón como marcador central izquierdo en el River de Gallardo, Luciano es diestro y juega como lateral derecho, posición en la que es ordenado y con vocación para abrir la cancha cuando la pelota está en posesión de River. Si bien tuvo poca continuidad en la categoría 2006, es uno de los futbolistas elegidos para el selectivo compuesto por integrantes de los planteles de Cuarta, Quinta y Sexta, a cargo de Edgardo Sbrissa, el coordinador elegido por Demichelis para que esos jugadores eventualmente sean sparrings del primer equipo en determinados ensayos tácticos donde se emulan los esquemas rivales.

Una de las proyecciones como lateral derecho de Luciano Pinola en las inferiores de River Instagram

Pasión heredada

“Mi mujer me dijo que siempre le había gustado el nombre Martín para un hijo, así que el primer nombre estaba decidido. Al nacer en Munich, Bastian nos parecía original. Con Schweinsteiger compartimos ocho años en el club, tengo una gran relación, pero no lo elegimos por él. Le decimos Basti”, confesó Demichelis, ya retirado de la actividad profesional, en una entrevista que le concedió a LA NACION en 2018.

Bastian Demichelis llegó al mundo el 3 de mayo de 2009 en tierras alemanas y desde este año forma parte de la Novena de River, donde debutó por los puntos en la Liga Metropolitana, un certamen paralelo a la AFA que también incluye competencias en Octava y Séptima. Marcador central y diestro al igual que su padre, quien disputó 70 partidos oficiales, anotó tres goles y dio dos vueltas olímpicas con la institución de Núñez, también heredó la pasión por el Millonario. Y con frecuencia disfruta como un hincha más al borde del campo de juego cada vez que el equipo dirigido por “Micho” juega en el Monumental, debido a que suele ser uno de los alcanzapelotas que se ubican a muy pocos metros del banco de suplentes local, lugar que le permitió darse un conmovedor abrazo con su padre luego del 1-0 sobre Boca, el 7 de mayo pasado.

¡¡LO GRITÓ CON BASTIAN!! Demichelis festejó con un enorme abrazo junto a su hijo el GOL de River ante Defensa y Justicia... ¡Que momento!



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/dgWMfpVPeu — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2023

“Le gusta mucho, aunque jamás le impuse nada. En Manchester (NdeR: el DT de River actuó para el City como futbolista) jugaba en el barrio, es muy aficionado al entrenamiento, le encanta mirar partidos. No sé para qué le alcanzará, pero juega bien. Tiene mis características. Es una copia. Hasta los mismos lunares, los mismos gestos y movimientos en la cancha”, describió Demichelis sobre su hijo, durante el mencionado diálogo con LA NACION.

Cuando su padre decidió volver al país tras casi 20 años en Europa, Bastian no dudó en acompañarlo para vivir desde cerca la pasión por la banda roja. “Vamos, papá, hoy. Aguante River de mi vida”, escribió el defensor de la Novena, unas horas antes de que su papá hiciera su estreno oficial como entrenador del equipo, el último 28 de enero, acompañando la publicación de Instagram con una foto en brazos del ex marcador central de la Selección Argentina.

"FUE LA MEJOR NOCHE DE MI VIDA" declaró Bastian Demichelis, hijo de Martín, en el Más Monumental.



📺 #ESPNenStarPlus | #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/QaO1QcOU2J — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2023

Atento al desarrollo de su hijo, el DT de River aprovechó el grupo de Whatsapp de la categoría para dejarles un mensaje a los chicos: “Hola, Gabriel; hola, Maxi, ¡Hola a todos! Un placer saludarlos, aunque sea por este medio. Soy Martín Demichelis. Bastian, mi hijo, me empezó a comentar lo que estaba leyendo y me atreví a participar. Quiero decirle a Maxi y a todos los integrantes de este grupo que el fútbol, y mucho más en las edades de este equipo, es para divertirse. Niño que no sea feliz entrenando y/o jugando, está por un camino equivocado. Nosotros, los padres, estamos para apoyar, acompañar, y no para exigir un rendimiento. Mis saludos cordiales a todos los padres y obviamente a todos los chicos de la Novena de River”.

Bastian Demichelis, el hijo de Martín, jugando en las inferiores de River Instagram

El arco entre ceja y ceja

Delantero de perfil diestro, al igual que Maximiliano, su padre, Valentino Gastón López también se sumó a la Novena de River en 2023. Como la competencia es bastante en su puesto, se desempeña habitualmente en la Liga Metropolitana, torneo en el que hizo su debut oficial en abril contra Lanús y recientemente marcó un gol frente a Racing, bajo la dirección técnica de Ornaldo Claut, ex jugador de River, Banfield, Ferro y Quilmes, entre otros clubes.

Valentino nació el 25 de enero de 2009 en Buenos Aires, mientras el atacante vestía la camiseta de Gremio, a unos 1.300 kilómetros, en Porto Alegre, Brasil. Hijo de Wanda Nara, ex pareja de Maxi López, López comparte el plantel con Bastian Demichelis e incluso concurren al instituto River para desarrollar el proceso de aprendizaje luego de haber iniciado el colegio fuera de la Argentina.

Valentino López, hijo de Maxi y Wanda, también juega en las inferiores de River Instagram

Previamente Valentino actuó en las categorías infantiles de París Saint Germain y Galatasaray, debido a que su madre convivió con Mauro Icardi, su esposo, tanto en Francia como Turquía, entre otros países. Gracias al recorrido que tuvo del otro lado del Océano Atlántico, aprendió dos idiomas: inglés e italiano.

Identificado con los colores inexorablemente por sus padres, López vive a pocas cuadras del estadio, al punto de que puede ver desde el balcón de su hogar al Monumental, donde sueña con vestir la camiseta número 9 y celebrar goles como lo hacía su padre, quien estuvo en el primer equipo desde el segundo semestre de 2001 hasta enero de 2005, cuando fue transferido al Barcelona luego de 70 presentaciones oficiales en River, con 16 goles y tres títulos.

Valentino López, hijo de Maxi, juega de delantero en las inferiores de River Instagram

“Aunque me duela verte crecer y los cambios que provocan a la familia, soy la más feliz. Es tan difícil encontrar un propósito y una pasión del alma en la vida. Y vos desde tan chiquito la tenés. Que nada ni nadie te desenfoquen de tu meta y que tus sueños sean el motor de tu sacrificio. Las piedras en el camino son inevitables, saltalas o correlas, pero seguí con más fuerza. Hay sólo un secreto: trabajar con el alma”, escribió Wanda Nara en Instagram, luego de que Valentino lograra ganarse un lugar en la Novena de River tras su éxito en el proceso de prueba.