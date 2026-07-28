Roberto Mancini es el nuevo entrenador de la selección de Italia

Final de una novela que tuvo ribetes escandalosos. Italia tiene nuevo entrenador para su selección de fútbol masculina, esa que ha perdido el rumbo hace más de un lustro. En realidad, quien asume es un viejo conocido: Roberto Mancini, el último en lograr un éxito, con la Euro 2020, vuelve a hacerse cargo de la Azzurra, a la que había renunciado en 2023.

La decisión fue anunciada este martes por el presidente de la Federación Italiana (FIGC), Giovanni Malagò, en conferencia de prensa: “Consideré que la persona más adecuada para ocupar el cargo de seleccionador era Roberto Mancini”.

Mancini estuvo cinco años al frente de la selección italiana, tras su asunción en 2018, luego del fracaso en conseguir la clasificación para el Mundial de Rusia (perdió el repechaje con Suecia). El de Mancini un período de relativo éxito, que tuvo como pico máximo la conquista de la Euro 2020, en la que venció en la final a Inglaterra por penales. Sin embargo, todo quedó opacado el golpe sufrido en la eliminatoria para Qatar 2022: tras quedar segundo en el grupo, por debajo de Suiza, perdió la semifinal del repechaje ante Macedonia del Norte. Pese al cimbronazo, Mancini continuó en su cargo un tiempo más (en el medio, perdió la Finalissima ante Argentina), pero desacuerdos con la conducción de la Federación lo llevaron a renunciar en agosto de 2023. Su último logro fue el tercer puesto en la UEFA Nations League de ese año.

Inmediatamente, fue contratado para dirigir la selección de Arabia Saudita. Esa decisión fue impopular en Italia, que consideraron la decisión de Mancini una traición por dinero. Como bien lo grafica La Gazzetta dello Sport: “Cabe preguntarse, pues, hasta qué punto es oportuno convocarlo ahora, en un momento en el que buscamos —en palabras del presidente— un técnico «que se entregue por completo, lleno de pasión y con total disponibilidad hacia la selección», un entrenador como Roberto Mancini, que hace apenas tres años le dio la espalda a esa misma selección, dejándola desorientada y en enormes dificultades. ¿Es oportuno, en un momento en el que para reconstruir un sistema futbolístico se exige sobre todo compenetración y apego a la camiseta, pensar en apostar por alguien que decidió dejar de luchar por esa camiseta, prefiriendo un sueldo multimillonario en Arabia? Es cierto que se disculpó, pero las disculpas no siempre bastan. Y la Italia del fútbol, esa formada por millones de aficionados, tiene dificultades para olvidar".

En la selección de Arabia Saudita, Mancini estuvo sólo un año. Posteriormente, fue contratado por Al-Sadd, club qatarí con el ganó un título. Fue su última actividad.