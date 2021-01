El futuro de Gallardo, en la agenda de River Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 14:32

River atraviesa las primeras horas después de la eliminación de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y el futuro empieza a tomar peso en el presente. Después de otro año presente en los primeros planos tanto locales como internacionales, pero por primera vez sin títulos a lo largo del ciclo de Marcelo Gallardo, el cierre extendido del 2020 le deja una gran incógnita para mirar hacia adelante: ¿continuará el DT en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2021? Es fecha marca el final de su contrato al igual que el cierre del segundo mandato del presidente Rodolfo D'Onofrio.

Pero, a pesar de que el tema ya está en la agenda en Núñez, D'Onofrio mantiene la cautela y asegura que todo está en manos del entrenador. "Gallardo siempre cuando llega esta altura del año analiza si se queda o se va. Está en él. Yo no soy de interpretarlo. No tengo una intuición. Solo tengo las ganas de que siga siempre. Quiero que continúe incluso después de que yo me vaya. Es una decisión muy personal y creo que hace muy bien en hacer un resumen. Él tiene un contrato en el que puede tomar la decisión de irse. Le queda un año, al igual que a mí. Pero no puedo inventar algo que está solo en la cabeza de Marcelo", destacó en una entrevista con ESPN.

"Gallardo es el mejor técnico de la Argentina y de Sudamérica y está entre los mejores del mundo. Es un hombre que ha trabajado muy bien con los grupos y con los juveniles, no solo es grande por los campeonatos que gana. Ojalá se pueda quedar muchísimos años en River. Después, estoy convencido de que el club tiene un camino a recorrer como institución en todos sus aspectos. Ya está arriba de un riel. River volvió a ser River y lo va a seguir siendo después de que yo me vaya. Se ha iniciado una época de humildad y grandeza con valores por fuera de ganar o perder un partido", agregó el presidente de la institución millonaria.

"Ojalá que Gallardo se pueda quedar muchísimos años en River", dijo el presidente Donofrio Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

Esta tarde, D'Onofrio tendrá un reunión con el manager Enzo Francescoli para conversar acerca del futuro y se espera que en los próximos días también se concrete una charla con Gallardo para conocer cuáles son sus planes para el 2021. "Con Marcelo vamos a conversar. Él siempre toma sus decisiones y lo tenemos que escuchar. Es muy especial también, no sé si se tomará algunos días de descanso o vamos a tener alguna reunión próxima. Hoy estoy por reunirme con Enzo Francescoli para conversar sobre lo que vivimos y lo que viene. Ojalá que las sumas de las cosas positivas haga que Marcelo continúe", agregó.

Por otro lado, acerca de la actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich y los encargados del VAR en la victoria de River por 2-0 frente a Palmeiras que no le alcanzó para remontar la caída 3-0 de la ida, el presidente optó por no hacer foco en las polémicas y destacó el juego de River. Aunque, pese a que no habló de jugadas puntuales, hizo una crítica acerca del método de utilización del VAR en el deporte.

"Yo lo que sentí en el partido, dejando de lado el VAR, es una actitud a no dejar que el fútbol tenga ritmo. Y River necesita ritmo. Yo no sé si fue a propósito, pero fue un error del árbitro llevar tan lento el partido. Que el VAR tarde seis o siete minutos cuando un equipo está tratando de llegar a un objetivo, enfría todo. No le hecho la culpa al VAR, pero eso hay que analizarlo, el fútbol no es así", comentó D'Onofrio y luego siguió con su análisis.

"Lo que va a tener que analizar un poco el VAR... es difícil. Imagínense en una cancha llena, que grita un gol, sobre todo en un momento como en el tercero. Y después, cuando ya está por sacar, lo que grité no sirve. ¿El fútbol así? Es un poco raro. En el rugby, por ejemplo, el árbitro le consulta al VAR si tiene una duda específica. No es al revés. Y no lo digo por este partido, lo digo siempre. El VAR debe ayudar solo para las dudas que tiene el árbitro, sino pasan a dirigir ellos. Siempre creí eso: el árbitro debe tomar las decisiones y consultar. No voy a entrar en si lo perjudicaron a River o no", agregó el presidente millonario, y cerró: "Mi responsabilidad como presidente es aceptar las reglas del juego. No voy a criticar las decisiones que tomen. Internamente sabremos cómo vivir este momento para dar vuelta la página y a seguir adelante que hay mucho que hacer y disputar".

Otras frases de D'Onofrio

Su visión de este River. "El orgullo que tenemos es inmenso. Es orgullo de humildad y de un grupo de jugadores y de un cuerpo técnico que se equivoca, pero que siempre está entero e íntegro. Es uno de los mejores equipos de Sudamérica, quizás no es el mejor porque es el que gana, pero sin dudas tenía que disputar la final porque se lo merecía. Pero acá juegan los resultados. Y después los valores que tiene el equipo. Lo demás, se lo dejo a los periodistas o a los que analizan. Yo solo siento un orgullo inconmensurable como presidente de River de tener estos jugadores y este cuerpo técnico. Muchos teníamos el convencimiento de que se podía. Estuvo ahí y no alcanzó, pero demostramos que también hay que saber perder".

"El orgullo que tenemos es inmenso. Es orgullo de humildad y de un grupo de jugadores y de un cuerpo técnico que se equivoca, pero que siempre está entero e íntegro. Es uno de los mejores equipos de Sudamérica, quizás no es el mejor porque es el que gana, pero sin dudas tenía que disputar la final porque se lo merecía. Pero acá juegan los resultados. Y después los valores que tiene el equipo. Lo demás, se lo dejo a los periodistas o a los que analizan. Yo solo siento un orgullo inconmensurable como presidente de River de tener estos jugadores y este cuerpo técnico. Muchos teníamos el convencimiento de que se podía. Estuvo ahí y no alcanzó, pero demostramos que también hay que saber perder". La economía del club. "Si ustedes me preguntan si hay ofertas por los jugadores, no hay ninguna por ninguno. Adivinar no puedo adivinar. El fútbol argentino tiene un problema importante. Estamos haciendo campeonatos donde tiramos al fútbol para abajo. No hay descensos y los futbolistas no sienten que es lo que tiene que jugar. Después, con el valor del dólar blue se hace muy difícil para los jugadores de cierta calidad y categoría mantenerse acá porque quieren ahorrar y tener muchas cosas y eso genera un problema. Esto puede pasar, no digo que sea lo que ocurre en River. Pero pasan estas cosas en una economía como la que tenemos. Hay que asumir la realidad que vivimos. Es dificilísimo el esfuerzo que hace River para mantener un plantel de nuestro nivel. Ahora, si queremos hacer un campeonato para cualquier cosa, puede ser que no haga falta tener buenos jugadores. Pero River siempre va a pensar que es necesario tenerlos para competir al más alto nivel".

"Si ustedes me preguntan si hay ofertas por los jugadores, no hay ninguna por ninguno. Adivinar no puedo adivinar. El fútbol argentino tiene un problema importante. Estamos haciendo campeonatos donde tiramos al fútbol para abajo. No hay descensos y los futbolistas no sienten que es lo que tiene que jugar. Después, con el valor del dólar blue se hace muy difícil para los jugadores de cierta calidad y categoría mantenerse acá porque quieren ahorrar y tener muchas cosas y eso genera un problema. Esto puede pasar, no digo que sea lo que ocurre en River. Pero pasan estas cosas en una economía como la que tenemos. Hay que asumir la realidad que vivimos. Es dificilísimo el esfuerzo que hace River para mantener un plantel de nuestro nivel. Ahora, si queremos hacer un campeonato para cualquier cosa, puede ser que no haga falta tener buenos jugadores. Pero River siempre va a pensar que es necesario tenerlos para competir al más alto nivel". El próximo mercado de pases. "Después de hablar con Gallardo, si continúa, nos vamos a sentar a ver qué necesita, qué ocurre con los jugadores y si se va alguno como pasó con Martínez Quarta o Quintero, quienes nos pidieron irse por su carrera. Uno como presidente debe preservar el activo de River y dejarlos ir siempre que el patrimonio del club se mantenga. Llegado ese momento hablaremos con Gallardo y veremos qué necesita. Marcelo los retiene, pero también acepta que un jugador le diga que se quiere ir, de la misma manera que los que llegan tienen que demostrarle que quieren venir a River".

Conforme a los criterios de Más información