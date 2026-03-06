El sugestivo posteo de un histórico de AFA tras la decisión de River de apartarse del Comité Ejecutivo

Daniel Ferreiro, exvocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exvicepresidente de Nueva Chicago, publicó este jueves un sugestivo mensaje en redes sociales sobre la decisión de River Plate de no participar en las reuniones del Comité Ejecutivo del organismo. “El legado que dejó [Daniel] Passarella”, escribió.

En su cuenta personal de X, Ferreiro planteó en un primer tuit -que cerró a comentarios-: “River pareciera que vuelve a seguir la senda y el legado que dejó Passarella como dirigente”. Aclaró luego que se trata de su opinión personal y coronó: “Igual el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”.

El comentario puede ser interpretado como referencia a la etapa en la que Passarella presidió River entre 2009 y 2013, un período marcado por una profunda crisis deportiva e institucional que culminó con el descenso del club a la Primera B Nacional en 2011, tras perder la promoción frente a Club Atlético Belgrano.

Durante esos años, además, el club de Núñez protagonizó fuertes cruces con la conducción del fútbol argentino, que entonces estaba encabezada por Julio Grondona al frente de la AFA. En mayo de 2011, en medio de la pelea por evitar el descenso, Passarella llegó a pedir públicamente la renuncia del dirigente tras un partido con polémicas arbitrales. Dos años más tarde, al despedirse de la presidencia del club en 2013, sostuvo que el Millonario había descendido como consecuencia de su enfrentamiento con Grondona.

Ferreiro es un dirigente con trayectoria dentro de la política del fútbol argentino. Abogado de profesión, estuvo vinculado durante años a la conducción de Nueva Chicago, institución en la que participó de distintas gestiones durante la década de 2010 y donde llegó a desempeñarse como vicepresidente.

Su actividad en la entidad de Mataderos lo proyectó a la política del ascenso y lo llevó a participar en debates dirigenciales dentro de la AFA. Con la llegada de Claudio “Chiqui” Tapia a la presidencia del organismo, en marzo de 2017, pasó a integrar su estructura institucional y se desempeñó como vocero durante los primeros años de esa gestión, rol desde el cual intervino con frecuencia en medios de comunicación para explicar decisiones vinculadas con la organización del fútbol argentino.

La publicación del exdirigente se conoció poco después de que River anunciara que dejará de asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA hasta que se modifique la dinámica de funcionamiento de ese órgano.

La institución que preside Stefano Di Carlo difundió la determinación a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que sostuvo que actualmente no existen “garantías procedimentales necesarias” para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones dentro de ese cuerpo.

En el documento, la entidad recordó que desde hace más de una década mantiene una posición sobre el rumbo que debería adoptar el fútbol argentino. “Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país”, señaló.

El texto también reafirma la defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y reconoce el rol de la AFA en la protección del régimen de aportes previsionales. Sin embargo, el planteo central apunta al funcionamiento del Comité Ejecutivo, el ámbito en el que se discuten y se definen cuestiones clave de la conducción del fútbol argentino.

En esa línea, desde Núñez sostuvieron que los debates sobre el futuro del fútbol local deberían desarrollarse mediante procedimientos formales y previsibles, con los temas incorporados al orden del día con la debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes.

La postura adoptada por River se da, además, en medio de un clima de tensión dentro del fútbol argentino. En los últimos días, la AFA y los clubes de la Liga Profesional resolvieron suspender la fecha 9 del campeonato en repudio a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga presuntas irregularidades en el pago de aportes previsionales.

En esa causa judicial, Tapia y Toviggino fueron citados a prestar declaración indagatoria. La investigación, que tramita en el fuero penal económico a cargo del juez Diego Amarante, apunta a una presunta omisión en el depósito de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados.

Según la denuncia original, existirían obligaciones por $7.593.903.512,23 que no habrían sido ingresadas en tiempo y forma entre retenciones impositivas y aportes previsionales. Posteriormente, una ampliación de la presentación sumó otros $11.759.643.331,62, por lo que el monto total supera los $19.300 millones.