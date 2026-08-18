Rodri fue presentado en Barcelona: “He mirado no solo el presente, también la proyección”

Rodri ya había anticipado, apenas aterrizó en Cataluña, que jugar en Barcelona representaba “un sueño”. Un día después, tras superar la revisión médica y firmar su contrato hasta 2030, llegó el momento de explicar las razones. En su presentación oficial, después de conquistar el Mundial como capitán de España y recibir el premio a mejor jugador, dejó en claro que la elección tuvo mucho de identificación futbolística, pero también de ambición: consideró terminada su etapa en Manchester City, analizó las propuestas y entendió que su siguiente desafío debía estar en un equipo cuya manera de interpretar el juego siempre había observado como referencia.

“Estoy muy contento de estar aquí. Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. Ha sido una decisión dura. Primero, por el hecho de salir del City, me lo ha dado todo y he sido tremendamente feliz y estaré siempre agradecido. Les agradezco que me facilitaran la salida. El Barcelona siempre ha sido para mí un referente a nivel mundial, por su forma de entender el fútbol y los valores. Es cierto que tenía alguna otra propuesta, pero el Barça fue la primera opción y así se lo dije a la directiva”, expresó el mediocampista campeón del mundo.

Rodri llega a Barcelona, tras ser campeón del mundo con España y ser elegido como el mejor jugador del mundial LLUIS GENE - AFP

La frase resumió uno de los ejes que acompañaron una operación que Barcelona cerró por 60 millones de euros más otros 11 millones en variables. Real Madrid había mostrado interés en incorporarlo y el City pretendía retenerlo, pero la voluntad del futbolista resultó decisiva. Rodri explicó que su determinación estuvo ligada, ante todo, al escenario deportivo que imaginó para los próximos años.

“El momento exacto no lo recuerdo. Como es lógico, cuando te llegan propuestas, lo primero es ver que se había acabado una etapa en mi club, que había sido la entidad más especial en la que había estado. Luego hay que analizar y tomar una decisión. Mis decisiones siempre han estado vinculadas al reto deportivo”, señaló en la conferencia de prensa durante su presentación.

La presentación también dejó una referencia a Julián Alvarez, otro de los nombres vinculados con el mercado de Barcelona. Rodri compartió vestuario con el delantero argentino durante dos temporadas en el City y conoce de cerca sus características: “Soy muy prudente con los jugadores que no están en mi club. Respeto totalmente al Atlético de Madrid. Claro que es un gran delantero”.

Rodri y Julián Alvarez salieron campeones juntos en Manchester City, aunque por el momento la opción del delantero argentino llegue a Barcelona está descartada OLI SCARFF - AFP

Ese reto lo coloca ahora en un contexto que, en teoría, parece diseñado para potenciar muchas de sus virtudes. Barcelona conserva una tradición de centrocampistas que priorizan el pase, el control de los espacios y la comprensión colectiva del juego. Rodri llega después de siete temporadas con Pep Guardiola en Manchester y con el reconocimiento que supone haber sido Balón de Oro en 2024 y elegido mejor futbolista del Mundial que acaba de conquistar España.

También llega a un plantel con varios compañeros de selección y una zona media con abundancia de alternativas. Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López y Marc Bernal forman parte de un sector al que Rodri aportará experiencia, capacidad para ordenar la circulación y presencia en la recuperación. Ante una consulta sobre si Barcelona dispone del mejor mediocampo del mundo, evitó una sentencia grandilocuente: “No lo sé. Está claro que tenemos futbolistas fantásticos, versátiles... y eso da una riqueza muy amplia al entrenador”.

El volante español Rodri Hernández alza el trofeo como mejor jugador del Mundial tras la victoria 1-0 ante Argentina en la final, el domingo 19 de julio de 2026, en Nueva Jersey Abbie Parr - AP

La comparación inevitable fue con el histórico Sergio Busquets, referencia durante más de una década en una posición asociada a la identidad del club. Rodri aceptó el vínculo, aunque marcó diferencias. “Siempre ha sido un gran referente. Entiendo la comparación por la posición, la selección y el estilo. Tenemos características diferentes, otras en común”, sostuvo.

Más allá de las similitudes, Barcelona incorpora a un futbolista que, además, aporta liderazgo en un plantel con mayoría de jóvenes. Capitán de España y habituado a competir por los principales títulos. “Soy un jugador con 30 años, con una experiencia que muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Vengo a sumar. Es importante para los jóvenes ver jugadores que vienen de fuera, con otras vivencias”. En el video de presentación, Barcelona lo mostró como el “marcador del tiempo” de juego.

Con otro de los que ha compartido en los últimos dos meses durante la Copa del Mundo es con Lamine Yamal, la gran figura del equipo. Rodri negó que el delantero haya intentado influir en su decisión durante la concentración con España. “No me metía ningún tipo de presión. Son temas delicados. Entiende el fútbol de manera colectiva. Lamine está teniendo una progresión espectacular y un rendimiento increíble”, afirmó.

El entrenador, Hansi Flick, reclamó durante la última temporada mayor liderazgo dentro del campo, sobre todo en las instancias decisivas de la Champions League, la gran cuenta pendiente para su Barcelona. Rodri, que ya supo conquistarla con un gol en la final para los Citizens, contó que ya tuvo un primer intercambio con el alemán. “Hablé con él y me trasladó su ilusión. Me motiva mucho trabajar con él porque me atrae su idea de juego valiente. Aún tengo margen de mejora y creo que puede complementarme”, expresó.

En la valoración del mediocampista español de 30 años sobre el equipo, da muestra de tener visto las últimas temporadas de los culés. “Está creciendo mucho. En España llevan dos ligas seguidas y en Europa están a un paso de la deseada Champions. He mirado no solo el presente, también la proyección. El centro del campo es espectacular, pero en todas las líneas tenemos grandes jugadores”.

El estado físico también formó parte de las preguntas. Tras la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre de 2024 y las posteriores dificultades musculares durante su regreso, el español quiso despejar dudas sobre una intervención reciente. “Estoy para jugar ya. Espero entrenarme mañana con el equipo y tomar el ritmo cuanto antes para ayudar”, aseguró.

Barcelona no suma únicamente a uno de los nombres más prestigiosos del mercado. Incorpora a un mediocampista cuya influencia puede modificar el funcionamiento colectivo de un equipo. O al menos así lo destacó Jorge Valdano, al analizar el pase: “Rodri es un fichaje estratégico del Barça. Para mí, Rodri vale 35 millones por su aporte al Barcelona y 40 millones por lo que le resta al Real Madrid, que hubiera revolucionado el juego del equipo y mejorado todo su entorno”. El exfutbolista y exdirector deportivo de los merengues profundizó esa mirada. “Posee ese tipo de influencia que provocan los jugadores que tienen no tanto un efecto en el gol, sino un efecto en el juego. Para eso, es el mejor jugador del mundo”, afirmó respecto al fichaje el lunes a Movistar Plus Deportes.