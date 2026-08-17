Rodri llega a Barcelona para cumplir un sueño y una opinión de Valdano hará ruido en Real Madrid

Lo quiso Real Madrid para solucionar el déficit en la construcción del juego desde el retiro de Toni Kroos y la salida a Milan de Luka Modric, pero Rodri se inclinó por Barcelona, el equipo con el que más se identifica futbolísticamente y que mejor se adapta a sus características. Tras siete años en Manchester City, donde supo ser una prolongación en el campo del ideario de Pep Guardiola, el nombrado por la FIFA mejor jugador del Mundial 2026 llega al club en el que Johan Cruyff y el entrenador catalán siguen siendo las dos referencias en cuanto al estilo a desplegar.

El volante central, de 30 años, llegó este lunes al aeropuerto de Barcelona, donde hizo las primeras declaraciones, antes de la presentación oficial: “Fueron unos días intensos, pero muy feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barcelona es un sueño. Tengo ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría los conozco [de la selección]. Ahora toca trabajar y dar lo mejor”. En el breve contacto con la prensa, se refirió al gran objetivo de Barcelona, la Champions League que no obtiene desde 2015, con el tridente Messi-Suárez-Neymar: “Hay que ir por todo, por la Champions y lo que se ponga por delante”.

✅Rodri en Barcelona



¿Cumples un sueño? “Por supuesto”



“A por la Champions y a por todo”



El fichaje del verano llega al Barça pic.twitter.com/8iVox8EYRD — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 17, 2026

La transferencia se firmó por 60 millones de euros, más otros 11 en variables por objetivos. Su contrato será hasta 2030. Mediocampista de pie fino para pasar la pelota y firme para recuperarla, Rodri siempre priorizó el ecosistema del equipo en el que le tocaba desempeñarse. Se empezó a formar en el fútbol base del Atlético de Madrid y luego pasó a las inferiores de Villarreal, donde debutó en primera división, hasta que el Atlético ejecutó en 2018 una cláusula de recompra por 20 millones de euros.

A las órdenes de Diego Simeone sintió que no iba a alcanzar su potencial. Solo estuvo una temporada y no dudó cuando el Manchester City de Guardiola se interesó por su pase. Lo que vino fue la etapa más fructífera de su carrera: obtuvo cuatro Premier League, dos FA Cup y la única Champions League del club inglés. En 2024 recibió el Balón de Oro, distinción casi siempre destinada a los delanteros. Con España fue campeón de la Eurocopa 2024 y del reciente Mundial.

Rodri saluda en su llegada al aeropuerto de Barcelona Alejandro Garcia - EFE

También supo del trago amargo de una grave lesión. En septiembre de 2024, pocos días después de quejarse por los calendarios sobrecargados y el riesgo que representaba sobre el físico de los futbolistas, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido frente a Arsenal. A fin de ese año asistió a la gala del Balón de Oro apoyado en muletas. Tras una larga rehabilitación, el regreso fue lento porque debió sortear más de una lesión muscular. Recién en el segundo semestre de la última temporada retomó su mejor nivel, suficiente para volver a ser esencial en Manchester City y la selección de España.

Barcelona aceleró por la contratación de Rodri ante la constatación de que no podrá contar por largo tiempo con el lesionado Frenkie De Jong. El perfil futbolístico de Rodri es equiparable al de Busquets, que marcó una época en la línea media que integró con Xavi e Iniesta. Cabe imaginar una rápida adaptación porque se reencontrará con Pedri, Dani Olmo, Cubarsí y Yamal, compañeros en la selección.

En sus columnas en el diario El País, Jorge Valdano fue elogioso más de una vez con Rodri. Este lunes, en declaraciones a Movistar Plus Deportes, el exfutbolista, entrenador y director deportivo de Real Madrid hizo un análisis que seguramente sonará inquietante a los oídos del club blanco: “Rodri es un fichaje estratégico del Barça. Para mí, Rodri vale 35 millones por su aporte al Barcelona y 40 millones por lo que le resta al Real Madrid, que hubiera revolucionado el juego del equipo y mejorado todo su entorno”.

Rodri cubre la pelota ante Vinicius, en un partido entre Manchester City y Real Madrid por la Champions League Manu Fernandez - AP

Hasta ahora, los refuerzos de Real Madrid no fueron para cubrir las carencias de juego en el centro del campo, donde Aureliem Tchouameni no cumplió con las expectativas en las últimas dos temporadas, las que coincidieron con las bajas de Kroos y Modric. Recientemente llegaron defensores (Cucurella, Dumfries, Konaté) y delanteros (Diomande y Espí). Solo la incorporación de Bernardo Silva, un media-punta con influencia en los últimos 30 metros del campo, es un aporte para la elaboración del juego.

Valdano amplió su concepto sobre la contribución futbolística de Rodri: “Posee ese tipo de influencia que provocan los jugadores que tienen no tanto un efecto en el gol, sino un efecto en el juego. Para eso, es el mejor jugador del mundo. La pelota les llegará antes y en mejores condiciones a los delanteros”.

Rodri había sido una promesa de campaña del candidato a presidente Enrique Riquelme, derrotado por Florentino Pérez en las elecciones de Real Madrid. En este mercado, Florentino empezó gestiones por Rodri, rechazadas por el City y el jugador. Un sector de la prensa encolumnada con los intereses de Real Madrid procesó con despecho la preferencia de Rodri por Barcelona. Tomás Roncero, columnista en el diario As, se descargó: “Yo quería a Rodri y me dolió. Me gustan los jugadores que vienen a Real Madrid porque piensan que es lo mejor que les puede pasar en sus carreras. El Madrid le hizo una oferta irrechazable, hizo todo lo necesario para traerlo. Fue una decisión personal de Rodri. Si quiere ir al Barça, que se vaya. Será un reto más para el Madrid derrotar a Barcelona en la Liga, porque en la Champions hace rato que no la gana”.