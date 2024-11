Rodrigo Bentancur podría recibir siete fechas por “comentarios racistas” contra su compañero Heung-Min Son, de Tottenham

Rodrigo Bentancur, mediocampista del Tottenham y de la selección uruguaya, enfrenta una dura sanción en Inglaterra tras una broma que, según la Federación Inglesa de Fútbol (FA), incluyó una referencia despectiva a la nacionalidad de su compañero surcoreano Heung-min Son. Los medios británicos informan que el castigo podría extenderse hasta siete partidos. El hecho generó gran repercusión mediática y aunque el futbolista pidió disculpas públicamente -que Son aceptó y divulgó mediante un posteo en redes sociales-, su comentario fue interpretado como una violación de la Regla E3 de la FA, que prohíbe las referencias a la raza o nacionalidad de cualquier persona en el ámbito deportivo.

bentancur se expone a una fuerte sanción Julian Finney - Getty Images Europe

El incidente ocurrió durante una entrevista en un programa del Canal 10 de Uruguay, en la que Bentancur fue consultado sobre la posibilidad de obtener una camiseta de Son. Su respuesta fue: ”¿De Sonny? O de un primo de Sonny, total son todos más o menos igual”. El comentario, que intentó ser una broma, generó un “significativo número” de quejas, según la FA. Para el ente regulador, la frase cayó en una infracción agravada, y al tratarse de un comentario público, ameritaba una sanción ejemplar.

Bentancur, quien acaba de finalizar una sanción de cuatro meses con la selección de Uruguay, por el escándalo en la Copa América tras el encuentro ante Colombia, aclaró la situación en un comunicado publicado en sus redes sociales: “He hablado con él [por Son] y, lógicamente, dada nuestra amistad, entiende que fue un desafortunado malentendido. Si alguien se sintió ofendido por mis palabras, me gustaría dar mis más sinceras disculpas, pero también me gustaría decir que nunca tuve la intención de ofender a nadie, directa o indirectamente”. Esta postura fue respaldada por Son, quien afirmó que ambos habían conversado sobre el incidente y aseguró: “Somos hermanos y nada cambió”.

El entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, también se refirió a la situación, e indicó que Bentancur entendió rápidamente el impacto de su comentario y valoró su disposición a aprender de la experiencia: “Todos cometemos errores. No es una cuestión de castigo, sino una oportunidad para que la gente aprenda”, explicó en conferencia de prensa. Postecoglou sostuvo que Bentancur y Son mantienen una relación sólida y que su vínculo de amistad es crucial para sobrellevar este momento complicado.

La situación toma una dimensión más sensible porque organizaciones contra el racismo, como Kick It Out, emitieron críticas sobre los comentarios del futbolista. Aunque el propio Son aseguró que Bentancur le envió un mensaje personal disculpándose y le habló “desde el corazón”, la FA considera que el incidente debe ser tratado con seriedad. La sanción refleja la estricta política de los entes que regulan el fútbol inglés en relación con el racismo, independientemente de la relación personal entre los jugadores.

El video de la discordia

Son, quien habló sobre el incidente en la previa de un partido de la Europa League, aseguró que entiende el proceso disciplinario y que “se aprende de los errores”. El surcoreano valoró la sinceridad de su compañero al disculparse y compartió lo emocional que fue el momento para Bentancur: “Cuando regresamos para la pretemporada, se disculpó realmente y casi lloró cuando pidió perdón públicamente y también personalmente”.

El antecedente Cavani

A fines de 2020, la FA inglesa sancionó al uruguayo Edinson Cavani (por entonces futbolista de Manchester United, hoy en Boca) por una publicación en sus redes sociales. Le impuso una suspensión de tres partidos y una multa de 100 mil libras por un saludo a un amigo. “Gracias negrito”, escribió Cavani en un posteo que había hecho un conocido suyo.

El Manchester United se desligó de su jugador, y explicó que, “a pesar de su sincera creencia de que simplemente estaba enviando un afectuoso agradecimiento en respuesta a un mensaje de felicitación de un amigo cercano, optamos por no impugnar el cargo a Cavani por respeto y solidaridad con la FA y la lucha contra el racismo en el fútbol”.

Cavani fue sancionado por saludar afectuosamente a un amigo en su cuenta de Instagram

El Matador se disculpó: “Lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de otra manera. Me gustaría disculparme sinceramente por esto”, afirmó el futbolista uruguayo, que después recaló en Valencia y desde España llegó a Boca. La FA inglesa consideró que el comentario fue “insultante, abusivo, impropio y le da mala reputación al fútbol” además de ser tomado como una “falta agravada” porque “incluyó una referencia, ya sea expresa o implícita, de color y/o raza y/o origen étnico”.

