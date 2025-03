El Mudo Vázquez recibió diez partidos de suspensión por un supuesto insulto racista a un rival en Italia

Franco Vázquez es un hábil futbolista surgido de Belgrano de Córdoba, pasó por distintos clubes de Italia y España y actualmente juega en Cremonese, de la segunda división italiana). En las últimas horas trascendió que el Mudo -como se conoce a este cordobés de 36 años- recibió una dura sanción por un supuesto insulto racista a un rival. Puntualmente, el mediocampista argentino fue suspendido por diez encuentros por haber agraviado al argelino Mehdi Dorval, de Bari, durante un partido disputado el mes pasado (1-1, en el estadio San Nicola, en la ciudad de Bari).

Moreno Longo, DT de Bari, se refirió a lo que supuestamente le dijo el cordobés Vázquez a Dorval: “Hemos escuchado una frase gravemente ofensiva: ‘Negro de mierda’. Lamento profundamente por Dorval y también me apena mencionar a Vázquez, pero no podemos seguir callando. En 2025 estamos cansados de seguir hablando de estas cosas. No se puede minimizar. Es ignorancia, no racismo”.

Según Moreno Longo, DT de Bari, el cordobés Vázquez le dijo al argelino Dorval: “Hemos escuchado una frase gravemente ofensiva: ‘negro de mierda’" @uscremonese

Tras reconocer la decisión tomada por el Juez Deportivo de la Serie B de Italia contra Vázquez (nacido en Tanti; jugó en la selección italiana y también en la Argentina), Cremonese emitió un comunicado en el que defendió a su futbolista. “Confiamos en que el jugador, en las sucesivas instancias de juicio, podrá demostrar lo que él mismo ya informó a los colaboradores de la Fiscalía Federal inmediatamente después del partido, es decir, su absoluta no implicación en los hechos impugnados contra él”.

Además, el club de la ciudad de Cremona, en la región de Lombardía, añadió: “Para ello, el Cremonese anuncia que, con sus abogados, emprenderá todas las iniciativas adecuadas. Al condenar firmemente cualquier forma de discriminación dentro y fuera del campo, Cremonese recuerda el compromiso concreto de la empresa en la lucha contra el racismo a través de numerosas actividades de responsabilidad social que involucran directamente a sus miembros y a toda la comunidad gris-roja”.

Franco Vázquez, cuando jugaba en Belgrano de Córdoba Telam

El supuesto incidente ocurrió antes del descanso, cuando el lateral derecho Dorval (de 24 años, nacido en París, pero representante de Argelia) salió del campo de juego llorando mientras sus compañeros iban a consolarlo. En ese momento no se tuvo constancia de lo que había pasado, pero más tarde en la rueda de prensa se dieron más detalles de la situación.

En su cuenta de la red social Instagram, Dorval posteó: “Nunca me quedaré callado sobre este tipo de dichos. La lucha continúa, gracias a todos por su apoyo. Es una lucha difícil, que llevará tiempo y coraje, ¡pero es una lucha que vamos a ganar! #noalracismo!!!”.

De esta manera, Vázquez se perderá todo lo que resta de la temporada en la Serie B. Quedan nueve jornadas para el final del campeonato y Cremonese está cuarto en la tabla de posiciones, con 45 puntos, con posibilidades de ascender a la Serie A.

LA NACION