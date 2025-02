Mourinho, sancionado en Turquía por “expresiones racistas”: lo suspendideron por cuatro partidos y deberá pagar una multa de 42.500 euros

La Federación de Fútbol de Turquía sancionó este jueves a José Mourinho con cuatro fechas de suspensión por sus declaraciones al final del clásico que Fenerbahce igualó sin goles frente al Galatasaray en la 24° fecha de la Superliga nacional. La entidad explicó que el castigo aplicado fue de dos fechas de suspensión por expresiones racistas hacia los rivales de turno y las dos restantes por frases ofensivas hacia el cuarto árbitro del partido al final del duelo. Galatasaray había anticipado que denunció al técnico portugués por racismo ante la UEFA y ante la FIFA y no descartó demandarlo después de que afirmase que en los integrantes del banco de suplentes del equipo local protestaron una falta “saltando como monos”.

Fue tras una infracción cometida por el juvenil zaguero Yusuf Akcicek apenas iniciado el clásico que el árbitro esloveno designado para ese duelo, Slavko Vincic, no sancionó, gesto que Mourinho agradeció al afirmar que de haber hecho, hubiera tenido que reemplazarlo.

“Quiero agradecerle al árbitro porque si hubiese sido turco lo hubiera amonestado y me hubiese visto obligado a reemplazarlo debido a la ruidosa protesta del banco de suplentes del Galatasaray, donde todos estaban saltando como monos”, dijo Mourinho. “Cuando terminó el partido me dirigí al vestuario del árbitro y le dije al cuarto árbitro, que sí era turco, que por suerte él no fue el juez del partido porque si no hubiese sido un desastre y le agradecí a Vincic por haber aceptado dirigirlo”, agregó.

Esa última frase fue la que derivó en las otras dos jornadas de suspensión para un Mourinho que ya había sido castigado con cuatro fechas de sanción por la UEFA, que consideró ofensivo también un comentario del DT hacia el árbitro inglés Anthony Taylor tras la derrota de la Roma (a la que entrenaba) con Sevilla por penales en la final de la Europa League 2022-23 disputada en Budapest.

El castigo que le aplicó ahora la federación turca resultó ser más moderado de lo que se anticipaba, pues se decía que Mourinho podía llegar a recibir una suspensión de diez fechas, según consignó un cable de la agencia ANSA. “Desde que asumió la conducción del Fenerbahce (en junio pasado, Ndr), Mourinho ha pronunciado permanentemente frases denigratorias hacia el pueblo turco y ahora fue más allá con comentarios inmorales y una retórica inhumana”, afirmó Galatasaray.

El entrenador de ese equipo, que lidera en el campeonato por delante de Fenerbahce, también se refirió a Mourinho y aseguró que “se la pasa llorando, dentro y fuera de la cancha. Es famoso por eso, pero como si no bastase, esta vez fue hasta el vestuario del árbitro y siguió llorando”.

La Federación Turca fue contundente en su sanción y publicó este jueves los cuatro partidos de prohibición de dirigir desde el banco de los suplentes y el DT de Fenerbahçe tampoco podrá ingresar al vestuario. En su comunicado, la Federación recoge que Mourinho “acusó al fútbol turco de caos y desorden con declaraciones despectivas y ofensivas tanto hacia la comunidad del fútbol turco como hacia todos los árbitros turcos”.

Y agregó que la sanción a Mourinho son por declaraciones “contrarias a la ética del deporte y al concepto de juego limpio, que contenían expresiones que podían alentar la violencia y el desorden en el deporte, divisivas y separatistas en la sociedad y podían causar incidentes entre los aficionados”.

