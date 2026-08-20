Ronaldinho fue presentado por un club de la tercera división de Italia e ilusiona al mundo con volver a jugar

Con 46 años, uno de los últimos genios que dio el fútbol de Brasil vuelve a ser noticia. Ronaldinho Gaúcho aterrizó este jueves en la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, para su presentación como nuevo jugador de Ravenna FC, club de la Serie C que lo fichó como estrategia comercial. A pesar de que parecía que no iba a jugar se prevé que dispute, al menos, un partido oficial.

El propio futbolista brasileño había anunciado en junio su regreso al fútbol profesional de la mano de este equipo que se encuentra en la tercera división. Su llegada se produjo en el aeropuerto de Forlí, donde participará de los actos organizados por el club por el inicio de la nueva temporada. “Ronaldinho aterrizó en Romaña”, posteó Ravenna Football Club en su cuenta oficial de Instagram junto a una serie de fotos de la llegada del brasileño. También compartieron una imagen del exjugador del Barcelona y PSG con la camiseta del equipo. El sueño del crack en su vuelta del retiro será marcar un gol con su nuevo equipo.

Ravenna, #Ronaldinho è arrivato in Italia 🛬



Il brasiliano è atterrato a Forlì e nelle prossime ore verrà presentato come nuovo giocatore del #Ravenna ⏳🇧🇷#Sportitalia pic.twitter.com/wtQPItrWNy — Sportitalia (@tvdellosport) August 20, 2026

“¿Si me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Volver a encontrarme con Italia es hermoso, estoy aquí para ayudar a mis compañeros a ganar”, continuó Ronaldinho, que llegó a la costa del Adriático en un jet privado a mediodía, según declaraciones recogidas por la Gazzetta dello Sport.

Ravenna difundió en redes sociales imágenes del brasileño a su arribo, con el gesto “shaka”, en el que levanta el pulgar y el meñique. Además, el entrenador del equipo y exfutbolistsa, Andrea Mandorlini, también se sacó una foto y la posteó en sus redes sociales. Ronaldinho llegó a Emilia-Romaña en un vuelo procedente de Milán, ciudad en la que jugó dos temporadas y media y donde, según mostró en sus redes, se encontró con el croata Luka Modric, actual futbolista del Rossonero.

El club explicó que la operación busca proyección internacional y expansión de marca. El Ravenna pertenece desde 2024 al empresario italiano Ignazio Cipriani, de la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani, y el plan se apoya en socios como Black Duck y en acuerdos comerciales como el firmado con Nike.

“Como pueden ver, estoy en forma, me siento bien (...). Si pudiera marcar mi gol número 300, sería aún más bonito”, añadió el exjugador de Paris SG (2001-03), Barcelona (2003-08) y Milan (2008-11), entre otros.

Aunque está previsto que el brasileño juegue un partido oficial con el equipo, el club no informó cuándo podría darse su debut. En su presentación oficial, realizada hace casi dos meses en Miami (Estados Unidos), el jugador dijo: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

El club italiano ya puso en venta la camiseta con la número 10 que utilizará Ronaldinho. A las pocas horas del anuncio, la prenda oficial que tiene un costo de 129 euros (unos USD 150) se agotó de las tiendas oficiales, al igual que la gorra blanca que tiene su insignia y tiene un costo de 32 dólares.

Ronaldinho posa con la casca de Ravenna FC, que tiene un costo de 129 euros y se agotó de las tiendas oficiales CHANDAN KHANNA - AFP

El 20 de junio, en pleno Mundial, Ronaldinho había firmado su contrato. El sorpresivo fichaje tuvo repercusiones inmediatas en todo el planeta, donde se planteó el interrogante sobre cómo estaría Dinho después de más de una década de inactividad profesional. Su último partido fue el 26 de septiembre de 2015, con la camiseta de Fluminense, mientras que en febrero de 2018 anunció de manera formal lo que ya ocurría en la práctica: no volvería a jugar.

“Ronaldinho participará en el área de marketing con nosotros, pero no jugará para Ravenna en la Serie C la próxima temporada. Ojalá aún pudiera jugar, sería fantástico”, había aclarado el vicepresidente de la institución, Ariedo Braida, que en 2008 había sido el nexo para que el crack brasileño fichara con Milan. Sin embargo, en su llegada se planteó que al menos pueda disputar un partido para el equipo, cuya camiseta da la vuelta al planeta por estas horas.

Nueva aventura. Ronaldinho firmó con Ravenna, de la Serie C

Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Comenzó en las divisiones juveniles del Gremio y llamó la atención con su talento, destreza técnica y visión de juego. Debutó en la primera del club gaúcho en 1998 y en 1999 ya era figura indiscutida, con 22 goles en la temporada. Por sus rendimientos fue convocado a la selección brasileña.

Su paso por PSG, entre 2001 y 2003, lo consolidó en Europa, aunque fue en Barcelona donde se consolidó como una estrella. En el club catalán, entre 2003 y 2008, ganó dos títulos de La Liga, la Champions League de 2006 y dos Supercopas de España. En esos años fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA en 2004 y 2005, y ganó el Balón de Oro en 2005.

Su paso por Barcelona fue el mejor momento de su carrera como futbolista CARMELO RUBIO - AFP

Tras su etapa en el Milan entre 2008 y 2011, regresó a Brasil para jugar en el Flamengo y luego en el Atlético Mineiro, donde conquistó la Copa Libertadores 2013, el único título que le faltaba en su palmarés de clubes. Completó su carrera en Querétaro de México y en Fluminense, antes de retirarse oficialmente en 2018.

Con la selección de Brasil acumuló 97 partidos y 33 goles. Fue campeón del mundo en 2002, de la Copa América en 1999 y de la Copa Confederaciones en 2005. Es el único jugador en la historia que ganó un Mundial, Copa América, Copa Confederaciones, Champions League, Copa Libertadores y el Balón de Oro.