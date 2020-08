Luis Suárez sería el primer descarte del ciclo Koeman en Barcelona Fuente: Archivo

No pierde el tiempo en nuevo conductor de Barcelona. Su desembarco es pisando con fuerza y sin demasiados rodeos. Los medios en España avisan que, al parecer, Ronald Koeman ya levantó el teléfono y se comunicó con Luis Suárez para avisarle que no contará con él para la próxima temporada. Según explicaron en la radio catalana RAC1, el delantero, que no había recibido ninguna notificación del regreso a los entrenamientos, deberá ahora rescindir el año de contrato que le quedaba pendiente con Barça.

Según cuentan en Mundo Deportivo, el medio más identificado con el mundo Barcelona, Luis Suárez estaba de vacaciones y este lunes recibió la llamada de Ronald Koeman, en la que el técnico holandés, en una breve conversación, le informó que no entra en sus planes para el proyecto que comenzará el domingo próximo.

Ahora comenzarían las gestiones para negociar por el año de contrato que unía a Suárez con Barcelona. El delantero uruguayo acababa su vínculo con Barça el 30 de junio de 2021 y tenía otro opcional. Según informa RAC1, los abogados del futbolista charrúa intentarán negociar la la salida.

Esta posible salida de Suárez de Barcelona, supone mucho aire para las arcas del club catalán, ya que el uruguayo es el tercer mejor pagado del plantel, con un acuerdo de 24 millones de euros brutos por temporada.

Uno de los puntos que genera más atención de este movimiento de Koeman es cómo impactarla noticia en Lionel Messi, ya que Suárez desde que el charrúa desembarcó en 2014 en Barcelona, se convirtió en el compañero inseparable del rosarino. Es por eso que algunos medios se atreven a deslizar que esto podría generar más distancia entre Messi y Barça.