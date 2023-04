Robert Lewandowski pidió por el regreso de Lionel Messi a Barcelona, lejos de su cruce en el Mundial de Qatar: “Su lugar es acá”

escuchar

El “operativo clamor” ya está en marcha. En Barcelona ya no es ningún secreto que se está haciendo todo para convencer a Lionel Messi de un retorno al club donde estuvo 20 años y se convirtió en el mejor de su historia, aún si desde afuera su situación económica sugiere que es una idea imposible de llevar a la práctica. De hecho, las dificultades del club por ofrecerle un contrato de jugador de primer equipo a Gavi, una de sus figuras y el más destacado de los futbolistas surgidos en La Masía en el último tiempo, son una muestra cabal de ello.

Lo que mantiene el optimismo en Cataluña es, sin duda, la tirante situación contractual que tiene el argentino en PSG. A pesar de que a nivel individual su temporada en la capital francesa se asemeja a lo que demostró durante gran parte de su carrera, los hinchas del equipo no pudieron conectar nunca con él, acostumbrados a silbarlo al final de los partidos, mientras que la cúpula ve con buenos ojos su salida para alivianar la masa salarial del plantel. Al contrario, en Barcelona el enfoque es en profesarle todo el “amor” que no le da París, como lo demostraron los coreos de su nombre en el Camp Nou a los 10 minutos de los partidos y las declaraciones públicas de directivos de la institución, el DT Xavi, y más recientemente Robert Lewandowski y Ronald Koeman, su último entrenador allí.

La muestra de afecto más reciente, por parte del actual 9 blaugrana, llegó el martes, en el marco de la presentación del libro “Relatos Solidarios del Deporte”, una iniciativa benéfica del periodismo deportivo catalán de la cual el polaco es el padrino. Inevitablemente llegó la pregunta sobre la posibilidad de compartir equipo con Messi, y su respuesta volvió a invitar a la ilusión: “Creo que Lionel Messi siempre va a pertenecer a Barcelona. Si vuelve sería increíble, no solo para los hinchas pero para los jugadores, porque sabemos que su lugar es acá”, aseguró, aunque se desligó de los intentos concretos por la gestión: “No sé lo que va a pasar, no soy la persona indicada. Pero espero que en la próxima temporada podamos jugar juntos, porque sé que Leo es alguien que puede crear cosas de la nada. Y necesitamos este tipo de jugadores”.

Estas declaraciones de Lewandowski son particularmente relevantes al tratarse de un jugador que ya protagonizó varios encuentros menos amistosos con el capitán argentino en el pasado. Su primer desacuerdo se dio en el marco del Balón de Oro 2021, entregado después de que la edición de 2020, donde muchos ponían como fuerte candidato al delantero, fuese cancelada por la pandemia de Covid-19. Messi se hizo con aquel galardón y repitió que el entonces jugador de Bayern Munich merecía haber ganado el premio el año anterior, pero las declaraciones no cayeron bien: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”, atacó Lewandowski. “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho. Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste.”

Aquellas palabras incrementaron aún más la expectativa cuando la selección argentina y Polonia se encontraran en el grupo C del Mundial de Qatar, que terminó dejando un momento particular entre los dos jugadores. Cuando la Albiceleste ya ganaba cómodamente por 2-0 y corrían 4 minutos de adición, Messi encaró a Lewandowski en la mitad de la cancha e intentó sortearlo con su gambeta, pero luego el polaco le quitó la pelota poniéndole el brazo sobre la cara, a lo que el árbitro cobró falta. Al finalizar la acción, el número 9 intentó saludar al 10, pero el argentino reaccionó con mucha frialdad, ignorando el gesto.

Posteriormente, ambos futbolistas compartieron un momento más amistoso, se saludaron e intercambiaron unas palabras mientras se cubrían con la boca, aunque después Lewandowski reveló qué fue lo que conversaron: “Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo”, contó.

Koeman, el otro impulsor

Además del atacante de Polonia, la voz que se sumó este miércoles al coro del “clamor” por el regreso de Messi fue su último entrenador en Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman. También participando de un evento benéfico, la organización de la Koeman Cup de golf a beneficio de la Cruyff Foundation, el ex capitán del Dream Team continuó con los elogios al máximo goleador histórico del club catalán: “Messi es el mejor jugador del mundo y cuando se marchó fue difícil. El equipo que pueda tenerlo va a ser más fuerte y su salida del club fue un momento malísimo. Si veo a Leo con otra camiseta me extraña, el Barça es su casa y es donde tiene que estar. No fue bueno que la junta dejara que Messi se fuera del Barcelona”, aseveró con críticas a la dirigencia actual.

El actual entrenador de la selección de Países Bajos también fue consultado por otros temas que conciernen al club, elogiando a su sucesor en la dirección técnica: “Creo que el equipo está mejorando, han fichado jugadores... Xavi ha sido un jugador de mucha categoría de este club, está en su casa y es un entrenador muy bueno para este Barça. Además, en los pocos momentos que he tenido la oportunidad de hablar con él, me ha parecido muy respetuoso y muy trabajador. Si gana LaLiga, es normal que lo renueven”, ponderó Koeman, que también manifestó sus reservas hacia el presidente que lo despidió: “¿Tomarme un café con [Joan] Laporta? Buff... me costaría. No quiero hablar del pasado. Yo ahora soy entrenador de Holanda y sigo con mi vida. Lo que pasó me hizo daño, pero el daño se pasa con el tiempo”.

