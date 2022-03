Barcelona. Laporta y el adiós a Messi: “La decisión que nunca hubiese querido tomar, pero no estoy arrepentido”

Joan Laporta cumplió este lunes 7 de marzo un año de su asunción como presidente de Barcelona y no necesita llegar al final de su mandato para que su gestión ya tenga una marca indeleble, más allá del balance deportivo y social que se haga cuando en un futuro entregue el poder. Es el dirigente que le enseñó la puerta de salida a Lionel Messi porque la ruinosa situación económica del club le impedía renovar el contrato, aun cuando el argentino había aceptado una reducción de su salario cercana al 50 por ciento.

Laporta felicita a Messi tras la obtención de la Copa del Rey, el último título de Leo en Barcelona; cuatro meses después se tuvo que ir AP - AP

Laporta fue el que le puso fin a casi 20 años de Messi en Barcelona, donde consiguió todos los récords imaginables y se constituyó en el mejor futbolista de la historia del club. Es el presidente al que el socio Messi seguramente había votado unos meses antes, cuando por primera vez había concurrido a las elecciones para la renovación de autoridades. Ambos habían tejido una buena relación durante el primer ciclo (2003-2010) de Laporta como presidente. De regreso, pasó de proclamar que el contrato de Messi lo arreglaba en un asado a reconocerle al padre, Jorge, que ni jugando gratis podía retenerlo porque la masa salarial del plantel que le había dejado el expresidente Josep María Bartomeu era desorbitada.

Si bien ya pasaron casi siete meses de la salida de Messi rumbo a Paris Saint Germain, Laporta debe responder recurrentemente sobre el tema. Con motivo del primer año de su gobierno, expresó en Barça TV: “El adiós de Messi es la decisión más triste de todas. No la hubiera querido tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido. Teníamos que poner a la institución por encima de todo, que es lo que hicimos, incluso por delante del mejor jugador. La situación (económica) era la que era. Nos topamos con la realidad. Pareció que después no había nada, pero ha historia del Barça sigue y con trabajo y decisiones bien pensadas podíamos volver al camino del éxito, que es lo que estamos haciendo”.

Xavi, un histórico del club al que recurrió Laporta para intentar un resurgimiento

Además de prescindir de Messi, Laporta despidió a fines de octubre al entrenador Ronald Koeman, tras perder el clásico ante Real Madrid y una siguiente derrota contra Rayo Vallecano. Para su reemplazo lo fue a buscar a Xavi, que dirigía en Qatar. El técnico neerlandés había sido contratado por Bartomeu y nunca tuvo un apoyo explícito de Laporta. Defraudado, Koeman realizó hace unos días unas declaraciones vengativas: “Laporta me dijo mil veces que no lo quería a Xavi porque no tenía la experiencia suficiente para dirigir a Barcelona. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”.

Consultado por esta afirmación, Laporta evitó confrontar con Koeman, a quien reivindicó como una figura histórica de Barcelona en la conquista de la primera Copa de Europa, en 1992, con un gol ante Sampdoria del zaguero central: “Lo quiero recordar como el héroe de Wembley. Estuve allí y disfruté con ese gol en el minuto 111. Ahora puede decir lo que quiera, pero siempre lo recordaré por el gol de la final. Como entrenador, también tuvo el coraje de poner a gente joven. Esto también es mérito de Ronald. Si ahora está dolido, espero que se le pase. Yo hice mi autocrítica: tendría que haber cambiado antes de entrenador, le expresé (a Koeman) mis dudas al final de temporada, pero él quería seguir”.

Tras un comienzo inestable, Xavi se afirmó últimamente con cuatro victorias consecutivas entre la La Liga de España y la Europa League. Laporta está conforme con la apuesta por el exmediocampista: “El mérito de Xavi es el cambio de mentalidad. Jugamos mejor, tenemos más ocasiones y marcamos más goles. Xavi revirtió la situación, juega con el sistema que nos hizo ser referencia en el mundo del fútbol. No estamos al máximo nivel, pero trabajamos para subirlo y él es consciente de eso”.

Koeman se fue de Barcelona molesto con Laporta, que prefirió no confrontar con el neerlandés LLUIS GENE - AFP

Sobre la delicada situación económica del club que lo obligó a prescindir de Messi, Laporta manifestó: “La economía está mejorando. Paramos lo que no iba bien y ahora nos estamos recuperando. Sigue a un ritmo más lento que la parte deportiva, pero estamos mejor. Tenemos credibilidad de las instituciones financieras, conseguimos créditos, pero necesitamos más ingresos. Necesitamos seguir trabajando para reducir la deuda”.

Laporta ve factible renovar el préstamo por el contrato de Dani Alves y también intentará que continúe Adama Traoré. Sobre los rumores de la contratación de Erling Haaland en el próximo mercado de pases: “No puedo decir nada porque sube el precio. Tenemos previsto reforzar todas las líneas. Todos los jugadores quieren venir al Barça, pero dejemos trabajar a los que entienden”.