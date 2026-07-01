Ronald Koeman renunció como DT de Países Bajos tras el fracaso en el Mundial: “Asumo toda la responsabilidad”

Menos de 24 horas después de la eliminación por penales frente a Marruecos (1-1, 3-2 en los penales), por los 16os de final del Mundial 2026, Ronald Koeman dejó de ser el entrenador de Países Bajos. El histórico exdefensor anunció este martes su renuncia mediante un extenso mensaje en las redes sociales, en el que asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo y reveló que atravesó una profunda reflexión personal antes de dar un paso al costado.

La derrota por penales contra el equipo africano significó un golpe muy duro para una selección que había llegado al Mundial con la expectativa de pelear por el título. Pero ese escenario se modificó por completo. Después del empate 2-2 contra Japón en el debut, el equipo dio una muestra de carácter al vencer a Suecia por 5 a 1 y a Túnez por 3 a 1. Sin embargo, cuando llegó el turno de los partidos de eliminación, el equipo no ofreció su mejor versión.

Ronald Koeman dirigió 44 partidos, con 24 triunfos, nueve empates y 11 derrotas MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pese al golpe, la eliminación dejó una curiosa paradoja. Países Bajos volvió a despedirse de un Mundial sin perder un partido en los 90 minutos, como ya le había ocurrido en Brasil 2014 y Qatar 2022. De hecho, no cae en el tiempo reglamentario de un encuentro mundialista desde Alemania 2006.

Koeman había quedado en el centro de las críticas. La prensa neerlandesa cuestionó con dureza su decisión de modificar la tradicional propuesta ofensiva del equipo para enfrentar a Marruecos con una línea de cinco defensores. El entrenador, sin embargo, nunca se mostró arrepentido.

“Si tuviera que jugar ese partido otra vez, volvería a hacerlo exactamente igual”, sostuvo. Para el técnico, el cambio táctico permitió corregir los problemas defensivos que el equipo había mostrado durante la etapa de grupos, aunque admitió que esa búsqueda de solidez redujo el poder ofensivo del conjunto naranja.

Horas más tarde llegó la decisión definitiva. En un emotivo comunicado publicado en Instagram, Koeman reconoció la decepción y asumió toda la responsabilidad por el resultado. “No logramos hacer historia y eso me duele profundamente. Me duele que mi periodo termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré”, afirmó.

“Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece. Orgulloso de todo lo que me ha traído el fútbol, de las personas que he conocido, y del hecho de que se me haya permitido hacer de mi mayor pasión mi profesión”, concluyó.

El entrenador también explicó que la situación de salud de su esposa Bartina terminó de modificar su perspectiva. “La salud y la familia son mucho más importantes que el fútbol”, escribió, al revelar que ese aspecto personal tuvo un peso determinante en su elección.

Esta fue la segunda etapa de Koeman al frente de la selección. Bajo su conducción, Países Bajos alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2024, aunque nunca logró dar el salto definitivo en las grandes citas. En su etapa al frente del seleccionado dirigió 44 partidos, con 24 triunfos, nueve empates y 11 derrotas.

Su salida abre ahora una nueva etapa para una de las selecciones con mayor tradición del fútbol europeo, obligada otra vez a reconstruirse después de un Mundial que terminó mucho antes de lo esperado.

“No reconozco a esta Holanda”: las duras críticas de Ibrahimovic y Henry

Zlatan Ibrahimovic, que jugó en Ajax bajo las órdenes del entrenador entre 2001 y 2004, fue tajante tras la eliminación: “Esta derrota es culpa de Koeman, porque no reconozco a esta selección holandesa. Perdió con una identidad que no es la holandesa. Eso me enfada”.

El exdelantero sueco profundizó su cuestionamiento al cambio de perfil del equipo. “A mí siempre me enseñaron: atacar, atacar, atacar. Esta no es la identidad holandesa. Koeman parecía un entrenador italiano, que jugaba para no perder. Mientras que Holanda siempre juega para ganar”.

Thierry Henry también cuestionó el planteo del entrenador. El exdelantero francés interpretó que el esquema 5-4-1 elegido por Koeman reflejó un respeto excesivo por Marruecos. “Cuando sacas a un centrocampista y agregas un defensor, estás diciendo indirectamente que temes a Marruecos”, sostuvo.