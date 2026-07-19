Ronaldinho elogió la fiereza de la Argentina finalista del Mundial: “Es un estilo que me encanta ver”

Llegó el 19 de julio tan fijado por los futboleros para este 2026. La final del Mundial está solo a unas horas de distancia. La selección argentina, campeona defensora, será una de las protagonistas por segunda vez consecutiva, nuevamente liderada por Lionel Messi. Lejos de reconocerla, en el ambiente se siguen escuchando sospechas, cosas que no cierran sobre arbitrajes que, dicen, permiten “agredir al rival”, como sentenció Aymeric Laporte, zaguero de España, el otro finalista. Ronaldinho Gaúcho, en cambio, decidió pararse en una vereda muy alejada.

En medio de declaraciones semejantes durante la previa a la final de la Copa del Mundo, que se adhirieron a otras tantas emitidas por exfutbolistas cuando todavía estaba fresca la victoria aguerrida de la Argentina sobre Inglaterra en semis, apareció la figura brasileña para distanciarse y defender lo que él mismo experimentó en los campos de juego, nada menos que en los fuertes clásicos.

"Argentina es Argentina: es raza y garra", resumió la exfigura brasileña, que vaya si sabe de enfrentamientos con la Albiceleste. DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Como talentoso y habilidoso que supo ser en su época de jugador, bien podría estar apegado a las quejas emitidas. Sin embargo, lejos de eso, el portoalegrense le quitó dramatismo a las formas argentas, elogió el compromiso colectivo de los dirigidos por Lionel Scaloni y, como era de esperarse, resaltó la influencia del pibe de 39 años, excompañero en Barcelona.

“Argentina es Argentina. Siempre ha sido así, ¿verdad? Todo se basa en el coraje y la determinación. Argentina es raza, es garra. Esa es la fama que tienen los argentinos. Y, una vez más, afrontan el desafío de la misma manera: con esa actitud de ir a todas las pelotas. Así son ellos", comenzó a describir el hombre que se consagró campeón del mundo con la selección brasileña en el Mundial 2002 de Corea y Japón.

"A união que eles têm é linda" 🇦🇷



Ronaldinho Gaúcho destaca garra da Argentina e elogia fato de equipe se doar em campo para ajudar Messi.



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Su voz, durante una entrevista que brindó ante Ge Globo, portal deportivo de su tierra, apareció en las horas posteriores a que Messi y compañía se impusieran a los Tres Leones desde lo futbolístico, algo que la mayoría de analistas desestimaban tras verlo sufrir demasiado ante rivales de menor calibre. Aunque también lo consiguió con otra considerable muestra de carácter, tal como lo venía haciendo. No obstante, esa actitud pareció sorprender a varios europeos, que insisten en exponerlas como acciones desleales.

“Es un estilo de fútbol que me encanta ver, el compromiso que demuestran esos jugadores en cada partido es total”, replicó el ganador del Balon de Oro en 2005, contrastándose notoriamente de aquellos que se niegan a valorar las finales acumuladas por la Albiceleste.

Ronaldinho, entonces, pasó a destacar las funciones del 10 argentino y aquellos que lo rodean en el equipo desde hace varios años. “Y luego está Messi, ¿sabes? Es un fuera de serie. Él puede resolver los problemas del equipo, pero ese plantel también tiene la humildad de correr por él", sintetizó.

"Puede resolver los problemas del equipo", elevó Ronaldinho la influencia de Lionel Messi, el hombre que debutó a su lado en Barcelona y al que asistió en su primer gol como profesional. Denis Doyle - Getty Images Europe

“Incluso, saben exactamente cuándo pasarle la pelota. Tienen la conciencia de reconocer que él puede marcar la diferencia con los rivales y decidir el partido. Por eso, creo que es realmente hermoso ver esa unidad que comparten”, finalizó su diagnóstico sobre lo que observa habitualmente del seleccionado argentino.

El brasileño, que estuvo presente en Estados Unidos mientras Brasil compitió durante el certamen, del que fue eliminado en octavos de final en manos de Noruega, también destaca al conjunto blanquiceleste en la búsqueda de despertar a los suyos, cuestionados hace varios años: justamente, aquel trofeo que levantó en Asia hace 24 años fue la última conquista de la Pentacampeona.

"¡Felicitaciones, hermano! ¡Te merecés mucho!", fue el mensaje de Ronaldinho a Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022: de cara a la nueva final del domingo continuó demostrando la devoción que le tiene. IG: @ronaldinho

En medio de una infinidad de sentencias que desestiman los merecimientos del seleccionado que defenderá la corona este domingo y centran su mirada en la desconfianza arbitral, la Argentina encontró, paradójicamente, un aliado en Brasil. Ronaldinho juega para un equipo que suma enemigos día tras día, incluso, cuando está a horas de jugar una final del mundo.