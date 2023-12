escuchar

Después de vivir esta temporada con angustia casi hasta el final del Brasileirao, Cruzeiro busca armar un equipo más competitivo con la mira en el próximo torneo brasileño y la Copa Sudamericana. El conjunto de Belo Horizonte escapó de la zona del descenso sobre el final del certamen y su propietario, la ex estrella del seleccionado Ronaldo Nazario, pensó en un goleador surgido en Racing como refuerzo.

Tras anunciar días atrás la contratación del argentino Nicolás Larcamón como nuevo entrenador del plantel profesional, este miércoles cerró la llegada de Juan Ignacio Dinenno, que viene de dejar su huella en el fútbol de México.

O Fenómeno no quiere volver a estar pendiente de la parte baja de la tabla de posiciones, como sucedió en 2023 cuando el club terminó apenas cuatro puntos por encima del último de los cuatro descendidos, y tiene el plus de que con el envión final consiguió la última plaza para el segundo certamen sudamericano en importancia. Y entre las nuevas contrataciones aparece quien debutó en la Academia en 2013.

Dinenno jugó nueve partidos en Racing y marcó un gol, en el empate 1-1 ante Quilmes, antes de pasar por Temperley y Aldosivi de Mar del Plata, para luego iniciar su camino en el exterior, con un pasado reciente muy exitoso en Pumas de la UNAM: allí convirtió 60 goles y brindó 10 asistencias en 147 partidos.

El Comandante, como lo conocen en suelo azteca, encarará su primera experiencia en el Brasileirao. Tras emigrar, tuvo un ciclo interesante en Ecuador, donde defendió las camisetas de Deportivo Cuenca y Barcelona, y luego pasó por Deportivo Cali de Colombia.

Ahora será dirigido por Larcamón y tendrá como compañero otro talentoso: Gabriel Verón, un hábil delantero de apenas 21 años que brilló desde su debut en Palmeiras, se fue a Europa la temporada pasada y, sin demasiados minutos en Porto, acaba de ser cedido a préstamo para que pueda sumar rodaje en Cruzeiro.

Dinenno, que hizo parte de las divisiones inferiores en Rosario Central y tiene 29 años, se va de México después de cuatro años jugando con los auriazules, donde logró meterse entre los 10 máximos goleadores históricos del club.

“He vivido muchas cosas con este equipo, momentos muy buenos que derivaron en finales perdidas tanto de Liga como de Concachampions. También he vivido momentos muy tristes como en el último campeonato, en el que no pudimos clasificar siquiera al repechaje. Siempre de inmediato he sentido la sed de revancha y siempre he intentado conseguir todo lo que este club se merece, pero no lo he podido conseguir todavía”, escribió Juan Ignacio en su texto de despedida de Pumas.

“Es complicado poner en palabras todo lo que he crecido en este tiempo, no solo como jugador sino como persona, y sé que el vehículo que me lo permitió fue Pumas y es lo que más valoro”, continuó en su relato. Agregó: “Si tuviera que decirle algo a quien llega a este club es que se dejen encantar, que no rechacen el sentido de pertenencia que uno siento apenas al pisar el club, por miedo a que duela la despedida”.

Juan Ignacio Dinenno gana en el salto ante dos rivales de Monterrey en un partido por la Liga MX.

Y completó: “No tengo dudas de que la despedida va a doler, pero mientras estuve en el club disfruté sentirme parte de él”.

Dinenno podría tener como compañero, además, a otro argentino, Lucas Romero. El mediocampista que pasó por Vélez e Independiente está en tratativas para unirse, en plena suma de refuerzos de Ronaldo para el equipo de Belo Horizonte.

